Raid a Barcelona com homenagem a Kubrick

Poucas coisas terão feito mais pela unidade europeia e pela concórdia entre os povos que o programa Erasmus, o qual permite o intercâmbio de estudantes de diferentes nacionalidades. Estando a minha filha a terminar o semestre de Antropologia em Barcelona, decidi ir buscá-la de carro pois os carregos acumulados desde Setembro pareciam claramente incompatíveis com as tarifas praticadas pelas companhias aéreas.

O meu infatigável companheiro de viagem foi o DS7 Crossback, um SUV médio da marca de topo francesa, satélite da Citroën. A diferença em relação ao modelo a concurso no Essilor Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal residia apenas na motorização: motor diesel (em vez de gasolina) de 180 cavalos, mantendo-se a caixa automática de oito velocidades e um generoso espaço a bordo, tanto atrás como no compartimento de carga.

Marcas autonomistas

Com um dia praticamente livre para passear pela capital catalã, deixei o DS prudentemente estacionado num parque público (as tarifas para 24 horas são toleráveis e poupam-nos a incidentes desagradáveis com vidros ou fechaduras) e embrenhei-me no fascinante labirinto do Bairro Gótico, entre a catedral e a zona pedonal das Ramblas. Fruto da política de apaziguamento levada a cabo pelo governo central de Pedro Sanchez, a tensão entre autonomistas e soberanistas é menor, ainda que continuem a marcar presença significativa as bandeiras catalãs nas janelas, os cartazes de apoio aos presos políticos e os laços amarelos com idêntico significado.

Já noutro domínio, há claramente uma sobrecarga turística que levou, por exemplo, à introdução de bilhetes pagos para limitar os acessos ao bonito mercado de São José nas Ramblas. E alguma descaracterização da zona histórica, com substituição dos habitantes tradicionais por alojamento turístico e desaparecimento de algum comércio antigo, de resto como em Lisboa ou no Porto. Mas, anexa às Ramblas, a Praça Real, com as suas arcadas, continua a encantar o visitante, tal como o Parque Güell, cheio de esculturas de bichos feitas por Gaudí e onde, graças a um estudante do conservatório que ali tocava, descobri esse mestre setecentista do alaúde que foi Silvius Leopold Weiss.

Rui Ochôa

Voo sobre o porto

De bordo do teleférico que liga a colina de Miramar ao porto e à praia de São Sebastião observei dos céus o caos criativo da Cidade Velha. Se Lisboa resolveu o problema do acesso às colinas com linhas de eléctrico, funiculares e um elevador vertical, Barcelona optou pelos teleféricos. Este trajecto de 1,3 km, feito quase a 100 m de altura, remonta à exposição internacional de 1929. As duas altas torres que suportam os cabos, cabinas e maquinaria não ficariam mal numa cena de “Metropolis” de Fritz Lang ou numa nova versão de “King Kong”, desde que o gorila gigante fosse substituído por um lagarto multicolorido fugido da imaginação de Gaudí.

Visita que se preze a uma cidade não pode ignorar os museus. Ao fundo das Ramblas, à ilharga da Praça de Colombo, o Museu Marítimo de Barcelona conta-nos a história de Drassanes, os estaleiros reais da cidade. E também das galés de guerra aqui construídas, como a que serviu de navio almirante a D. João de Áustria na batalha de Lepanto, um dos maiores combates navais de todos os tempos e que em 1571 assinalou a contenção da expansão turca no Mediterrâneo. Se Camões perdeu um olho em Marrocos, um jovem contemporâneo chamado Cervantes ficou sem uma mão em Lepanto.

Ficamos a saber que as condições higiénicas a bordo das galés eram de tal forma pavorosas que a esperança de vida dos quase 500 remadores (condenados, escravos ou prisioneiros de guerra) não ia além de dois anos. E o cheiro emanado do navio era de tal forma pestilento que inviabilizava ataques de surpresa, mesmo a coberto da noite ou do nevoeiro…

Trafalgar Lio / Flickr

Um mestre do cinema

Perdoará o leitor que insista no tópico das exposições, mas está patente em Barcelona, no Centro de Cultura Contemporânea (CCCB), uma mostra daquelas que é pecado perder, dedicada a Stanley Kubrick, um dos gigantes do cinema. Tudo ali está. Da ironia cáustica de “Dr. Strangelove” à descida aos abismos da alma humana de “Shining”. Do turbilhão de “Laranja Mecânica” ao visionarismo de “2001: Odisseia no Espaço”. Kubrick costumava dizer que algo que pudesse ser pensado ou escrito poderia sempre ser filmado. Virtuoso da montagem e do cenário, era um homem profundamente culto: a banda sonora de “Barry Lyndon” inclui, entre outros trechos famosos de música clássica, o Trio Opus 100 de Schubert e a Sarabanda da suíte nº 4 de Haendel.

