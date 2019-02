Um passeio maravilhoso

Logo a seguir ao 25 de abril, ao sabor dos tempos, todos os que iam parar à rádio ou à televisão saudavam o povo, a cultura e a liberdade, porque todas revoluções precisam de ecoar aquilo em que acreditam. A nossa televisão era um cacharolete de séries, novelas, filmes e telejornais, com sucessivos especiais de eleições, concursos de Miss Portugal e festivais da canção a aproximar as pessoas da RTP.

Ainda assim, numa época em que se chamavam variedades ao entretenimento, a televisão não exibia nada de enérgico e fresco e sobretudo nada com “espírito jovem”. Para a garotada, onde me incluía, havia desenhos animados aos domingos de manhã e pouco mais.

Andámos assim até que em fevereiro de 1981, o longilíneo e dentuças Júlio Isidro (que a crianças conheciam do Fungagá da Bicharada) estreia um programa chamado O Passeio dos Alegres (PA) nas tardes de domingo, na RTP1.

Febre de domingo à tarde

O Passeio dos Alegres era emitido em direto e constituía o que chamamos na gíria de “contentor”. Em traço grosso, um contentor é um programa com apresentadores e “coisas” lá dentro, sejam rubricas, atuações ou até outros programas. Ainda hoje muito comuns na América Latina, onde chegam a incluir formatos como o The Voice, no primeiro PA couberam o filme dessa tarde e outros conteúdos. Nos intervalos, e fazendo as ligações com passatempos, rábulas e convidados, estava Júlio Isidro, um homem em alta por causa do extraordinário programa de rádio que era A Febre de Sábado de Manhã, na Rádio Comercial, um êxito que o recuperou para a televisão, a convite de Maria Elisa. Numa entrevista à TV Guia à época, Isidro dava conta dos seus propósitos: “Vou pôr no programa muitos dos ingredientes que uso no meu trabalho na rádio (…). Apresentarei toda uma série de pequenas rubricas e de iniciativas que, tenho a certeza, vão motivar muita gente: muitos para se movimentarem com o próprio programa, outros para se divertirem com a movimentação dos primeiros.”

Foi o que fez, lembro-me muito bem. Infelizmente, pouco ou nada pode ser visto, porque as cassetes de quase todas as emissões foram sendo apagadas. Quando desenhou e conduziu PA, Isidro ainda não tinha 40 anos, mas já levava uma carreira de quase duas décadas, iniciada precisamente na RTP, onde começara como especialista em aeromodelismo.

Na primeira edição, a 15 de fevereiro de 1981, entre as 14h30 e as 18h30, Sheena Easton e a pequenita Maria Armanda de Eu Vi Um Sapo foram as atrações. A ideia era fazer meio ano de emissões, mas o estrondoso êxito levou que este Passeio se prolongasse 48 vezes, até junho de 1982, terminando num auge de popularidade inimaginável nos dias de hoje.

E terminou porquê? Nenhum motivo a não ser o tão português “querer fazer diferente para não cansar”, o que Isidro faria de facto, com os programas Festa é Festa e A Festa Continua, que obtiveram êxito, embora menor. Hoje jamais Passeio dos Alegres sairia do horário. Num artigo de balanço no jornal Sete, em dezembro de 1982, a crítica Maria João Duarte chama justamente a Júlio Isidro “o grande e único entertainer cá da terra”.

O verdadeiro artista

A descontração e a imprevisibilidade de jogos, passatempos e “parvoíces” no Passeio prendiam o país à televisão nos domingos de tarde, tudo pensado e executado pelo próprio Isidro, cuja sede insaciável de fazer sempre mais lhe abria as goelas até a barbeiros meio doidos. Como se conta no Expresso aquando do lançamento da sua biografia, em 2016: “Foi no 'Passeio de Júlio' que o país ouviu pela primeira vez o mítico António Variações. Tudo porque Júlio fora cortar o cabelo semanas antes na Isabel Queiroz do Vale. 'Quando me apareceu o António, tive aquela sensação de ‘o que mais me irá acontecer?’' Habituado ao barbeiro clássico, de bata branca e risco ao lado, viu à sua frente um jovem de cabelo pintado de ruivo, calças à Sinbad, o marinheiro, roxas e uma blusa sem mangas preta. António sugeriu um corte moderno, mas dentro da idade do cliente Júlio. Penteado feito, António segredou-lhe que tinha umas cantigas e que gostava que ele as ouvisse...”.

