Happy Days. Uma comédia igual a tantas outras

Happy Days foi uma comédia da ABC, relativamente banal embora de imenso sucesso, emitida entre 1974 e 1984, cuja ação se situava nos anos 50 com o ramalhete de marcadores que estão a imaginar, da brilhantina no cabelo aos carros e motas grandes e cromados, passando pelos batidos de chocolate, vestidos de chita e rabos de cavalo.

Artisticamente apenas razoável, Dias Felizes (foi a tradução que teve na televisão portuguesa, quando foi exibida na RTP) é imortal pelos efeitos que teve na televisão que se fez daí em diante. Talvez não estejamos a errar por muito se dissermos que Happy Days foi mesmo a série que simultaneamente e em mais aspetos diferentes impactou o meio.

Plano B

A princípio, a intenção era seguir a receita e exibir outra sitcom que perpetuasse o processo do género, em que há um lar, uma família e um pai e um filho (ou filha), que vão fazendo braços de ferro, com a juventude irrequieta a ser quase sempre derrotada pela sabedoria da maturidade. O público haveria de rir, até porque Happy Days era uma viagem àquela felicidade cheia de momentos embaraçosos que costuma colorir as adolescências. Emitida na nossa RTP durante os anos 80, era protagonizada por gente como Ron Howard (que se viria a ser um celebérrimo e premiado realizador), Tom Bosley e, sobretudo, aquele que seria a a estrela maior da série, Henry Wrinkler, o imortal Fonzie, um mecânico mulherengo, mais cool que todas as coisas cool, que fazia os carros pegar com um murro no capô.

Tudo correria lindamente por certo, só que a série foi um fracasso de crítica e público e, para ser salva, houve que subverter a intenção lírica do retrato juvenil e carregá-la com testosterona. Deste modo, Happy Days levantou voo a partir do momento em que o personagem Fonzie deixou de ser secundaríssimo e passou a atração e condutor da narrativa. Nada mau para Fonzie, que quase nem tem falas na primeira temporada, mas da segunda em diante rouba o palco de tal maneira que as consequências do seu assomo ainda hoje se fazem sentir.

Em Happy Days, e ao longo de onze temporadas e mais de 250 episódios, acompanhamos a família Cunningham e o amigo que se mudou para cima da sua garagem, o arruaceiro e malandreco mecânico Arthur Fonzarelli, ou Fonzie. E está aqui uma das primeiras marcas de inovação: a ação da comédia passa do beábá das ocorrências hierárquicas dentro do lar para a dinâmica mais ou menos horizontal e diagonal entre amigos, colegas, camaradas e rivais (que se reuniam num diner), numa lógica que alastrou e que em Friends chegou à fórmula aperfeiçoada.

Na proposta original de Dias Felizes havia alguma agressividade prenunciada no ambiente exterior ao lar, onde Fonzie era rei e senhor, porque afinal de contas tratava-se de rentabilizar a nostalgia dos anos 50, ainda por cima despertada pelo êxito do filme American Grafitti (1973). Por ser em televisão, teria sempre de ser um mundo mais amigável e sem tensão, o que dava maneirismos engraçados, como ter de haver uma moto em plano para Fonzie aparecer com o seu blusão de cabedal, como se estivesse prestes a partir ou acabado de chegar e o casaco fosse percecionado como equipamento de segurança. Um personagem de televisão naquela época vestido com blusão de motoqueiro apenas como fashion statement seria absurdo. Diga-se, aliás que só bastantes episódios em diante é que Fonzie pôde ser Fonzie total, com o personagem, que o ator baseou em Sylvester Stallone, a sair de uma esquadria de provocador e piadético e a transformar-se numa referência com boa moral e bom coração, continuando a ser um pinga amor. Pelo caminho ficou o pretenso plano A, o Richie interpretado por Ron Howard (que vinha do filme American Grafitti) e que deveria ter sido o ponto a partir do qual irradiariam as histórias. Não foi o caso já se viu e a sombra de Fonzie cresceu tanto que Richie sairia da série na sétima temporada, com um ator a dar palco a outro de modo admirável (ainda hoje os dois têm excelente relação).

D.R.

