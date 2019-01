Friends - amigos para sempre

Emitido às quintas-feiras à noite a partir de 1994 na americana NBC, antes de Seinfeld e de ER, não demorou muito que cada novo episódio de Friends se transformasse na meia-hora em que amigos não telefonavam a amigos, porque havia outros amigos a dar na televisão. Jogos de palavras irritantes à parte, Friends talvez tenha sido a série mais amiga do espectador e certamente a última das grandes comédias clássica e universais da televisão americana. Animou, fez companhia, entreteve, confidenciou, partilhou e (sobretudo) não julgou milhões de espectadores em quase 200 países, entre 1994 e 2004, um tempo sem redes sociais nem Tinder, apesar de já haver Internet para lermos as notícias à borla.

Viva la vida

Em Friends, acompanhamos a vida trivial de seis amigos de vinte-e-tal-anos (numa época em que os vinte eram de facto os vintes), que vivem e aspiram triunfar pessoal e profissionalmente em Manhattan, Nova Iorque, entre o final otimista do século XX e os primeiros anos mais deprimidos pós 9/11. E pouco mais, dado que, como nas nossas vidas-verdadeiras, em Friends eles estão sobretudo uns com os outros, sendo os acontecimentos quase sempre pretextos para que isso se proporcione. Ao longo de dez temporadas, e apesar das mil e uma coisas que sucedem, o que nos atraía eram eles e as suas relações e dinâmicas e menos as historietas nos episódios. Foi essa a grande inovação da série, a horizontalidade das relações entre protagonistas, baseada numa certa normalidade (por oposição à excentricidade como recurso humorístico), aliás mal compreendida pela crítica a princípio, que achou a proposta “morna”.

A série teria quase 240 episódios, obteve sempre bons ou muito bons resultados de audiência e foi a última comédia da NBC a usar gargalhadas gravadas, com o episódio especial final, emitido em 2014, a ser visto por mais de 50 milhões de americanos, detendo ainda o recorde de episódio mais visto da primeira década do século XXI. Mais de 60 Emmy demonstram que toda a gente gostava de Friends (até a crítica a partir de dada altura), e é uma evidência que a sua popularidade nos novos públicos se mantém, sendo considerada o título de livraria (ou seja, série “antiga”) mais valioso para se ter numa plataforma. Há pouco tempo soube-se que a Netflix pagou 100 milhões de dólares para continuar a ter Friends até ao fim deste 2019, numa jogada que dividiu a indústria (podem seguir aqui a questão - https://twitter.com/ballmatthew/status/1069991834426990592 -, através dos tweets de um antigo estrategista da Amazon). Porquê só até ao fim deste ano? Porque os donos dos direitos do título só aceitaram vender por esse período - tomara a Netflix poder prolongar a licença que tem desde 2015.

Terapia

Se Friends fossem umas férias, nunca seriam uma semana num resort de 20 estrelas, mas sim como aquela quinzena costumeira em agosto, em que alugamos a mesma casa todos os anos. Claro que há milhares de hotéis muito mais interessantes que a casita, mas pergunto, haverá férias melhores do que as passamos todos os anos, com os amigos de sempre, vendo os filhos a crescer e envelhecendo junto de quem gosta de nós? Se tivermos sorte, descobriremos que a chave do equilíbrio da vida é a convivialidade, a familiaridade e o reiterar de ser aceite tal como somos por quem gosta de nós. Ora, foi nessa tela, tão óbvia que muitas vezes fica transparente e não a vemos, que Friends era pintada a cada semana. Aquilo não era somente televisão, transformou-se em terapia de normalidade.

Durante uma década, milhões de espectadores puderam coexistir com seis amigos likable e, na esteira de Beverly Hills 90210, Friends foi a grande série de televisão espelho para os chamados jovens então sem redes sociais (ainda). Antes do mantra “os 30 são os novos 20”, das tatuagens, das manias de dietas, das apps para tudo, das low-costs e dos AirBnB, Friends sublinhou que os melhores anos da vida surgiam depois da adolescência, antes da seriedade dos casamentos, filhos e eventual perda de perspetivas e otimismos.

A chave não esteve apenas no conceito e no texto, longe disso. Televisão é execução e materialização e, para o êxito de Friends, foi decisiva a química artística e pessoal entre os personagens Joey, Phoebe, Chandler, Monica, Ross e Rachel e os atores que lhes deram vida e se tornaram instituições e dos profissionais mais bem pagos da história da televisão americana a partir das temporadas finais. Ainda hoje ganham milhões com as sucessivas repetições em centenas de canais de Cabo por todo o lado.

