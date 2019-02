Mais vida para além da Horta

Há uma semana falei-vos dessa pequena réplica de Lisboa que é a Horta, cujo casario sobe e desce as colinas com o Atlântico ali ao lado. Como fundo, recordações de veleiros, vapores, pioneiros da aviação e baleeiros. Mas há mais para ver na pequena ilha do Faial e mal andaria quem se ficasse pela doca de recreio da Horta e pelos gins do Peter’s, não obstante o pitoresco duma e os indiscutíveis méritos dos segundos.

A primeira coisa a fazer é agarrar num automóvel (ou numa bicicleta se tiver pernas para tanto) e começar por percorrer a marginal para leste, na direcção do cais de embarque para o Pico e do proeminente Monte da Espalamaca. Lá de cima, junto à enorme imagem de Nossa Senhora da Conceição, tem-se o equivalente a uma vista aérea da cidade, que evidencia a forma como esta encaixa entre a Espalamaca e, na direcção oposta, o Monte da Guia que separa a Horta de Porto Pim.

Uma ilha de vulcões

Deste miradouro, o olhar treinado de um geólogo ou de um geógrafo distinguirá na direcção do centro da ilha os vestígios de nada menos de nove vulcões, sendo o derradeiro o da Caldeira, onde se situa o Cabeço Gordo, ponto culminante do Faial (1031 m). Num rumo paralelo mas mais para leste, a depressão de Pedro Miguel, testemunha milenares convulsões geológicas.

A minha sugestão é, a partir daqui, fazer uma parte do perímetro da ilha no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Isso implica descer à Praia do Almoxarife de areias negras como o inferno, pois aqui estamos no reino do basalto que até as fachadas das igrejas por vezes decora. Não me canso de aqui voltar, sentando-me numa esplanada com uma bebida na mão, a contemplar o Pico, mesmo em frente, rodeado pelo inevitável cachecol de nuvens. Aqui estive pela primeira vez em reportagem no já longínquo ano de 1989.

José Carlos Carvalho

Subida à Caldeira

Quem tenha tempo pode (e deve) dar toda a volta à ilha, passando sucessivamente em Pedro Miguel, Ribeirinha, Salão e Praia do Norte, a caminho do antigo vulcão dos Capelinhos. Atrevo-me a sugerir um atalho que, a partir do Almoxarife, nos leva montanha acima na direcção da Caldeira, passando em Chão Frio, Atafoneiro e Largo Jaime de Melo.

À medida que vamos ganhando altitude as vistas adquirem amplitude e sobretudo diversidade. Tão depressa se vê o Atlântico como vales verdejantes, com bosques de faias sucedendo a aldeias dispersas. A bordejar a estrada, renques de hortênsias que, com a Primavera, ganham vida e pintam de azul a ilha. O nevoeiro nestas altitudes é uma quase certeza, fazendo-nos jogar às escondidas com a paisagem e as vistas.

Por fim a Caldeira, a que se acede a pé por um pequeno túnel a partir do parque de estacionamento. É o que resta de um portentoso vulcão, agora extinto: um funil que vai estreitando, sempre coberto de verde e onde apenas se pode descer a pé por sinuoso trilho se acompanhado por um guia oficial.

Para prosseguir a volta à ilha sugiro descer a vertente sul do antigo vulcão, se necessário (dependendo do estado da estrada) até perto de Flamengos para depois tomar a estrada da costa na direcção da zona ribeirinha do Varadouro. Porquê esta sugestão? Havendo nesta ilha múltiplas opções em matéria de passeios a pé, alguns à cota alta entre a Caldeira e os Capelinhos, o meu preferido é o trilho, praticamente de nível, que sai do Varadouro e acompanha a costa até à Ponta dos Capelinhos. São menos de 5 km que se fazem com uma perna às costas. De passagem a constatação de que o sismo de 1998 secou de vez a nascente das antigas termas do Varadouro.

Guillaume Baviere / Flickr

Kennedy e os Capelinhos

Basta aproximarmo-nos vindos de sudoeste para termos uma ideia da dimensão da erupção dos Capelinhos que pôs a pequena ilha do Faial nas aberturas dos noticiários de todo o mundo entre 1957 e 1958. Vemos uma enorme extensão de terra enegrecida donde emerge a torre do antigo farol e uma ou outra parede das casas dos botes, pertencentes às antigas instalações baleeiras. Há aqui algo do dramatismo das imagens de Hiroshima devastada pela explosão do primeiro engenho nuclear militar em 1945.

Para os cientistas a erupção dos Capelinhos foi um maná celeste que lhes permitiu acompanhar em directo o nascimento e morte de um vulcão. Por aqui passaram, entre muitos outros, os geógrafos Orlando Ribeiro e Raquel Soeiro de Brito, bem como o vulcanólogo francês Haroum Tazieff. Para os habitantes foi uma tragédia, cuja dimensão demográfica se pode avaliar pelo facto de até hoje a população da ilha nunca ter voltado aos valores de 1958.

No meio de tudo isto um jovem senador pelo Massachusetts comoveu-se com o sofrimento desta gente e fez aprovar pelo Congresso um regime especial de acolhimento nos Estados Unidos. Navios norte-americanos estiveram atracados na Horta, tendo a bordo funcionários administrativos e políticos com autonomia para dar andamento aos pedidos de asilo e transportar os interessados. Desta forma milhares de faialenses puderam reconstruir as suas vidas do outro lado do Atlântico. O senador chamava-se John Kennedy e chegaria em 1961 a presidente dos EUA. A comparação com a política de asilo do actual residente da Casa Branca fala por si.

No centro de interpretação, totalmente renovado há poucos anos, encontram-se as recordações fotográficas, fílmicas e outras da erupção dos Capelinhos. Encerre o circuito seguindo pela orla da costa até ao aeroporto, entrando depois em Porto Pim e subindo (de preferência a pé) ao Monte da Guia, donde apreciará panorama simétrico do observado no início deste périplo insular.

