Frio sem neve, Martha Graham e o amor. Uma semana em Nova Iorque

Na passada segunda-feira estiveram catorze graus negativos (sensação térmica de -21). É daquelas situações que uma pessoa nem sabe bem como lidar. Tive uma aula cancelada, resultando numa pausa de cinco horas e meia até à seguinte, o que, no entanto, não me fez fazer mover do sofá da área comum da escola - o meu receio de ficar presa lá fora, congelada entre avenidas no Frozen cosmopolita que era Manhattan naquele dia, foi superior a qualquer tarefa que tivesse a executar no mundo real. É um frio que me faz doer a pele. Aliás, faz-me doer as sobrancelhas, ou a área à volta das sobrancelhas, vá; talvez por ser a única zona que eu ainda não consegui tapar, porque ainda necessito de ver nesta cidade.

Não nevava. O que na minha opinião é só chato. Quer dizer, se me vão dar estes graus negativos todos em cima, dêem-me neve. Agora frio por frio é só chato. Mas tudo bem. Houve assim um relance, um 'tease' de neve há uns dias. Acordei numa sexta-feira às oito da manhã, puxei a cortina da janela para o lado e a neve caía silenciosa na manhã ainda vagarosa lá fora. Muito cinematográfico.

Ainda dentro do tema do Winter Wonderland, fui finalmente patinar no gelo no Central Park. Já estou um passo mais próximo de ser parte de uma qualquer comédia romântica do Lifetime - a concretização de um sonho (detetar ironia). Só caí uma vez, o que é bastante impressionante, tendo em conta que já não calçava uns patins desde os 10 anos. Num circuito fechado ao meu lado, crianças nos seus oito anos jogavam hóquei no gelo como quem nasceu já com o equipamento vestido, e eu ali a lutar pela sobrevivência ao som da “Party in the USA” (que delícia de momento, num ringue de patinagem no gelo no Central Park, em Nova Iorque, começar a dar esta música - todo um pleonasmo a rebentar). Ali, entre o som das charretes carregadinhas de turistas, no meio dos prédios escurecidos pelo final da tarde, senti que aquele espaço era como um mergulho, bem no centro do oceano que é esta ilha (eu sei, abusei do Inception aqui).

Maria João de Almeida

É tudo uma questão de percepção. Percepção é realidade. Aquilo que nós percepcionamos torna-se a nossa verdade, o que para nós é real, e isso pode ser bastante perigoso. Tomemos como exemplo a eleição de Donald Trump: as pessoas votaram nele porque na percepção delas ele ia salvá-las (era o que dizia) e elas fizeram disso a sua realidade. Se isso se traduz ou não na realidade dura dos factos já é outro assunto. A forma como nós lemos o mundo é a realidade em que vivemos, que não será a mesma da pessoa que está à nossa frente na fila do supermercado. Mas vivemos todos sob o mesmo tecto de regras e preceitos sociais. Não é interessante? Dá que pensar.

Se estivermos atentos e dispostos a isso, há muito sobre o que pensar. No outro dia li uma notícia que pensei só poder ser uma piada de mau gosto - o grupo de dança de um liceu do Missouri recusou-se a aceitar uma aluna porque a pele dela era demasiado escura e 'chocava' com os tons do equipamento. Outro motivo seria o facto de a presença dela no grupo se tornar uma distração, pois o seu tom de pele diferente prenderia o olhar dos espectadores, prejudicando a performance geral. Como é que esta cadeia de eventos tem lugar em 2019 causa-me nós no cérebro. De facto, vivemos num mundo cheio de contradições, tão à frente e tão atrás.

Falando de pessoas à frente do seu tempo, tenho lido bastante sobre a Martha Graham. A minha professora de Acting atribuiu a cada um de nós uma figura influente nas artes para pesquisarmos, e posteriormente falarmos sobre ela na aula em discussão aberta. Calhou-me este ícone da dança moderna - uma mulher interessantíssima. Uma força bruta em constante movimento contra todas as probabilidades. Solitária. Lutadora feroz. O amor dela podia não respirar mas era mais vivo do que qualquer outra coisa - a dança. A forma como ela descreveu os últimos dias de vida, em que já não conseguia dançar, o sentimento de inexistência de razão para viver, e a descrição do sonho onde dançava, com o amargo despertar para a realidade ao olhar para as mãos com artrites, rasgaram-me o coração. A dor dela tornou-se minha. Era o amor dela. Para onde se vai a partir daqui? Depois do amor?

Calculo que se siga para um pós-nirvana, onde possa ser possível a reconstrução, tal como castelo de cartas, delicado, frágil, mas possível.

O amor é tudo

Eu sei, ando a insistir nisto que nem louca. Mas é o que se solidifica das minhas descobertas diárias. Amor incondicional como no filme “Beautiful Boy”. Não vou fazer spoilers, apenas vou dizer que, se algum dia for mãe, é aquele tipo de amor que espero ter pelos meus filhos. Amor apesar de, amor mesmo com, amor depois de. Devíamos todos andar de peito mais aberto.

“Será que conseguimos ter a bravura de sermos menos para podermos ser mais?”

Uma pergunta colocada pelo meu professor de movimento. Tirar a armadura, as camadas de roupagem que usamos no dia-a-dia para nos protegermos do que, por defeito, identificamos como ataque. Ser só sem mais nada, abdicar das proteções. Largar o que está a mais para o que é vital, poder respirar. Sermos menos para podermos ser mais. Envolve coragem, baixar defesas, ser vulnerável, confiar - ser pessoa num mundo moderno de torres altas. Eu sei, é saltar de um arranha-céus sem pára-quedas.