Com Friends ria-se, chorava-se, até se pensava, mas sobretudo estava-se, como se está num sofá confortável, sem esforço nem angústia. A verdadeira sitcom, demonstrou Friends, é afinal primeiro que tudo relatable e não apenas uma distração. E se é relatable é porque é um território seguro, onde ninguém nos julga e não nos sentimos esquisitos ou a mais, com a vantagem de não largar pêlo no sofá nem nos pedir dinheiro emprestado.

Esta relação de amizade com hora marcada teve um grande impacto na indústria da televisão, com a horizontalidade assumida do grupo de personagens centrais a gerar uma fórmula repetida em anos seguintes nos grandes e lucrativos êxitos Big Bang Theory ou How I Met Your Mother. Recorde-se que até Friends, acreditava-se que nas sitcoms populares as hierarquias eram sagradas (pais, mães, avós, chefes, filhos, netos, empregados) e os enredos tinham de ser baseados na relação vertical (o pai quer saber as notas do filho; a neta e a avó vão às compras, o empregado a querer uma promoção, etc).

Aquilo que se compreende acerca do segredo do sucesso de séries de televisão longas (ou até novelas) é que acaba por haver uma imersão do espectador nas tramas e se cria uma relação autêntica com os personagens. Por outras palavras, muitos espectadores começaram a ver aqueles seis de Friends como amigos a sério, num processo sempre estranho que explica por que determinados atores são maltratados ou ofendidos no supermercado, quando interpretam personagens malévolos fortes. Em Friends não havia lições de moral, apenas momentos bem passados, que resultavam na tal terapêutica de sofá semanal.

Pré-histórias

O impacto de Friends transbordou largamente a televisão. Do penteado da personagem Rachel (Jennifer Aniston) à linguagem (a frase de Joey's ‘how you doin' tornou-se viral), passando pelo primeiro casamento homossexual numa série americana (as duas personagens secundárias, Carol e Susan, mantiveram uma relação estável e casaram, sem que as audiências alguma vez fossem afectadas) e a moda, os gestos e até expressões daqueles seis foram mimetizados com abundância, como viria a ser estudado e comprovado mais tarde. Dando um exemplo, na temporada 8 uma das personagens tem um bebé a quem chama Emma e, nesse ano, o nome ganha uma popularidade imensa nos Estados Unidos.

É uma constatação que os seis amigos eram todos brancos como a neve, o que talvez fizesse mais sentido do que se pensaria, pelo menos de um modo inconsciente. O provocador Michael Moore colocou bem a questão, afirmando que gostava que Friends fosse “whitewashed”, na medida em que aquelas pessoas, caso existissem, não teriam amigos negros ou hispânicos. É pensarmos nos nossos grupos de amigos e ponderar se eram ou são racialmente heterogéneos e talvez constatar que acabamos por nos dar mais com quem é mais parecido connosco. Seja como for, naquela altura a televisão ainda não se via aflita com a diversidade.

Contemporânea de Ficheiros Secretos, Buffy, Sexo e a Cidade, ER, Serviço de Urgência ou Ally McBeal, esta sitcom foi sempre muito regular e praticamente imune aos altos e baixos na qualidade do texto que costuma afetar as séries ao longo das temporadas. Talvez aqueles tempos, sem Trumps nem Bolsonaros, convidassem a essa normalidade, estávamos todos convencidos que a História tinha acabado, como postulara Fukuyama em 1992, e que daí em diante tudo seria bom, fantástico e maravilhoso.

Para terminar com outro jogo de palavras irritante, os amigos em Friends eram normais quando “normal” era aplicado com normalidade ao ser-se funcional, ter carreiras, ser heterossexual e aspirar ser bonito e atraente (mas não em demasia), de classe média, do centrão. A série termina no curioso 2004, ano do lançamento do Facebook, em que Bush foi reeleito e American Idol e os talent shows começam a conquistar a América e o universo. Uma premonição? Às tantas pouco importa, desde que, como dizem na música, sintamos que há alguém que nos sopre um “I’ll be there for you” ( o único hit na carreira da banda The Rembrandts) quando mais precisamos, como aqueles seis estavam lá uns para os outros.

P.S: Por cá, supõe-se que o público português maioritário não seja apreciador de sitcoms e, salvo a RTP 2, os principais canais não as emitem há muitos anos. Dir-se-ia que não compreendemos o humor americano ou inglês (legendado, portanto), e talvez por isso Friends tenha estreado dobrado em português de Portugal, na RTP, em 1998. Foi um fracasso, como foram aliás todas as tentativas de dobragens feitas até hoje de séries adultas, e Friends seria chutada com legendas para o segundo canal e para uma discreta existência. Como é evidente, a série – em exibição no Netflix e na Fox Comedy, depois de ter estado na SIC Mulher - sempre teve (e mantém) os seus fãs, mas o seu grande contributo para a cultura lusitana foi ter inspirado o nome para o quarteto Gato Fedorento (a partir de Smelly Cat, uma das canções de um personagens).

