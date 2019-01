Se o pecado não mora na arte, mora na vida (e é disso que devemos ter medo)

Querido Willie,

Hoje falar-te-ei de pecado. Ou da falta dele. A noção de pecado mudou muito nos últimos anos, para a maioria daqueles que vive no chamado mundo ocidental, e que segue as suas regras civilizacionais e culturais fundadas na dignidade humana e no bem-estar.

Entre muitas outras coisas, hoje, aos olhos da sociedade, ser guloso não é pecado, como também não o é ser homossexual. O que antes foi visto como um pecado é hoje um direito, uma opção que conduz a uma melhor qualidade de vida. O prazer não é punido, é procurado, deve tornar a vida na terra mais agradável. Até porque poucos pensarão, mesmo entre os mais religiosos, que o melhor está para vir, e virá depois da morte, no paraíso. Mesmo com contenção e regras, a vida tem de ser vivida com alguma satisfação, sem grandes abnegações, remorsos, expiações.

No entanto, e apesar de tudo isto, tem crescido um discurso normalizador sobre o que pode ou não ser feito ou dito, no campo da arte. Como se o pecado se tivesse transferido para a expressão artística. Em Portugal, por exemplo, não é preciso procurar muito para encontrar dois exemplos, bem à mão. A exposição de Mapplethorpe em Serralves, os versos de Álvaro de Campos que foram amputados num manual escolar do 12º ano. Dois casos em que as obras que incomodam, e pelos vistos ‘transgridem’ as regras e são ‘desviantes’ segundo algumas mentalidades, nomeadamente a administração de Serralves e a Porto Editora, foram produzidas no século XX, e devem ser apagadas, ocultadas, ainda que a obra dos dois artistas seja interessante para ser apresentada.

O que este discurso normalizador e censório se esquece é que a arte não é uma realidade literal, que aquilo que Mapplethorpe faz nas fotografias não tem de fazer na vida, que aquilo que Fernando Pessoa escreve, através de Álvaro de Campos, não é necessariamente aquilo que ele pensa (nem tem de ser um incitamento à concretização de qualquer coisa), que uma das possibilidades que a arte nos oferece é a de nos tirar do nosso lugar de conforto, do território das ideias adquiridas, e de nos fazer pensar.

A arte abre a hipótese de transgressão que a vida não nos dá, a hipótese de superação, e catarse até, não só para aqueles que a produzem, como para aqueles que lhe assistem e dela fruem.

Pensar o contrário e tentar conter a arte dentro de limites é dizer que nós somos seres infantis, ou pior que infantis, na medida em que até as crianças têm a capacidade de imaginar aquilo que não são, e aquilo que não está a acontecer.

Pensar o contrário é entrar por um pensamento que escolhe dizer o que é ou não arte degenerada. E que eu saiba, Willie, os últimos que o fizeram, que acusaram e perseguiram os artistas que consideraram degenerados, os últimos que recusaram à arte a possibilidade de transgredir, transgrediram em vida, atirando muitos seres humanos para campos de concentração e matando-os industrialmente, como foi o caso do Hitler. E é, por isso, que antes de cortar os próximos versos de um poeta, de ontem ou de amanhã, antes de mandar tirar algumas fotografias de uma exposição, devemos pensar que caminho estamos nós a fazer.

Não é da transgressão na arte que devemos ter medo, é da transgressão na vida. A arte sem transgressão, como já aconteceu durante o nazismo e o estalinismo, corresponde à transgressão na vida, à condução dos nossos piores impulsos de agressão e morte para a realidade.

E é nesse sentido que te deixo uma sugestão de leitura, de fim-de-semana: “Nova Teoria do Pecado”, de Miguel Real (D. Quixote, 2017). E uma sugestão de marcação e reserva de um espetáculo previsto para o fim-de-semana seguinte: “The Scarlet Letter”, de Angélica Liddell, no Teatro D. Maria II, em Lisboa.

