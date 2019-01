Bolo de laranja e arandos. Aprenda a fazer o snack saudável da semana

Bolo de laranja e arandos, uma deliciosa combinação para um snack irresistível!

Ingredientes

6 ovos,

4 c.sopa de óleo de coco derretido

4 c.sopa de leite de coco

6 colheres de sopa de xarope de acér

1 colher de chá de extrato de baunilha

Raspa de casca de laranja

Raspa de casca de 1/2 limão

1/2 chávena de farinha de coco

1/2 colher de chá de fermento em pó

Pitada de sal

Sumo de 1 laranja pequena

3 c.sopa de arandos desidratados



Pré-aqueça o forno a 200 graus. Bata os ovos, leite de coco, xarope de acér, baunilha e casca de frutas juntos. Junte a farinha de coco, o fermento e o sal. Mexa os ingredientes secos nos húmidos. Em seguida, despeje o óleo de coco na massa e misture bem. Despeje a massa numa forma de bolo inglês e por cima coloque os arandos. Leve ao forno na grelha do meio e asse por 35-40 minutos, até dourar em cima e o palito sair limpo. Deixe arrefecer e sirva com uma limonada sem açúcar ou uma chá de casca de limão e gengibre.



Cá em casa o bolo nem durou 24h... acho que passou no teste! Delicie-se com este bolo sem culpa e seja feliz.

