A pediatra que conhecia poucas crianças

Um pediatra tem uma das tarefas mais difíceis na saúde e, por isso, está sob grande responsabilidade. Ao invés dos demais médicos, trata de quem nem sempre sabe dizer o sente, ouve quem tende a hipervalorizar os sinais e tem na consulta, pelo menos, duas pessoas em simultâneo a quem dar atenção e até de quem cuidar: é preciso sempre começar pelos pais para chegar aos filhos. Feito o preâmbulo, o disparate de um pediatra pode afetar uma família inteira. Como tal, não deve descurar a cautela. Precisamente, o que fez uma médica que recentemente falou sobre alimentação numa rádio nacional.

Convidada a comentar o regime vegan, a pediatra disse que os seguidores “conseguem a proeza de pôr as crianças a comer fruta e legumes”. Das duas uma, ou conhece poucas crianças ou conhece-as mal, o que para pediatra não é abonatório em qualquer dos casos. Generalizar o que é variável é quase sempre um erro e na saúde ainda pior, pelas possíveis consequências. Eu não conheço nenhuma criança vegan mas conheço muitas que comem fruta e legumes variados e que até os elegem, no prato com peixe cozido por exemplo, como uma das refeições de eleição.

Até prova em contrário, a ciência diz-nos que a melhor dieta é variada e equilibrada, sem grandes fundamentalismos. Os regimes alimentares pautam-se pelas escolhas feitas, excluindo alimentos, e em todos há vantagens e desvantagens. Cabe a cada um, e aos pais quando os impõem aos filhos, fazer opções. O perigo maior é generalizar. Não são os adeptos do veganismo “que conseguem a proeza” de colocar frutas e legumes na ementa infantil, fazem o mesmo dezenas de outras pessoas com outros hábitos alimentares. A regra é simples: ir dando a provar e não desistir à primeira rejeição.

E à semelhança de outras áreas da vida: às vezes não é o que se come, mas como se come. Muitas vezes funciona começar por deixar comer à mão, sejam legumes ou fruta, e misturar cores no prato. As crianças brincam e a refeição pode ter um pouco de improviso.

