Crianças com febre - uma fonte de energia renovável por explorar

Entre os adultos é comum o pedido “mete-me a mão na testa e vê lá se eu tenho febre” seguindo-se observações como “hmm, se calhar tens um bocadinho”. Depois usam termómetros ultra sofisticados e digitais para conseguir detectar qualquer meio grau acima de 37Cº, temperatura a partir da qual um adulto está literalmente a morrer. Com uma criança isso é escusado.

As crianças com febre são um pouco como os reactores de Fukushima após o tsunami. Se aquelas bochechas incandescentes a brilhar no escuro não bastarem, queimar a mão numa testa a 42ºC é suficiente para confirmar: está com febre. Usar o termómetro nessas circunstâncias não é diferente de usar um contador Geiger num ground zero de uma detonação nuclear: sabemos que a radioactividade está lá e não é pouca, só não sabemos em quanto

A primeira vez que a Panda chegou a essa temperatura a meu cargo, estava separado há poucos meses, de modo que ainda estava naquela fase em que tinha muito medo que lhe acontecesse algo no meu turno. Fiquei em pânico. Convenhamos, uma coisa é acontecer algo a um filho nosso. É mau, sim, mas outra coisa completamente diferente é sermos responsabilizados por isso pela nossa ex. Não sei se consigo viver com a culpa ou o desgosto de perder uma filha por hiper aquecimento, mas viver para sempre com o olhar censurador da mãe que ma confiou sei que não conseguia. De modo que me baseei numa fonte de conhecimento fidedigna para estes casos: o que eles fazem nos filmes dos anos 50? Isso, banheira de água gelada. Toda gente sabe no caso da febre é banheira de água gelada e que para mães a dar à luz é preciso alguém meter água a ferver, suponho que para ela tomar um chazinho de camomila para os nervos. Eu fui mesmo para a casa de banho e pus água fria a correr, dispensando o gelo que achei exagerado, afinal de contas era inverno e a água já estava gelada. A Panda, na altura com dois anos, encontrava-se bem disposta e algo intrigada pela minha pressa. A boa disposição passou-lhe. Assim que o jacto do chuveiro gelado lhe acertou, chorámos os dois. Eu só não gritei, ela sim. Acho que nunca a vi tão indignada com a espécie humana. Depois abracei-a e sequei-a, convicto de que lhe tinha salvo a vida, apesar de ter sacrificado para sempre um pouco da confiança que ela tinha em mim. Então vi a água a evaporar quase instantaneamente da sua pele, como quando salpicamos aqueles calhaus na sauna. Não ia lá assim.

Liguei para a saúde 24. Do outro lado atendeu uma senhora que me pareceu muito profissional e desatou a fazer perguntas, se a criança está prostrada, sem energia, apática, corada, se tem vómitos, apetite etc. e eu às tantas interrompi e perguntei “diga-me uma coisa, é boa ideia dar-lhe um banho de água fria, não é?” e a senhora “Não! Isso NUNCA!” Devo dizer que a imagem do pequeno corpo de rã da Panda a gritar de frio na banheira debaixo do meu jacto de água gelada é daquelas coisas de que poderia falar em terapia, um bocado como os veteranos do Vietname comentam atrocidades cometidas.

Nisto fui investigar um pouco sobre o tema e descobri que é mesmo suposto as crianças pequenas terem febre e ficam perfeitamente funcionais na mesma em muitos casos, mesmo com 40 graus. Podem estar na brincadeira e de repente aquecem para o sistema imunitário se dignar a trabalhar, visto que é muito friorento e preguiçoso, um sistema imunitário (é qualquer coisa assim, não me recordo). Mas se continuam com apetite e bem dispostas, não é caso para ficar em pânico. Ocorreu-me que, se descobrissem como controlar isso e despertar o metabolismo infantil para estes picos, podiam ter uma piscina cheia de crianças com febre a brincar com bóias, colchões e braçadeiras. O aumento da temperatura da água com 20 crianças com febre a marinar lá poderia, acredito, gerar energia suficiente para alimentar um quarteirão.

Escolhi esta temática porque ontem a Panda atingiu os 41ºC e achou boa ideia dormir na minha cama. E eu achei boa ideia também, porque lhe podia controlar a temperatura e dar o paracetamol, tudo no conforto da nossa toca. Bem, posso dizer que perdi uns dois quilos durante a noite e de manhã tive de tomar electrólitos para recuperar o equilíbrio dos sais. Parecia que um fragmento piroclástico do Krakatoa em erupção tinha resolvido deitar-se ao meu lado e abraçarme. Fui passando a noite a jogar golfe no tablet, a tentar ler, a tentar manter-me hidratado, a espreitar o eclipse da lua, a lavar a cara com água fria… a certa altura quando ia à cozinha buscar mais água pareceu-me ver um oásis na sala, com palmeiras e um lago. Claro que de manhã, às 7h00, o fragmento piroclástico estava bem disposto e tinha dormido muito bem. Mais bem disposto ficou quando lhe disse que não íamos à escola. Aliás, pela minha experiência, a novidade de não ter de ir para a escola costuma ter um fortíssimo efeito sobre o leque de sintomas de que uma criança se queixa até esse momento, não sendo incomum um estado letárgico, carrancudo e lamuriento se transformar no mais entusiasta e cooperante à face da terra!

