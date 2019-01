Ir à MUSA ver o Benjamin e encontrar o Melão

Anos 90: década da qual nos chegam os millennials, uma década de bom cinema, ganga, top models, Prozac, não assim tanto Platão e excêntricos fenómenos nacionais. Quais? Já lá vou

Nasci nos anos 90. Não tenho assim tantas memórias desse tempo, mas preservo alguns flashbacks da década que nos deu as top models, o Prozac e alguns excêntricos fenómenos nacionais. Em 1998, tinha eu quatro anos, fui em passeio com os meus pais à Expo'98. Lembro-me de imagens de um espetáculo que eles garantem ter sido uma criação da Pina Bausch e recordo-me de querer muito tirar uma fotografia com o Gil – certamente já a pensar em publicá-la, um dia, no Instagram.

Dos anos 90 sobram-me também lembranças do senhor do “Ponha, ponha, ponha!”, pessoas frenéticas a correr nos Jogos Sem Fronteiras, o genérico do “Não se esqueça da escova de dentes” e, obviamente, os Excesso. Não teria na altura pensamento crítico para apreciar a sua criação musical, nem o charme tão aclamado dos seus membros, mas se havia coisa que me intrigava era o facto de existir alguém chamado Melão. E disso, caríssimos, eu nunca me esqueci. Melão? Como a fruta? A sério? Questionei-me várias vezes sobre esse fenómeno biológico. Lembro-me de olhar para uns posters que uma prima, fã da banda, tinha lá por casa, e de ela ser tão fã que chegava a dar beijinhos nas fotografias. Imaginem só a imagem que me ficou.

Avançando. Numa das últimas sextas feiras de 2018 fui “empurrada” até à Musa, em Lisboa, local amplo e simpático a roçar a nostalgia vintage das fábricas de Marvila, onde se pode beber boa cerveja artesanal. Fui com uma grupeta de amigos ver o Benjamim a rodar discos, músico da pop analógica por quem tenho uma admiração equilibrada, bem diferente daquela que a minha prima tinha pelo cantor dos Excesso. O Benjamim tem o dom de com os seus vinis conseguir alegrar a fauna hipster (e todas as outras) de forma erudita e animada. E lá passámos uma noite a dançar os hits das Doce, do Marco Paulo, dos Queen e até a tão atual Joana Espadinha.

Até que, a meio de um gole na minha cerveja, ouvi o meu amigo Rodrigo dizer: “Olhem, está ali o Melão!” Garanto-vos que o tempo parou. Foi como se tivesse cinco anos outra vez e conseguisse ouvir, cá dentro, o tema “Eu sou aquele”. Olhei, voltei a olhar, dei outro gole na minha Stout, e pensei: “Quero muito registar este momento”. Caminhei determinada na direção do Melão, exatamente com o mesmo sentimento que tive quando vi o Gil em 1998 e quis muito tirar uma fotografia com ele. E assim continuei a avançar sem medo, ao lado da minha amiga Rita, e, segundos depois, estávamos as duas, nos anos 10’s do milénio 2000, a tirar uma fotografia com um fenómeno dos anos 90 numa festa em que o protagonista era um artista conceituado da atualidade.

Terá sido um sinal messiânico na tentativa de promover uma coprodução musical de Excesso com os músicos tão prendados de hoje? Não punha as mãos no fogo sobre a resposta ser um não.

Dia 25, o Benjamim estará no ZDB a partilhar o cartaz com o B Fachada. Algo me diz que o Melão voltará a repetir a aparição, mas desta vez levará consigo os restantes elementos da banda. Haja esperança.

