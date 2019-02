“Sou uma mulher desagradável”

Por consequência do projeto Manifesta de Isabel Rodrigues Costa, que aconteceu esta semana nos Anjos 70, descobri um manifesto de Nina Donovan, escrito em 2016. Contexto? Eleição do atual presidente do Estados Unidos da América.

Recordemos então que, no terceiro debate presidencial, Trump acusa Hillary de ser uma “nasty woman” — mulher desagradável (entre outras traduções possíveis). A jovem Donovan, assim como outras mulheres, pegou na expressão e escreveu um manifesto que correu vários países. Chegou até a mim, por trabalho, com a obrigação de o dizer num contexto performativo — Que bom.

Mas afinal o que é uma mulher desagradável?

Uma mulher que se expressa, que diz o que pensa, que fala, que ambiciona cargos maioritariamente ocupados por homens, que ri alto, que opta por não querer ser mãe, que não aceita enquadrar-se nos padrões de beleza socialmente estabelecidos, que responde quando não consente, que é criativa, que quer ser quem ela realmente quer ser?

Aos olhos de um machismo castrador, talvez.

Recordo-me de uma das personagens do último filme de Spike Lee, “BlacKkKlansman”, a esposa de um dos líderes da Ku Klux Klan, interpretado pela atriz Ashlie Atkinson. Eterna cúmplice do grupo, boa cumpridora das lides domésticas e com sede de ser uma verdadeira vilã, mas impedida de tal, pela visão machista que a rodeava. Em vários momentos do filme podemos vê-la a ser convidada, de forma rude e violenta, a sair para a cozinha (e ela vai mesmo!). Lembro-me de ter pensado quando estava no cinema: “ora, aqui está uma mulher nada desagradável, cumpridora e obediente” — CREDO!

E não se iludam que deste lado escreve-vos uma mulher desagradável, crente e que quer constituir família.

Embalada com a palavras de Donovan, não pude deixar de citar uma das frases inseridas no seu texto: “Scarlett Johansson: Por que é que as atrizes receberam menos de metade que os atores ganharam o ano passado? Isto não é um mito feminista, isto é desigualdade.” Estão a perceber, não estão?

Mia Tomé

Ainda sobre o Manifesta, fui com as minhas colegas (também elas desagradáveis), em visita à Antena 2, conversar sobre o projeto. Ao apresentar o título do manifesto de Nina, fui surpreendida pela frase de Paulo Alves Guerra: “Mulheres desagradáveis? Precisamos de mais, de muitas mais!”

E querem saber que outra 'desagradibilidade' fizemos nós? Conseguimos passar a música “The Revolution Will Not be Televised”, do grande Gil Scott-Heron, em direto. Alves Guerra garantiu ser uma raridade o que acabava de acontecer. Fiquei feliz, foi ao encontro das palavras de Donovan, que tanto me têm inspirado estes dias.

Nós, três mulheres desagradáveis, na rádio. Que bom que conheço tantas outras, tantas colegas, conhecidas, amigas — desagradáveis. São mulheres inspiradoras: Andreia Mayer, a Patrícia Roque, a Catarina Rôlo Salgueiro, a Maria Jorge, a Carolina Bernardo, a Teresa Vieira, a Rita Gomes, a Rita Cabaço, a Daniela Ferreira, a Sónia Rodrigues, a Andreia Monteiro...

Que graça tem uma palavra com má conotação transformar-se num elogio.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.