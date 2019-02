Com Drake numa festa dos anos 20. E para lá disso. “No day shall erase you from the memory of time’’

16h, domingo. Estou sentada na minha cama, aninhada em mantas junto à janela e vejo os dois balões atados ao sinal de stop do outro lado da rua. Estão ali há já uns três dias; um vermelho e outro cor-de-rosa. Pergunto-me como é que foram lá parar, que história poderá estar por detrás dos meus vizinhos abandonados num sinal de trânsito, à mercê da chuva, à mercê de quem os quiser consigo levar. Uma infinidade de possibilidades, eu sei.

É como os sabores dos produtos alimentares neste país — também andam na ordem da infinidade. Noutro dia, vi na prateleira da deli da esquina Oreo de bolo de cenoura. Eu fico estupefacta. Questiono-me também, porquê a especificidade de bolo de cenoura, e não apenas Oreo de cenoura. É que já que estamos a navegar estes mares picuinhas, também quero saber de que tipo de bolo falamos. Porque, por exemplo, se forem Oreo de queque de cenoura eu talvez queira provar, agora se forem Oreo de queijada de cenoura, aí o caso já pode mudar de figura. Se é para brincar, vamos brincar com seriedade. Também vi Oreo de pistácio e Oreo alusivas ao Dia dos Namorados. Estas últimas diziam qualquer coisa ‘’Love’’. Portanto, a que sabe o amor quero eu agora saber. As Oreo andam a levantar questões importantes na minha vida e sinto que não me dão resposta.

A semana passada consegui, finalmente, vestir-me da cabeça aos pés como ditam os anos 20 sem ser ostracizada pela sociedade. Gostava tanto de ter vivido nos anos 20. Tuberculose eu sei. Mas ainda assim. Um aluno do segundo ano lá da escola organizou uma festa num speakeasy tal e qual como nos anos 20, quando, com a Lei Seca em vigor, os bares eram maioritariamente clandestinos, escondidos, tal como este muito bem guardado entre escadas secretas e becos pouco iluminados. As bebidas, tal como na altura, eram servidas em chávenas, e todo o ambiente era muito, à falta de melhor palavra, ilícito.

Senti-me um tanto ou quanto Alice no País das Maravilhas ou até talvez o próprio do chapeleira louco a dançar entre franjas e lantejoulas, a tentar equilibrar a chávena sem chá, ao som de uma música que me puxava de volta para o século XXI. Para mim isto foi a única coisa que falhou. Estar num ambiente daqueles, vestida a rigor e a ouvir o Drake perguntar pela enésima vez se a Keke o ama, soa-me a profano. Heresia. Mas é só a minha opinião.

E o que conta o que penso? Há-de contar para alguma coisa, ainda que apenas para mim. É importante pensar sobre as coisas, Tirar tempo, horas para pensar sobre as coisas.

Fui ao Museu do 11 de Setembro e as três horas que estive lá não me chegaram para pensar sobre tudo o que recebi dali. Não coube em mim, foi demasiado. Quando se entra tem que se passar por todo um controlo de segurança tal e qual como no aeroporto, com as caixas para colocarmos a mala e o casaco para passarem no raio-x, e o bodyscan, tudo isso.

Depois, o primeiro embate com a realidade é este corredor com imagens das pessoas na rua a olhar para o céu em descrença, choque, pânico; com o áudio dos relatos de incredulidade daquele dia. É algo inexplicável. É uma experiência que não consigo pôr em palavras. Não chegariam, não seriam justas, não serviriam. Noutro piso há um mural gigante com quadrados de papel pintados à mão pelo artista Spencer Finch. ‘’Trying to Remember the Color of the Sky on That September Morning’’ é composto por 2983 quadrados de diferentes tonalidades de azul de como as pessoas descreveram o céu naquele dia, 2983 vítimas dos ataques terroristas de 1993 e 2001. No centro do mural emerge a citação “No day shall erase you from the memory of time’’ da Eneida.

Não tirei fotografias porque senti que não tinha esse direito, nem senti que fazia sentido para mim. Havia uma secção de mensagens deixadas às vítimas nas várias homenagens que se realizaram nos dias seguintes ao atentado de 2001; uma folha de papel com um desenho do que eu pensei ser um peixe dizia em letras ainda muito infantis em cor-de-rosa ‘’I miss you daddy’’.

Saí daquelas três horas esgotada. Esmagada. E com uma total incompreensão de como é que pode existir este ódio no mundo. Algo feito disto. Assusta-me muito. Assusta-me e causa-me terrível tristeza. Não gosto de usar a palavra ‘’odeio’’. “Odeio” é muito forte e acredito que temos a tendência de usar banalmente essa palavra como se nada fosse. E quando assim fazemos é como esta neve fraca lá fora, cria uma pasta cinzenta, agarra-se a todo o lado, e vai-se espalhando, sujando tudo onde toca. E ninguém gosta desse tipo de neve.

