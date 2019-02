Há neve em Nova Iorque. E a vida é como um filme — umas vezes de amor, outras de vilões

Está a nevar e muito. Ainda não entrei na fase de saturação que todos os habitantes da cidade me avisaram que iria chegar, em que já não iria querer ver neve à frente. Ainda és bem-vinda, neve. Estava em Times Square quando começou a cair a neve: tímida, leve, até se tornar uma força bruta e bela, superior. E fiquei ali um pouco a admirar o que estava à minha frente: dois pólos em colisão — toda a tecnologia, néon e luz da modernidade, todo aquele ruído visual, e a neve a cair furiosa em cima das imagens em constante rotação. Para mim a neve acompanha muito bem com silêncio, daí ter sido um contraste um tanto ou quanto curioso.

Vim para casa e ajudei a Zoe a montar a cama nova que tinha encomendado. Ajudar aqui significa que estive no mesmo espaço que ela a pegar em parafusos, a olhar para um lado e para o outro, segurei numa peça aqui e ali, enquanto ela ia fazendo efectivamente o trabalho. Quem diz a verdade não merece castigo. E ela sabe o quanto eu abomino (não estou a a usar mal as palavras não, eu abomino mesmo) montar móveis. Não só abomino como também não sou a pessoa mais dotada, logo é toda uma conjugação de fatores altamente perigosa para o resultado final do projeto, para o meu humor e para o dos que me rodeiam. Ali sentada no chão a segurar uma peça do estrado enquanto a Zoe aparafusava qualquer coisa a qualquer coisa, olhei para a janela e vi a neve lá fora a cair, tão branca, tão calma. Reconfortante. Pensei mais uma vez que sorte tenho em estar aqui.

Maria João de Almeida

E que sorte tinha também de poder estar em minha casa quente com um chá ao lado. Soube, através de um colega meu, de uma situação para lá de desumana, e que persiste ainda hoje não sei como. Os reclusos de uma prisão em Brooklyn estão a viver sem aquecimento durante um inverno que já chegou aos 14 graus negativos. Como é que isto é possível não entendo. O meu colega estava devastado — tem amigos lá dentro. Fiquei sem palavras; não sei como reagiria se um amigo meu estivesse a viver nestas condições, eu soubesse e nada pudesse fazer que tivesse algum efeito prático. O sentimento de impotência deve ser avassalador. Segundo consta nas notícias, a prisão sofreu um incêndio elétrico de pequena escala numa das salas de controlo, o que terá influenciado a falta de energia eléctrica. Isto aconteceu dia 27 de Janeiro. Eu soube de toda esta situação há duas semanas. A forma como estão a tratar estas pessoas mais do que entristecer-me, revolta-me. Choca-me. Como é que se pode ser tão mau, ou tão negligente ao ponto de não querer saber? Há muito frio lá dentro, sem dúvida.

Este poema de E.E. Cummings parece-me altamente oportuno para os dias que vivemos. O meu professor de movimento leu-o um dia destes numa aula, e sinto-o quase como um hino ao melhoramento pessoal, coloca-nos a questão: “que pessoa é que eu quero ser? que pessoa é que eu vou ser?”. Eu sei que não quero ser alguém que constrói muros com base em medos irracionais e infundamentados. Aparentemente, estamos em “emergência nacional” por estes lados, ou “o nome que vai permitir o acesso a fundos federais por parte do Presidente, para que este possa construir um muro na fronteira com o México”. Vários estados, incluindo Nova Iorque, já avançaram com uma ação judicial contra a administração do Presidente. É algo tão surreal que nem consigo imaginar viver num lugar e tempo onde isso possa mesmo acontecer; parece tudo matéria de um filme parvo de super-heróis e vilões mal-desenhados. Às vezes é isso que sinto; que vivo num filme onde coisas maravilhosas podem acontecer, mas onde também cenas saídas da maior vilania têm lugar. I guess the American Dream is getting murdered.

