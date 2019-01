O que une “O Principezinho” ao mundo do yoga?

Admiro todos os órgãos dos sentidos, mas se há um a que dou especial valor são os olhos. Eles permitem-nos desfrutar do mais belo que existe ao nosso redor, pese embora que tal como refere Saint Exupéry no encantador Principezinho: “Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos”. Mas os olhos são o espelho da alma, a porta de entrada para o que é processado pelo nosso cérebro e sentido no nosso coração. Isto é razão mais do que suficiente para os tratarmos muito bem e o Yoga pode ajudar.

Por outro lado, tenho sempre presente o que as pessoas que comigo praticam yoga me vão perguntando e vão partilhando. Uma delas inquiriu-me se haveria posturas físicas, exercícios de controlo de respiração ou outras técnicas de yoga específicas para a ansiedade. Efetivamente existem várias práticas que podem ajudar e este artigo refere apenas uma delas, a mesma que faz os olhos bonitos!

O Yoga tem dois tipos de exercícios que se fazem com os olhos: drishtis e tratakas.

Falamos de drishtis quando, durante uma prática de yoga, os nossos olhos fixam um ponto em concreto com o intuito de nos concentrarmos ainda mais e fecharmos as portas de entradas sensoriais. Os drishtis têm, contudo, reduzida relação com a visão física, pois o verdadeiro olhar é interior, é para dentro de nós, servem para dirigir a atenção aos aspetos mais subtis como a nossa respiração e a nossa mente e desviar a atenção do colega que pratica ao lado, do relógio na sala, do cabelo do tapete etc.

E se a mente não está distraída com o que acontece à nossa volta, então o drishti serve o seu maior propósito, ele é como um microscópio que nos vai fazer observar e analisar o que é impossível ver externamente, ou seja: existe tensão corporal nalgum ponto em concreto? Como está a nossa respiração? Onde está a nossa consciência? Porque estamos aqui a praticar?

Há praticantes de yoga que têm dificuldade ou simplesmente não são convidados a fazer drishtis quando fazem posturas físicas, se é esse o caso devemos lembrar-nos que o nosso olhar segue o alongamento que estamos a fazer, se se trata de uma anteflexão olhamos para baixo, se alongamos braços para cima o nosso olhar segue as mãos, se torcemos o tronco à direita o olhar mira sobre o ombro direito e assim por diante. Não obstante fica a informação que existem nove pontos de foco exatos ou drishtis a ser utilizados conforme a posição física (ásana) que estivermos a desenvolver: a ponta do nariz, o ponto entre as sobrancelhas, o umbigo, a mão, os dedos dos pés, ao longe e para a direita, ao longe e para a esquerda, os polegares e para o céu.

Trataka é uma técnica de purificação ocular, trabalhamos com os olhos, rodando o globo ocular ou fixando durante bastante tempo um dedo, um objeto, uma vela, a lua, o sol no fim do ocaso, ao ponto de lacrimejarem, permitindo assim a limpeza ocular.

São estes os exercícios de yoga terapêuticos que aliviam a ansiedade e também problemas nos músculos oculares. Devem ser exercitados sem óculos e quem padece de doenças oculares tais como glaucoma, inflamação nos olhos, cataratas, descolamento da retina, conjuntivite ou outras enfermidades só deverá fazer estas práticas após consulta do seu oftalmologista.

Os tratakas relaxam e revitalizam os músculos oculares, estimulam a circulação dos humores aquosos e ajudam na correção duma visão deficiente.

Refiro de seguida e de modo sumário cinco exemplos de tratakas: friccionar as mãos até aquecerem e colocar as palmas das mãos sobre as pálpebras; pestanejar rapidamente dez vezes, fechar os olhos durante vinte segundos e repetir a ação; exercício de visão lateral na posição sentada, com os braços esticados aos lados e os polegares para cima, a cabeça voltada para a frente sem se voltar e exercitar a visão periférica sendo o foco um polegar, ponto entre sobrancelhas, outro polegar, ponto entre sobrancelhas e assim sucessivamente; com a cabeça direita olhar um polegar à frente e de seguida desviar o olhar para o outro polegar num braço esticado lateralmente, depois trocar, este tipo de olhar melhora a coordenação dos músculos médios e laterais; olhar fixamente uma vela acesa sem pestanejar. Existem muitos outros exercícios terapêuticos que se podem fazer com os nossos olhos, a ideia aqui não é a sua descrição exaustiva, mas tão somente um despertar para mais uma das belas práticas que o milenar yoga coloca à nossa disposição.

Contudo devemos lembrar-nos que o yoga aponta como principal foco o nosso olhar para dentro de nós. Conseguimos ver tudo o que interessa, na verdade. Se fizermos yoga de olhos fechados, conseguimos visualizar e alinhar muito bem um braço esticado para cima com o nosso ombro, um alongar perfeito da coluna vertebral, uma torção de tronco a incidir na parte abdominal etc.

Não resisto a referir que numa viagem à Índia fizemos um tipo de yoga curioso e até excêntrico. Consistia em fazer uma refeição completa de olhos fechados. Uns gostaram, outros detestaram, na parte que me toca acho que é uma experiência a fazer pelo menos uma vez na vida e por uma vez que seja dar o valor aos alimentos que ingerimos, potenciar e sentir bem o seu sabor, deixar que as distrações sejam muito menores, tentar visualizar o percurso dos alimentos entre outras sensações. O certo é que voltar o olhar para dentro, traz mais consciência do que se está a fazer no presente.

Desejo a todos boas visões, conducentes a uma melhor perceção e a um agir mais sereno e harmonioso.