O que ali podemos ver, além de partes dos filmes, são os bastidores das obras. É o caso de uma cena da rodagem de “Shining” em que Kubrick, deitado no chão com a câmara, incita Jack Nicholson a fazer caretas ainda piores enquanto tenta destruir a porta do quarto à machadada. Destes filmes ainda se poderá, daqui por 100 anos, fazer a história, pois os respectivos “storyboards” são meticulosamente pintados a aguarela e não fruto de uma animação 3D sujeita a desaparecer nas entranhas de um qualquer computador. Isto sem esquecer o impacto social dos filmes, caso de um documento da censura que determinava a não exibição de “Dr. Strangelove” no Portugal salazarista.

Em termos de adereços, entre muitos outros, os vestidos das meninas fantasmas de “Shining” ou a máscara do homem macaco que, ao som da abertura do poema sinfónico “Assim falava Zaratustra” de Richard Strauss, descobre nas cenas iniciais de “2001” a primeira ferramenta, à qual dá usos guerreiros.

D.R.

Elegância ao volante

Deixada para trás a evocação do grande Kubrick e a sempre animada Barcelona, metemos finalmente rodas ao caminho de regresso a terras lusas. Foram cerca de 900 km cumpridos em duas etapas desiguais, dada a hora tardia da partida. Uma primeira tirada da capital catalã até aos arredores de Saragoça. E outra da região aragonesa até à periferia de Madrid, Badajoz e Elvas, rumo a Lisboa.

Uma vez mais se confirmou que o conceito rodoviário espanhol foi mais pragmático e mais bem conseguido que o português. A transição da estrada nacional para a auto-estrada fez-se aproveitando o corredor existente que foi duplicado, dotado de separadores centrais e liberto de cruzamentos ou entroncamentos. As bombas de gasolina, quase sempre com restaurantes abertos toda a noite e hotéis bastante decentes, ficam à margem, na pior das hipóteses a umas centenas de metros.

O traçado, a largura da faixa de rodagem ou o tapete nem sempre são maravilhosos mas satisfazem os mínimos e revelam-se mil vezes mais seguros que os IP dos anos do cavaquismo e seguramente mais baratos que as auto-estradas e SCUT dos inícios do século XXI luso. Aqui as auto-estradas pagas existem, e são de resto muito caras, mas são a excepção e não a regra. E cumprem um papel mais supletivo que outra coisa.

T. Antoine / ACE-Team

O nosso DS7 Crossback cumpriu com honra a missão de que foi incumbido. O ambiente a bordo convida a rolar estrada fora, com bons bancos, boa instalação sonora uma série de dispositivos de segurança, desde a câmara de visão nocturna para detectar peões e obstáculos, ao alerta de ângulo morto ou à travagem de emergência. Há alguns pormenores deliciosos de design, como a réplica de um relógio de ponteiros no topo do tablier. Já a colocação do botão de desligar e ligar o motor nessa zona pareceu-me algo fantasista.

Graças à regulação eléctrica separada dos bancos traseiros, a bagageira quase chegou para as três malas gigantes de rodas, descidas laboriosamente de um terceiro andar sem elevador. Apesar de, como qualquer SUV que se preze, o carro ser mais alto, a inserção em curva foi sempre perfeita. Único senão, alguns abanões da carroçaria causados por rajadas de vento lateral quase ciclónico.

Os 180 cavalos geridos pela caixa automática de oito velocidades chegaram e sobraram para as longas rampas aragonesas. E o consumo, consoante o traçado e o andamento, andou entre os seis e meio e os sete litros aos cem. O carro custa nesta versão cerca de € 50 mil, que descem para cerca de € 41 mil se o motor turbodiesel, em vez de ter dois litros e debitar 180 cavalos, tiver 1600 cm3 e 130 cavalos que, apesar de tudo, também dão para as encomendas.

