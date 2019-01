Ferrari: na pole position das marcas

A mítica marca italiana Ferrari ganhou mais uma prova. Desta vez, fora do asfalto, na cidade Suíça de Davos durante o World Economic Forum, foi eleita a marca mais forte do mundo pela consultora Brand Finance. Ultrapassou gigantes como a Coca-Cola, McDonald´s e Disney e voltou à pole position do Brand Strength Index de 2019.

90 anos depois do engenheiro e piloto de competição Enzo Ferrari criar a Scuderia Ferrari, a sua marca é hoje um ícone mundial. O primeiro carro de corrida com o seu nome, o Ferrari 125S, foi construído em 1946 e estreado no Grande Premio de Roma, onde ganhou a primeira de muitas vitórias para a marca. A venda de carros a clientes começou nessa altura, para poder financiar a equipa de corrida, a sua grande paixão. Dez anos depois, o piloto argentino Fangio conquista o título mundial da Formula 1 ao volante de um Ferrari, e começa uma nova era para a marca, que continua até hoje.

O poder do Cavallino Rampante na competição é também visível nos modelos desportivos, o que os destaca de todas as outras marcas automóveis. A tecnologia e inovação desenvolvida para as pistas é adaptada para os modelos da marca, líderes em performance e design. A colaboração ao longo de décadas com o famoso designer Sergio Pininfarina permitiu criar verdadeiras obras de arte e engenho. De tal forma que a marca costuma dizer que não vende carros, vende um sonho.

Este sonho traduz-se numa realidade muito rentável para a Ferrari. Com uma estratégia focada na exclusividade, definiu o limite anual de produção em 10,000 carros, onde os clientes podem esperar mais de um ano para receber a sua “joia”. Tal como a Hermès, que tem lista de espera para os seus modelos ícone, a Ferrari também está na pole position em rentabilidade, com margens invejáveis até para as marcas de luxo. Apesar da venda de carros representar cerca de 70% das receitas, a área de licenciamento é um grande negócio para a marca. A imagem do cavalo empinado e a cor “rosso corsa” estão presentes em inúmeros produtos – desde relógios, óculos, e telefones a carteiras e perfumes – que são vendidos pelo mundo fora. É uma forma de vender o sonho aos milhões de fãs…em formatos mais pequenos e acessíveis do que as cobiçadas máquinas contruídas em Maranello.

Os Museus Ferrari mantêm viva a história da lendária marca do automobilismo. Mas para sentir na pele a verdadeira energia da marca nada como uma viagem a Abu Dhabi, capital dos Emiratos Árabes Unidos, para conhecer a Ferrari World. Considerado o maior parque temático coberto do mundo, é uma espécie de Disneyworld para fanáticos dos carros da marca italiana. Com experiências alucinantes, desde a montanha russa mais rápida do mundo (chega aos 240km/h em 4.9 segundos) ao simulador de forças G sentidas pelos pilotos da Formula 1, é emoção pura.

É de emoção e sonho que são feitas as marcas de luxo, e a Ferrari volta a conquistar o título mundial. Mas como diria Enzo Ferrari “A vitória mais bonita é aquela que ainda está por vir”.

