O Benfica e os dias difíceis que vêm aí

Querido Willie,

Os últimos dias têm-me deixado verdadeiramente confusa.

Eu sei que qualquer pessoa fica fora do sítio quando sabe que o Benfica marcou dez golos.

Os jogadores do Benfica devem-se ter assustado com as estatísticas da violência doméstica. Ontem, até prolongaram a festa com a vitória na Turquia, e na Liga Europa, com efeitos nas ações em bolsa. Porque há sempre aquela infeliz história de que quando o Benfica perde, algo de mau pode acontecer (ou podia, espero) a algumas mulheres. Bem sei que não há temas tabu no humor, e este é um assunto muito delicado…

Não é por isso que estou confusa. Isto é só uma introdução ao tema. Na última carta falei-te de violência doméstica, e não era bem por aí que queria ir esta semana. Mas o tema é novamente as mulheres.

Uma das razões do meu estado confuso tem a ver com um estudo de mercado que foi apresentado esta semana.

De repente, todos os títulos dos jornais diziam que as mulheres eram felizes, que as mulheres trabalhavam mais que os homens, que as mulheres gostavam de ter 29 horas em cada dia para conseguirem fazer tudo o que tinham a fazer, que as mulheres eram mais felizes quando tinham mais sexo, que a coisa mais importante para as mulheres eram os filhos, mas que, para as mulheres, o que determinava a sua felicidade não eram os filhos mas sim o companheiro. Foi perante esta última afirmação que fiquei estupefacta.

Vamos por partes: então o que dá mais felicidade às mulheres é, por esta ordem, os filhos, os netos, os amigos, o companheiro/a e, em quinto lugar, a mãe. Mas o que mais influencia a felicidade é em primeiro lugar o companheiro, em segundo lugar o aspeto físico, a saúde e o bem-estar, e finalmente as relações com a família de origem? Neste último item pressuponho que estejam incluídos além dos pais, os filhos, os netos.

A questão é: temos gente com um problema de esquizofrenia? Por um lado, são os filhos, os netos e os amigos que nos dão mais felicidade; por outro, o que mais influencia a felicidade são os companheiros/as?

Vou mergulhar nas quatrocentas páginas do estudo de mercado com o profundo desejo de regressar com conclusões menos incoerentes.

Willie, vamos então ao título. Ao título desta carta, mas também ao título de uma entrevista a Dulce Maria Cardoso, sobre o seu último livro “Eliete”, em que ela diz: “Não é por acaso que escrevo sobre menstruação.” Podes ouvir AQUI.

Pois, eu bem me lembro de quando ouvia na escola: “Olha, o Benfica joga em casa”. Era uma pedra atirada contra o meu corpo (Sim, eu estava com o período, e envergonhava-me disso).

Outras mulheres disfarçavam a vinda da menstruação usando outras expressões e nomenclatura. Dizer simplesmente que se estava com o período era uma coisa feia. Era preferível disfarçar.

No Alentejo, em Serpa, garante-me uma amiga, recebia-se “a visita das primas de Moura”. Para outras era a Xica ou Chica, a Mariazinha. Outras estavam naquela “altura do mês”, nos “dias difíceis”, no “pdm”, no “dia das senhoras”, no dia “do incómodo”, ou apareceram “confettis”, “andavam com a rabeca” (seja lá o que isso for), “estavam com a história”, ou a “monstruação” (a sério?), iam “contar à Marta”, estavam com “a lua”…

Numa consulta rápida no Facebook recordaram-me ainda de coisas que já me tinha esquecido. Crendices, como aquela de que quando se está com o período não se pode vindimar, fazer maionese, tomar banho na praia, bater claras (porque não sobem)...

E foi a própria Dulce Maria Cardoso que me lembrou que a crendice mata, ao assinalar-me uma notícia que também tu, Willie, deves ter visto nos jornais: a de que uma mulher morreu no Nepal depois de ter sido isolada numa cabana, por estar com o período. A causa? Uma tradição religiosa, hindu chamada “chhaupadi”. Nos últimos dois anos, pelo menos quatro mulheres morreram em situações semelhantes.

A Dulce Maria Cardoso, que usa a expressão “mar vermelho” ou “o Benfica joga em casa” de forma muito inteligente no seu livro, diz que ainda hoje, quando lê essa passagem de “Eliete”, as pessoas se incomodam. As mulheres em primeiro lugar. Aqui, ou nos Estados Unidos, onde também já a leu.

E eu sei, desde ontem, que o título do podcast incomodou muita gente. Ora porque os homens “não falam da próstata”, ora porque ela ao dizer aquilo “quer mesmo é ajuda para os pensos higiénicos”, ora porque falar na menstruação faz parte de “um discurso feminista radical que quer diminuir os homens” (querido, desculpa, o meu período serve para te humilhar?), ora porque o título só quer chocar (a sério? O período, uma elemento natural da vida da mulher, choca os outros?).

Bom, Willie, desculpa o tom indignado, mas estou mesmo indignada com os dias difíceis que vêm aí.

É preciso fazer muito caminho para atingir a igualdade de género, apesar das nossas diferenças. E algumas dessas mudanças têm de começar na nossa própria cabeça. E já agora, Willie, aproveito para dizer: estou com o período.

Carinhosamente,

Winnie

PS- A foto desta semana é de umas caretas especiais, as do Jorge Molder, junto ao rio de Lisboa. Uma imagem captada enquanto corria entre um compromisso e outro.