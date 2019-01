Como identificar pais com o primeiro filho na rua? Não é nada difícil

Acho sempre enternecedor ver um casal de pais a passear com o seu primeiro recém nascido num carrinho pela rua. E é até bastante fácil distinguir os que estão a ser pais pela primeira vez dos que já vão na segunda, terceira, quarta ou quinta volta.

A primeira pista óbvia é a de não haver outra criança um pouco mais velha por perto, por exemplo, uma de dois anos a caminhar ao lado do carrinho a pedir colo ou um carrinho só para ela. Isso é o mais óbvio, mas não é só isso. Há também o aparato que envolve a saída à rua com o bebé, como se o raio da segunda companhia aerotransportada resolvesse ir tomar a bica ao café do bairro.

A quantidade de mantinhas e a parafernália debaixo do carrinho novo (todo articulado e artilhado com amortecedores) podia fazer-nos crer pensar que aquela família acabou de iniciar a peregrinação do caminho de Santiago, quando provavelmente vão apenas almoçar aos sogros. Tudo isto são pistas, mas não é só isso. É sobretudo o pouco à vontade que ainda têm no novo papel e aquele ar de coelhos assustados e cansados.

É como se saíssem à rua com um placard a dizer “SOMOS PAIS PELA PRIMEIRA VEZ E NÃO FAZEMOS IDEIA DO QUE ESTAMOS A FAZER!”

E se vem mais uma avó portuguesa disparada a comentar que o bebé ainda se constipa se não lhe puserem uma quinta ou sexta manta em cima e que está com fome? E se a avó portuguesa tiver mesmo razão? O bebé está a respirar? Está vivo?

Se ele começa a chorar de repente, este tipo de pais inexperiente fica visivelmente preocupado e demonstra a quem está a ver que estão preocupados e angustiados, não vá o colectivo de juízes considerar que, para além de serem maus pais que deixam o bebé chorar, ainda têm a lata de não mostrar angústia.

Isto contrasta fortemente com pais de três ou mais filhos que encaram o choro das crianças deles um pouco como encaram um aspirador ou moinho de café: faz barulho mas já se cala. De seres invisíveis e despreocupados passamos de um momento para o outro a responsáveis pelo futuro da humanidade num babygrow cheio de baba. O homem demonstra enorme aptidão para dobrar um carrinho ou ajeitar uma cadeira num carro, como se dissesse a todos: “eu consigo fazer isto, observem-me!”

Ainda por cima um bebé é uma coisa que dá nas vistas, especialmente se começar a exprimir uma opinião qualquer da única forma que sabe: berrando como o alarme de um carro. É o mais próximo da fama a que muita gente chega. Consigo enumerar várias ocasiões em que um supermercado inteiro sabia que eu e a Panda tínhamos acabado de chegar ou em que todo o último terço de um avião amaldiçoou a sorte de ter ficado ao pé de nós.

Não havia um só café onde eu entrasse onde não me dessem coisas à borla. O italiano onde encomendo as pizzas deu-me uma garrafa de vinho grátis a cada encomenda ao longo de um ano. Os vizinhos participam da aventura e ficam sintonizados com os nossos horários de sono. Toda gente participa. Os pais também evidenciam aquela estranheza um para o outro. Eram dois em casa e quando voltam da maternidade passam a três. De seres humanos com individualidades próprias passaram a dispensadores de fraldas e de leite.

Quem és tu? Quem sou eu? Às vezes percebe-se pela ausência de conversa, aquela tensão muda, que ambos os pais emergiram de uma discussão ao som de berros de bebé mesmo antes de sair para apanhar ar. Parecem divorciados da humanidade. Tenho imensas saudades d~esso aventura, dessas discussões com uma mãe com os nervos em frangalhos por privação de sono e hormonas desreguladas.

As pessoas diziam-me “o primeiro ano é o pior, depois torna-se cada vez mais fácil”. É verdade, especialmente se o casal se separa, mas há casais mais corajosos que conseguem aguentar e repetir a dose mais vezes. E isso é bonito. Quando vejo um casal de recém-pais, suspiro. Já fui assim e tenho saudades. Até porque uma segunda volta seria certamente mais fácil a todos os níveis.

Na rua a Panda é progressivamente mais menina e menos bebé. Já não somos abordados por velhinhas que lhe perguntam “oláaaa coisinha mai linda, quantos anos tens tu?”. As idosas sabem que quanto mais crescidas são as crianças, maior é a probabilidade de algo correr mal. A última corajosa que fez isso com a Panda ouviu como resposta “pai, quem é esta?”.

Hoje em dia a Panda dá menos trabalho. Já sabe usar um banquinho para chegar sozinha em bicos de pés ao armário onde há bolachas escondidas. Nem sequer precisa de me acordar. E na rua, o meu tempo de fama já acabou. Ou não acabou?

