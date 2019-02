Woody Allen não era completamente tolo (nem nós seríamos os mesmos sem antibióticos)

Querido Willie,

Não te escrevo entre espirros e fungadelas, embora a época seja propícia a gripes e a constipações, algumas das quais a acabar em infeções maiores. Felizmente temos o antibiótico. E infelizmente abusamos dele.

O antibiótico é de tal modo barato e comum no nosso quotidiano que até nos esquecemos de como era a nossa vida antes dele se tornar corrente (nos anos 50 do século passado). Antes do antibiótico, sobreviver a uma perna partida, a um parto, a um dente estragado ou a uma simples dor de garganta era um grande desafio.

Esta semana, chamou-me à atenção um título em que se dizia que finalmente começavam a aparecer progressos na guerra contra a resistência aos antibióticos (provocada pela utilização abusiva destes). Duas mulheres inglesas tinham conseguido vencer uma bactéria multi-resistente.

A boa notícia escondia, porém, uma realidade negra, que eu desconhecia.

Num artigo da revista “New Science” dizia-se que o facto de os antibióticos se terem tornado tão baratos tinha feito com que muitos laboratórios deixassem de considerar esta área rentável. Segundo a revista, em 2018, duas farmacêuticas, a Sanofi e a Narvotis, tinham desmantelado as equipas de pesquisa na área de antibiótico, enquanto a GlaxoSmithKline, a Pfizer e a Merck também diminuíram o investimento, tendo em conta que o valor dos stocks neste último ano fora reduzido em 50 ou 75 por cento. O fecho destes departamentos deixou sem trabalho 800 investigadores experientes.

Deixar este assunto entregue ao mercado, garante a “New Science”, é permitir uma grave crise futura, sendo que os efeitos devastadores do desaparecimento da área de investigação nos antibióticos provocarão aos Estados custos na ordem dos muitos mil milhões.

Foi neste contexto, Willie, que me lembrei de uma célebre passagem do mais célebre hipocondríaco realizador de cinema, Woody Allen, no filme “Meia-Noite em Paris”, em que a personagem principal (Owen Wilson) de visita à capital francesa, consegue ao bater das doze badaladas (qual Gata Borralheira), recuar no tempo. Aterra nos anos 20 do século XX, onde convive com alguns dos intelectuais que mais admira: Gertrude Stein, Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Salvador Dali.

Há, no entanto, um momento em que essa mesma personagem é desafiada a ficar naquele tempo tão feliz para ele, mas logo resiste dizendo que essa hipótese nem se coloca: “Aquela gente não tem antibióticos.”

Ora, Woody Allen não me parece completamente tolo. Já imaginaste Willie o que era ter um abcesso num dente e não ter antibiótico para tomar?

Carinhosamente

Winnie

PS- Esta semana envio-te uma fotografia da costa atlântica num dia bastante cinzento

