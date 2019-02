Kirtan na gravidez? Sim. E estes são os testemunhos de quem experimentou

Viver é muito bom. Poder dar vida, criar vida com amor é um prodígio. Se acrescentarmos a isto o poder do som, da música, tudo fica mais belo, com mais sentido, mais intenso. Muitas vezes ao longo da minha vida experienciei o quanto a música me eleva, permitindo até ultrapassar situações mais tristes e resgatar uma enorme força e felicidade em mim.

Yoga é viver a vida com consciência e amor. Fazer yoga durante a gravidez faz-nos muito bem e estimula uma intensa relação mamã-bebé. Eu tenho a imensa felicidade de ser mãe dum rapaz fabuloso, nunca fiz yoga na gravidez, mas hoje em dia tenho o privilégio de poder guiar aulas de yoga para grávidas.

Fazemos técnicas maravilhosas de expansão e controlo da respiração, fortalecimento do assoalho pélvico, tonificação de músculos, brincamos com o equilíbrio, praticamos suaves torções de tronco, não esquecemos um bom relaxamento profundo e a meditação. Existe, porém, uma técnica de yoga com um estatuto especial, está precisamente ligada à vocalização de sons e é incrível observar como existem pessoas que se retraem tanto de o fazer e outras para quem isso tem tanto significado. Ora, os mantras ou kirtans têm um efeito extraordinário na gravidez e é esta a matéria que hoje abordaremos.

Mantras são versos em sânscrito que falam de ética, expressam devoção a uma divindade e conferem criatividade, prosperidade, saúde, força, alegria de viver. A palavra deriva da raiz “man” que significa pensar e “tra” significa instrumento. Eles são construídos a partir duma combinação de sons derivados das cinquenta letras do alfabeto sânscrito, uma língua altamente fonética, energética e vibracional.

Trata-se da vocalização de sons e ultrassons, vibrações físicas capazes de produzir formas definidas já que podem gerar ideias e emoções, por isso tem um poder enorme. Aliás, cada vez mais se está a aplicar o poder da vibração do som em muitas terapias físicas. A vibração ressoa na parte superior do corpo, percorre a coluna vertebral, massaja os órgãos internos, penetra nas camadas mais profundas das células nervosas e ativa a circulação sanguínea.

Existem vários tipos de mantras, com significado, sem atributos, escritos, mentais entre outros. Quando o mantra tem melodia recebe o nome de kirtan, ou seja, tem forma de cântico. Ele deve ser entoado com sentimento, com intenção, com inclinação da mente e a isso se chama Bháva.

Kirtan vem da raiz “kirt” que significa nomear, comemorar, glorificar, narrar, recitar, descrever uma ideia ou lenda que normalmente têm carácter mitológico, espiritual, ético ou social.

Podemos dizer que entoar um kirtan é uma técnica meditativa e traz grandes benefícios à mulher grávida. O primeiro dos quais é que o bebé no ventre ouve perfeitamente os sons a partir da 14ª semana de gestação e assim a mamã está a entoar para ele, é uma forma de conexão e transmissão de amor ao seu filho, ela é aliás convidada a vocalizá-los com ambas as mãos na sua barriguinha, transmitindo proteção, calor e carinho ao filho. Com uma prática ao longo de toda a gestação o bebé vai reconhecendo a melodia e as palavras e quando nascer e eventualmente se sentir incomodado e a chorar, pode ser que estas mesmas palavras o consigam tranquilizar.

Os benefícios de vocalizar kirtans na gravidez são variados : acalma a mente, traz quietude e foco sem necessidade de esforço de concentração. Dá-se a estimulação dos alvéolos pulmonares, facilitando as trocas gasosas de oxigénio e dióxido de carbono. Promove a consciência respiratória, aumenta a capacidade torácica, prolonga a expiração, como tal facilita o trabalho de parto. O percurso do som estimula também o sistema endócrino (glândulas pineal e pituitária). Faz-nos sair do nosso lado mais racional e passar para o lado mais emocional, abrir o coração, abrir-se para a vida. Pouco importa se sabemos cantar bem ou mal, o que interessa é colocarmos de lado essa faceta mais analítica, que julga e opina, esse ruído mental que logo nos fala em ridículo, em voz péssima e desafinada. Ao invés devemos deixar fluir e sentir, sem criar resistências.

No yoga na gravidez (e não só) é conveniente entregar o mantra ou kirtan por escrito para que as pessoas o possam seguir. Faz-se com ou sem instrumentos musicais a acompanhar (tablas, guitarra, shruti box, címbalos etc.) e em modelo pergunta-resposta, quando o professor pronuncia primeiro e de seguida o fazem todos juntos ou então vocalizamos logo em conjunto.

Embora façamos vários kirtans ao longo do período de gestação, a grávida é convidada a escolher um que goste especialmente a partir das 33 semanas de gravidez, para que o possa também entoar em casa nalguns minutos meditativos que reserve para si. O bebé vai ligar-se bastante a esse som e à voz suave da mãe que o acalma e lhe dedica um amor incondicional.

E agora a cereja no topo do bolo, o retoque final perfeito é deliciarmo-nos com o testemunho de duas magníficas mulheres, recém-mamãs e isso é mesmo a maior das felicidades, ver o resultado das ações e os efeitos benéficos nos bebés criados com amor, dedicação, união e melodia.

A elas eu agradeço profundamente a partilha e a maior alegria que posso ter como resultado de um trabalho que se faz por amor e entrega.

Testemunhos:

Sara, mãe do Henrique (nascido em fevereiro):

“Respirei muito. Muitos “om” e muitos “gam”, ajudaram a sério.”

“Se tu visses o efeito que o “Jay Ganesha” tem no Henrique, nem ias acreditar. É pura magia!”

Sónia, mãe da Lara (nascida em fevereiro):

“Queria partilhar convosco que sempre que lhe mudo a fralda, ela chora e eu canto-lhe o meu mantra preferido que aprendi convosco Jai Mata Kali e que ela ouviu tantas vezes na minha barriguinha.

E ontem aconteceu uma coisa extraordinária. Quando fomos ao teste do pezinho ela só chorou quando lhe tirámos a roupa, porque comecei a cantar-lhe este mantra e quando a enfermeira lhe picou o pé, ela estava deliciada a ouvir-me cantar e não chorou nem com a dor. Incrível!! Obrigada pelos vossos ensinamentos. Adorei a experiência das aulas. Vou voltar no pós-parto.”

“Queria muito partilhar contigo porque foste tu que nos ensinaste este mantra que eu adoro e me acalma tanto a mim e à minha filha. Obrigada”.

“Já pus toda a família a cantar este mantra quando a Lara chora.”

