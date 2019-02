Utthita Hasta Padangusth. Para tonificar os músculos das pernas e ganhar firmeza, equilíbrio e elegância

Uma prática de yoga completa inclui técnicas de aquietamento, respiratórias, de relaxamento, meditativas e posturas corporais. De entre os asanas (posturas corporais) abordamos posições em pé, sentadas e deitadas, divididas entre anteflexões, retroflexões, lateroflexões, torções de tronco, invertidas e posições de equilíbrio.

Ora o equilíbrio nem sempre é fácil. Pode parecer, mas a verdade é que alguns praticantes têm dificuldade em conquistar essas posturas, pois implicam elevado controlo motor e mental.

Quando as completamos, o ego fica feliz; quando está difícil, a mente e o corpo não deixam de batalhar. O corpo ajeita-se vezes sem conta, recomeçamos a construção da postura do início, ouvimos o professor aligeirar a dizer que é o vento, lá sossegamos e sorrimos, e continuamos a batalha corporal. E a mente nem sempre se mantém uma aliada, pelo contrário, começa a denegrir, a comparar com os outros, a julgar, a opinar e o ruído interno dos pensamentos ainda contribui para um maior desequilíbrio.

Também sabemos que um dos princípios éticos do yoga que nos deve acompanhar sempre, no tapete e fora dele, é ahimsa, a não violência, e nessas situações lá nos relembramos que não vamos ser violentos para connosco próprios. E lá vem outro dos princípios fundamentais do yoga, ksanti, a aceitação de que é como é a cada momento, sem julgar e sem forçar. Mas mesmo tendo tudo isto em mente, resolvi aprofundar um pouco mais e observar quem são na verdade os protagonistas nestas situações de equilíbrio físico.

Existe em nós o equilíbrio físico, químico, biológico e também o emocional. Uma dúvida que sempre me assistiu era se pessoas com algum desequilíbrio psicológico, ou seja, impulsivas e reativas, com dificuldade em controlar o seu equilíbrio emocional, teriam mais dificuldade em atingir a firmeza de uma postura física de equilíbrio. Embora alguns autores destaquem também a expressão da personalidade (fatores de ordem psicofísica e socioambientais), não existe nenhuma evidência que desequilíbrio emocional possa influenciar o físico, portanto esta questão fica assim colocada de lado.

A neurociência atribui ao cerebelo a função de controlo motor e da postura corporal. A sua atividade está relacionada com o equilíbrio e a coordenação. Para além de estar ligado ao tacto, visão, audição, memória, humor, linguagem e à atenção, é o cerebelo o órgão responsável pela coordenação das atividades dos músculos esqueléticos. Ocupa apenas 10% do volume do cérebro, mas contém aproximadamente metade dos neurónios de todo o sistema nervoso central.

Através da entrada de impulsos sensitivos dos órgãos de equilíbrio, dos olhos, músculos, articulações e tendões, é ao cerebelo que se atribuem os reflexos e os movimentos, sendo ele também responsável pelo tónus muscular. Daí se concluir que as pessoas com lesões graves no cerebelo podem apresentar fraqueza ou mesmo perda do tónus muscular, falta de coordenação e desequilíbrio. Há uma série de patologias que podem provocar esses desvios, como o intuito aqui não é debruçarmo-nos sobre a nobre medicina, faz-se apenas referência a título de exemplo que infeções pulmonares graves podem causar os sintomas atrás mencionados.

Podemos definir equilíbrio como a habilidade de manter o centro de massa corporal dentro da base de sustentação existente. Para a sua manutenção são essenciais três sistemas: o sensorial somático (que nos permite experimentar sensações nas diferentes partes do corpo), a visão e o aparelho vestibular (conjunto de órgãos do ouvido interno responsáveis pela deteção de movimentos do corpo).

Nas posturas físicas de yoga, existe um ponto de igualdade de oposição onde encontramos o maior grau de estabilidade e conforto, é quando um bom enraizamento do corpo ocorre em simultâneo com um bom ponto de energia ascendente. O segredo está em reduzir o esforço ao mínimo e em encontrar equilíbrio, igualdade entre essas duas forças opostas e numa energia bem distribuída, sem nos centrarmos demais nem no enraizamento nem na energia ascendente. E essa aprendizagem da nossa compostura interna é outra forma de autoconhecimento e consciência corporal.

Assim sendo, vamos agora descrever uma postura de equilíbrio de pé. A escolhida foi:

Utthita Hasta Padangusthasana

Para que melhor se entenda este nome em sânscrito, a tradução dos termos é a seguinte: Utthita significa alongado, hasta significa mão e padangustha é o dedo grande do pé.

Com o pé bem esquerdo bem enraizado no chão, perna esquerda alongada, erguemos e dobramos a perna direita, agarrando o dedo grande do pé direito com o polegar e indicador direito. Podemos manter esta posição por duas respirações completas e depois inspiramos, e ao expirar, esticamos a perna à frente ou mais acima na direção do peito. Mão esquerda na cintura esquerda. Estabilizamos a posição e respiramos calmamente, mantendo a mente tranquila e o foco do olhar (drishti) nos dedos do pé direito.

Existem sempre variantes da postura, quer mais difíceis, quer mais fáceis. Uma das menos complicadas será apenas manter o pé esquerdo firme no chão, perna esquerda tracionada, perna direita fletida e com a ajuda da mão direita agarrar simplesmente o joelho direito, mantendo, neste caso, o olhar fixo num ponto em frente.

Em qualquer dos casos, as seguintes considerações são importantes: a perna de suporte deverá estar ativa elevando os músculos acima do joelho e salvaguardando para que este não fique trancado. O pé sempre bem enraizado, a coluna vertebral alongada, os ombros rolados para trás e para baixo, com boa distância entre estes e os ouvidos. Deve fazer-se uddiyana bandha (suave contração abdominal) para ajudar na postura. O ponto de estabilidade é o triângulo existente entre a parte dianteira da planta dos pés e o centro dos calcanhares, a partir daqui a energia sobe pelas pernas, tronco e braços. Muito importante é mentalizarmo-nos que o nosso foco é a respiração, ela funciona como estabilizador e é isso que irá relaxar a mente.

Os benefícios deste ásana são a tonificação dos músculos das pernas, além de conferir sentido de firmeza, equilíbrio e elegância.

Fica ainda um outro desafio e um bom treino de equilíbrio: Na posição vertical, pernas e tronco alongados, colocamos o calcanhar direito a tocar a ponta dos dedos do pé esquerdo. O nosso olhar fixa um ponto em frente para ajudar o equilíbrio, quando estabilizarmos aqui, fechamos os olhos e mantemos a postura durante, pelo menos, três respirações completas. Trocamos e fazemos tudo igual para o outro lado, iniciando com o pé direito firme no chão e o calcanhar esquerdo a tocar o dedo grande do pé direito. Parece fácil, mas assim que se fecham os olhos, o equilíbrio tende a perder-se. O yoga contribui para treinar e melhorar o equilíbrio, a coordenação e os movimentos tanto mais que o estímulo cerebral é constante.

Boas práticas de equilíbrio físico e que isso contribua para levarmos essa estabilidade, elegância e firmeza de propósito para a nossa vida lá fora, para além do nosso tapete mágico.

