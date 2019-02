Sete conselhos para tomar conta de uma criança sem a ajuda de uma mulher

Tomar conta de uma criança sem a ajuda de uma mulher implica que somos nós a decidir e a fazer tudo sozinhos. Mas nem tudo é positivo. Ao contrário das mulheres, nós não temos os genes de donas de casa que a natureza lhes deu e que faz até a mais empedernida feminista sentir prazer por passar a esfregona pelo chão da casa ou dobrar umas camisas. Sim, nós somos criados para sermos servidos e quando somos pais solteiros temos de mudar o chip. Temos de ser como uma mulher, sem a parte de fazer as coisas de forma ineficiente e emocional. Já tentei que a minha filha me servisse a mim, mas confesso que a culinária dela deixou muito a desejar e as minhas camisas pareciam ter sido dobradas por uma matilha de guaxinins em fuga. A culpa é em parte minha, porque nunca lhe dei aqueles fogões pequenos e tábuas de engomar com que os pais espertos, já a preparar a separação ou a velhice, treinam as filhas que vão tomar conta deles. Dito isto, assim como o instinto natural da mulher envolve a partilha de conhecimento, em que as mães se ajudam umas às outras, também nós homens temos de começar a falar de coisas que não apenas futebol, economia ou política internacional. Temos de fazer da educação e cuidar de uma criança tema de conversa nos cafés ou ao pé dos quiosques dos jornais. Gostaria de dar um primeiro passo e partilhar com outros pais solteiros algumas das minhas dicas para cuidar e manter viva uma criança pequena, mantendo operacional a logística do lar quando se separam:

1- Arranjem uma empregada doméstica. Nada substitui melhor uma relação séria estável do que a combinação de uma boa empregada com dating ocasional. Se já têm uma, talvez precisem de mais horas. Isso depende do quão produtiva era a vossa ex. Algumas são discretas e silenciosas como robôs da arrumação que vão atrás de vocês a apanhar-vos a peúgas, toalhas e migalhas. Não valorizamos e, de repente, sem esse electrodoméstico em casa, o caos instala-se em horas.

2- Arranjem um cesto ou gaveta para roupa que não serve mais. Os Pandas crescem rápido. De manhã antes de ir para a escola experimentamos três pares de calças até um servir… Não guardem os dois primeiros pares de calças na gaveta como se não fosse nada. Uma roupa que não serve hoje não vai servir amanhã. Metam numa gaveta ou cesto de roupa para dar ou vender. Ficar na mesma gaveta em que estava só vai perpetuar o penoso processo de tentar vestir uma Panda antes de ir para a escola. Talvez isto seja muito óbvio para uma mulher. Genes.

3- Se têm uma menina, não lhe escovem o cabelo se lhe dói. Eu não consegui resolver isso e não acho que seja um problema para ser resolvido por um homem com uma escova. Eu resolveria o problema com uma tesoura ou uma máquina de rapar o cabelo. Não acho natural o cabelo comprido tender a comportar-se como headphones e respectivos cabos quando deixados num bolso de calças. Prefiro que seja a mãe a torturá-la. Vale bem eu não cumprir a minha parte. As mães sentem o dever, eu não consigo.

4- Sapatos de velcro. Evitem atacadores.

5- Subornem. Há basicamente duas maneiras de educar uma criança: a maneira das mães e a maneira fácil. Na primeira abordagem, a mãe preocupa-se com a aprendizagem pedagógica e ética da criança, no sentido de a dotar de um sistema de valores e comportamentos que ela pode levar pela vida fora. Na segunda abordagem, há gomas que podem ou não ser comidas mediante certos comportamentos.

6- Palmadas no rabo. A regra do Pai Panda é nunca dar uma palmada no rabo sem pelo menos dois avisos com calma, para dar hipótese de mudar e iniciar uma contagem até três com aquele tom de voz “uuuuum, doooooiis…” Há mulheres que aparecem com livros de educação mindfullness e do direito ao “não”. Esqueçam isso. A palmada funciona bem porque sabe bem ao pai stressado e porque a criança fica com uma boa desculpa para fazer reset ao computador bloqueado. Ficam os dois aliviados. E dali para a frente, por muito tempo, são como a bomba atómica que evita conflitos. Basta olhar no olhos e começar a contar até dois (raramente chega ao três mais de duas vezes por ano, o medo é bom, o medo é amigo dos pais).

7- Tentem incutir no filho ou filha os vossos gostos, passatempos e hábitos - é muito mais prático. Sem mulher para os deixar em casa enquanto nos vamos divertir, temos duas opções: ou fazer tudo juntos ou não fazer nada. Claro que há limites, não estou a defender que levem crianças de quatro anos para uma noite de poker com direito a cigarros e whisky. Bastam umas gomas e talvez um leite de chocolate. Se gostam de pesca, ensinem-nos a pescar, se a vossa cena é futebol, levem-nos ao estádio. Uma criança é muito moldável e qualquer uma pode ser transformada num pescador de galochas a cheirar a sardinha ou num sócio fanático com quem se vai comer bifanas depois de um jogo. O mesmo não se pode dizer de uma mulher adulta - normalmente têm autodeterminação, os subornos são bem mais caros que gomas e contar até três antes de uma palmada ainda vos arranja chatices legais sérias.

E pronto, espero que estes sete conselhos, especialmente o das sapatilhas de velcro, vos sejam muito úteis na aventura de pais solteiros.

