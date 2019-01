O exemplo de Lenine (ou como o fim da vida de Salazar foi uma farsa)

Querido Willie,

D. Maria, governanta de Salazar, disse ao jornalista Fernando Dacosta que o “senhor doutor” lhe havia contado que os russos, quando Lenine estava para morrer, “faziam todos os dias um jornal falso para ele ler e não saber o que se passava”. Esta história (uma das muitas que Salazar gostava de “contar-nos, a mim e às meninas”) poderia ter caído em saco roto. Em vez disso foi um exemplo a seguir.

Os soviéticos, ou aquilo que se contou deles, mesmo não sendo verdade, tornou-se uma forte inspiração. Quando Salazar começou a perder capacidades depois da queda da cadeira no verão de 1968, no Forte de Santo António da Barra, e do consequente AVC, criou-se uma farsa em seu redor, que tinha como objectivo esconder dele o facto de ter sido exonerado e substituído por Marcello Caetano, enquanto Presidente do Conselho.

A história é lembrada no livro “A Queda de Salazar – O Princípio do Fim da Ditadura” da autoria dos jornalistas José Pedro Castanheira, António Caeiro e Natal Vaz. Durante ano e meio dois presidentes do Conselho viveram lado a lado: “um que governa e outro que não sabe – ou finge não saber – que já foi exonerado.”

A situação foi alimentada sobretudo por D. Maria, indefectível guardadora da saúde do ditador, com a anuência do Presidente da República Américo Thomaz, e tornou-se de tal modo caricata que a imprensa estrangeira chegou a fazer títulos como este: “Salazar acredita que ainda governa Portugal.”

De acordo com a ‘entourage’ que rodeou o ditador diminuído, a notícia da sua exoneração poderia provocar uma recaída da saúde dele, e daí a necessidade de evitá-la. Mas há também quem acredite que Salazar era dono de uma tal “manha”, que nunca daria a entender que sabia ter sido exonerado, caso ninguém lho dissesse com todas as letras.

Ainda assim, escrevem os autores deste livro, a sombra do morto-vivo pairava sobre o Governo, ao ponto de se exigir um golpe final, que é conseguido através de uma curta comunicação do ditador ao país: “Salazar está sentado, com o braço e a mão esquerda paralisada pousados sobre o tampo da mesa. Com um dedo da mão direita vai percorrendo as linhas do texto que tem à frente”. A gravação televisiva dura apenas dois minutos, mas estes são suficientes para mostrar as incapacidades do ditador.

Neste livro, Willie, podes ainda encontrar outras histórias, como o facto de Salazar ter consumido um medicamento que também era usado por Hitler para ganhar vitalidade durante a II Guerra Mundial, e que servia entre outras coisas para o ajudar a ultrapassar a depressão. Sim, a depressão. O ditador não foi apenas um homem isolado. Foi também um deprimido.

E assim te deixo, Willie, com uma fotografia muito importante. Foi tirada no Palácio de São Bento, a residência de Salazar nos últimos tempos de vida, durante recentes comemorações do 25 de Abril.

Deixo-te ainda o podcast Palavra de Autor (que podes ouvir AQUI) onde os três jornalistas lêem e conversam sobre este livro, editado cinquenta anos depois da queda de Salazar.

Carinhosamente,

Winnie