As síndromes

Apesar de ter uma qualidade razoável, Happy Days nunca chegou ao panteão das sitcoms americanas, como as suas contemporâneas The Mary Tyler Moore Show, All In The Family ou MASH. Mas fez história, desde logo como o caso mais exemplar de ascensão do papel secundário a principal. Nos meandros da televisão, “Doing a Fonzie”, “Fonzie Effect” ou “Fonzie Syndrome” passou a designar aquelas instâncias em que um personagem previamente tido como acessório ocupa o palco e passa a centro da popularidade. Outros exemplos deste fenómeno são os Estrunfes (originalmente decorativos numa banda desenhada de Peyo), JR Ewing em Dallas (que era quase um extra na mini série original) ou mais recentemente Neil Patrick Harris (o Barney Stinson de How I Met Your Mother), que não sendo secundário, vai ganhando peso e relevância à medida que as temporadas progridem, contribuindo para a subida de qualidade desta comédia.

Ainda hoje Fonzie, o personagem imortalizado por Henry Wrinkler (que nunca venceria o Emmy por este trabalho, mas venceria com no ano passado com Barry, da Showtime), é tido como um dos melhores e mais reconhecidos trabalhos da história da televisão, fazendo parte de todos rankings e mais alguns dos “melhores personagens de sitcom de sempre”, incluindo os de hoje em dia. Do casaco de cabedal à sua moto, ao cabelo penteado com brilhantina, passando pelo gesto típico do personagem de levantar o polegar para cima em sinal de aprovação, há frases, tiques e maneirismos de Fonzie que resistiram muito bem ao tempo e ainda se usam e recomendam. Em Millwaukee, onde a ação da série decorre, inaugurou-se uma estátua de bronze em que Fonzie surge com os dois polegares para cima. Outro ineditismo de Happy Days: Fonzie foi o primeiro personagem que precisou de esperar que o público presente na gravação acabasse de gritar e rir da piada anterior, antes de poder prosseguir com a cena.

Happy Days foi pioneiro noutra “síndrome”, a que ocorre quando um personagem deixa de aparecer ou ser mencionado sem que haja grandes justificações. Em Happy Days, deu-se com Chuck Cunningham (um irmão do personagem Richie), tão irrelevante e limitado na sua construção que já não surge no princípio da segunda temporada. A expressão Chuck Cunningham Syndrome, para referir personagens que desaparecem sem mais nem ontem, ficou.

Finalmente, com a descida de audiências, os argumentistas tentaram tudo e, num dos episódios da quinta temporada, metem Fonzie numa praia, em cima de uma mota de água, a saltar por cima de um tubarão. A expressão “jump the shark” entrou assim no jargão televisivo como nome do instante em que uma série se torna tão desesperada que passa a ser dominada por uma lógica ridícula e incompreensível. Outros exemplos de “jump the shark” são as sucessivas temporadas de Prison Break a seguir à original, ou aquele episódio de ER em que um cirurgião perde o braço para as pás rotativas de um helicóptero de urgências e continua de serviço no hospital só com um braço, a chatear toda a gente.

Legados

Para uma sitcom que não figura em nenhuma retrospetiva assente em critérios de qualidade, é inegável que Happy Days deixou marcos transformadores no processo da escrita em televisão. Além do que foi dito antes, foi aqui que se solidificaram as ideias de alguns personagem modelo nas sitcoms, como “o tipo porreiro”, “o brincalhão”, “o engatatão”, tornando também por isto as sitcoms americanas num pasto de gargalhada fácil, tramas simples e ruidosas e assumida baixa aspiração intelectual, que caracterizaria os anos seguintes, em contraponto com grandes obras mais politizadas dos anos 70, como All In The Family.

Com Happy Days, as comédias leves, de família, a rebentar de estereótipos, começaram a reinar nos serões da televisão americana e mundial. Poderíamos ainda falar séries spin off surgidas com personagens e atores do original, da música inesquecível do genérico, das “catchphrases”, do enorme peso que os personagens pai e mãe nesta série tiveram em futuros pais e mães nas sitcoms seguintes ou até na popularidade das sucessivas repetições que originaram a descoberta por outras gerações, mas temo que o texto se tornasse infinito porque é de facto incrível a marca que Happy Days e Fonzie deixaram na televisão.

P.S. Um exemplar do casaco de cabedal usado pelo ator Henry Wrinkler foi comprado pela Fundação Smithsonian e está em exibição no National Museum of American History.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.