O Passeio dos Alegres podia ter sido uma pepineira de variedades entre a intervenção e uma certa alta cultura quase sempre incompreensível, mas não foi, porque com Júlio Isidro ao leme até o enorme Mário Viegas chegava a toda a gente. Com um penchant por trocadilhos, usava uma ironia bem-disposta para chegar onde queria. Talvez tenha sido o profissional de televisão com mais talento e gatilho para dar nomes a formatos e rubricas.

Um apresentador triangula entre si, o seu convidado e o público e a chave é só uma: estar do lado do convidado quando é que isso que o público crê que está correto e estar do lado do público, jogando limpo com o convidado. A seguir vem o resto e, como um ponta de lança que se desmarca do defesa no tempo certo para marcar golo, o apresentador que se distingue precisa do mesmo dom. Júlio Isidro tinha-o e tivesse ele aquele carisma que vemos nos mafiosos dos filmes e o respetivo instinto tático, e hoje o simpático e disponível Isidro seria talvez menos simpático e menos disponível, mas quem sabe mais poderoso e respeitado. Porque se hoje reina Cristina Ferreira, então reinava ele. Viajado e profundo respeitador do primado “dar sempre o melhor”, Isidro era o exemplo do profissional solitário, obcecado em ser sempre melhor. Naquele tempo, num país pobre, atrasado, afrancesado, de elites incultas, preguiçosas e avermelhadas, ele sabia que o público não queria apenas missas do cancioneiro revolucionário, o que o fez vampirizar com generosidade todo o talento que emergia, envolvendo sempre quem estava em casa, “a malta da pesada”, como nos chamava. Dos mil e um “conjuntos” de rock a proto-humoristas ou outros extravagantes, incluindo um chimpanzé, às pessoas do público que convocava em direto para desafios insólitos (como ver quantos cabiam num Mini), tudo podia acontecer e tudo aconteceu. No seu PA chegou a haver um júri mais ou menos humorístico que avaliava talentos (do qual Herman fazia parte), precursor de outro tipo de júri de talent shows como Got Talent ou MasterChef.

Inácio Ludgero / Impresa Publishing

O verdadeiro revolucionário

O legado mais imortal de PA foi o lançamento em definitivo de Herman José (Tony Silva era um dos personagens residentes e Nelito também surgiria aqui), num programa que teve um papagaio chamado Baixinho, antes do Cabaret da Coxa, e um chimpanzé chamado Xoné. Todas as bandas do boom do rock português (Rui Veloso, Heróis do Mar, Taxi, Xutos & Pontapés, GNR) e também Carlos Paião, Doce, Cândida Branca Flor por lá passaram, além do genial António Variações e de estrelas internacionais de toda a ordem, ou o ainda popular Avô Cantigas. Ainda hoje Júlio Isidro é considerado por ter lançado muitos artistas, mas ele foi muito mais que um padrinho e vai sendo tempo de o interiorizarmos. Na tão citada frase atribuída a Maquiavel, mantém os amigos perto e os inimigos ainda mais perto, Júlio escolheu sempre ser o amigo, motivo pelo qual (apesar de ter liderado a falida TVI em meados dos anos 90), nunca conseguiu ser das figuras da televisão portuguesa que os outros canais perseguiram.

Ainda assim, num país colonizado pela cultura revolucionária dos verdadeiros artistas, ele e Herman José (e Badaró) foram essenciais para formar os jovens para uma cultura despreocupada e de lazer, desempoeirada e menos politizada, que formatou a geração que hoje está no poder. A nossa democracia — e porque não há democracias sem uma certa quantidade de disparate sadio e sem medo — deve-lhes muito.

P.S: A pergunta “por que não há um Passeio dos Alegres na nossa televisão?” não tem uma resposta exata nem sequer correta. Os tempos são outros, o entretenimento televisivo é outro, as tardes de fim de semana são dominadas por um perfil de público menos urbano e menos jovem e com menos instrução. Uma certa candura açucarada em PA talvez não tivesse acolhimento em públicos que já viram mais aos vinte anos que um espetador daquele tempo aos 80 e cuja inocência na relação com o meio morreu há muito, afogada num prato de cereais. O programa voltou à RTP em 2002, mas a concorrência e as alternativas eram outras e a memória afetiva não foi suficiente para reacender a fogueira. Ou não lhe deram tempo, quem sabe.

J. MARQUES / A CAPITAL

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.