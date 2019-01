House of Cards — Casa de papel

House of Cards nunca foi um “original” Netflix, mas sim uma nova versão de uma excelente série antiga britânica da BBC (a que podemos assistir atualmente na própria Netflix), por sua vez baseada num livro de Michael Dobbs. O que hoje conhecemos como sendo a série com Kevin Spacey era um projeto que estava à venda por L.A., disponível para a estação de televisão que o agarrasse, até porque a Netflix jurara que nunca se iria meter no campeonato da produção própria, pelo que nem sequer andava a desenvolver ou a comprar ideias.

Um dia tudo mudou, a Netflix percebeu que não era suficiente exibir catálogo antigo dos outros e a série, realizada por David Fincher e com o inimitável Kevin Spacey como protagonista, espantou o mundo.

Na sua primeira temporada – que a Netflix disponibilizou na sua totalidade desde o primeiro momento, para surpresa de espetadores e indústria – tínhamos lutas de poder político ao mais alto nível, crime, sexo, grandes atores e enormes personagens. E Kevin Spacey a falar connosco, olhos nos olhos, explicando-nos que muitas vezes as canalhices são necessárias para se subir na vida (no original inglês, era o excelente ator Ian Richardson a cumprir esse papel).

Na última temporada, lançada em 2018, já não houve Kevin Spacey, despedido por denúncias de incidentes sexuais anos antes, e na verdade não tivemos coisa nenhuma dado que, ao contrário do que se supunha, Robin Wright (que é Claire, a outra metade do casal Underwood) revelou-se incapaz de carregar a série às costas. As suas cenas a quebrar a quarta parede (falar diretamente para a camara, reconhecendo explicitamente que há espetadores chama-se quebrar a quarta parede) são confrangedoras e embaraçosas, com o nível do argumento a parecer de um filme dos anos 80, daqueles em que um vilão vai conquistar o mundo com um gás feito em tubos de ensaio que deitam fumo metidos pelo ar condicionado no metro. Para piorar, o destino de alguns personagens e a resolução de certas linhas de histórias, pareciam saídos de uma versão rasca de um filme indiano. Para uma série que arrancou de modo extraordinário, o final – marcado pelo afastamento de Spacey - foi um desastre criativo e uma evidência (pelo menos para mim), que House of Cards sempre foi Spacey.

Mostrar as cartas

A lenda em Hollywood diz que as televisões tradicionais – por dependerem de receitas publicitárias e por serem empresas maduras – olharam para House of Cards e gostaram, mas pretendiam ver primeiro um episódio piloto. Não esquecer que haviao irrepreensível The West Wing (1999-2006) em exibição na NBC e não se andava em busca de um sucessor de drama político. Só a Netflix, por estar em fase de lançamento e com disponibilidade de fazer investimento de outra dimensão, se comprometeu de imediato com duas temporadas de 13 capítulos, dando assim a Fincher, Spacey e ao argumentista Beau Willimon, os recursos para desenvolverem os personagens e as tramas do original britânico adaptado à realidade de Washington.

Vi a primeira temporada mal saiu e nem queria acreditar nos meus olhos. Guloso, num fim de semana, e antes da noite de domingo ter chegado, já tinha visto tudo num site específico a que tenho acesso por motivos profissionais. Aquele era o tipo de séries que encaixava perfeitamente no meu perfil: urbano, cosmopolita, conhecedor dos meandros do poder, alguma familiaridade com a política americana, um certo cinismo, rendimentos acima da média.

Quem é que julgo que sou para estar a pessoalizar assim a questão? A pergunta é mais importante do que parece, porque sou aquele que na minha casa paga a Netflix e a série House of Cards (e não outra) foi adquirida pela plataforma precisamente para encantar pessoas com o meu perfil. Repetindo uma ideia em que venho insistindo, com exceção de alguns canais públicos (e a BBC será o melhor exemplo), a ficção televisiva é pensada e produzida para em última análise gerar receitas, seja nos intervalos através da publicidade, seja vendendo as produções para outros mercados ou, como aqui, para reter e conquistar subscritores.

O movimento da Netflix não foi casual. A circunstância de David Fincher (realizador de Seven e Benjamin Button) e Kevin Spacey estarem associados ao projeto, levou a que decidissem avançar com a compra, porque nos cruzamentos de “big data” da plataforma descobriram que havia afinidades de visionamento (por assim dizer) em projetos dos nomes citados ou desse tipo. Ao selecionar House of Cards como primeira série de produção própria, a intenção foi manter acesa a chama de quem pagava a conta, na maioria homens entre os 20 e os 40, um dado que a Netflix sabia porque conhece os seus assinantes. E, ainda que nunca se soubessem dados de audiências (a Netflix não os revela), a verdade é que House of Cards foi um êxito retumbante de crítica e nas redes sociais.

A série acabou por fazer história por ser a tal última gota que mudou o acesso que fazemos ao que ainda chamamos televisão.

Lançada a 1 de fevereiro de 2013, a saga dos Underwood apanha em cheio uma certa população afluente de milhões no Ocidente que comprara os ipad da Apple e as imitações e não sabia bem o que lhes fazer. Esse ecrã portátil acabou por ser a plataforma ideal para uma narrativa que se revelou viciante e cuja viralização se fez instantaneamente. Os prémios apareceram de imediato – teve nove nomeações nos Emmy e três estatuetas, tornando-se na primeira produção de plataforma a consegui-lo – e treze para a segunda temporada, em 2014. No fim, venceu 27 dos principais prémios, tendo obtido mais de 200 nomeações.

Cá das nossas

Nesses primeiros e gloriosos tempos de House of Cards, em 2012 e 2014, Frank e Claire (que eram democratas na ficção) foram comparados aos Clinton, com o protagonismo, relevância e inteligência de Claire a ser como que um avatar de Hillary, que muito acreditavam viesse a suceder a Obama na Casa Branca. Talvez por isso, talvez porque Spacey demonstrava um carisma incrível, talvez porque a série era sexy, parecia bem escrita e mostrava personagens a fazer coisas inauditas, dir-se-ia que as sucessivas filhadaputices dos Underwood não eram vistas por “nós” como censuráveis, antes faziam parte de um grande cenário necessário que levaria (por exemplo) uma mulher à sala oval.

Em The West Wing, havia muita marosca, mas a equipa do presidente era a tripulação de Star Trek, a malta da esquadra de Hill Street ou os fantásticos médicos e enfermeiros de ER. Estavam lá para salvar todos, eram virtuosos e capazes de assegurar o bem, uma vocação que o espetador compreendia, esperava e gostava de receber. Em House of Cards, a começar em Frank e Claire, eram todos cínicos, manipuladores, maléficos e até caricaturais, quase como desenhos animados de carne e osso. Tudo isso fez parte do apelo geral global. Como poucas produções, House of Cards sempre foi uma série cá das nossas, dos jornalistas, políticos, intelectuais, letrados, que reconhecem e admitem que na política por vezes é preciso dobrar verdades. Para todos os efeitos, House of Cards liderou a conversação também porque foi uma série de elites surgidas numa era calma, pré-Trump, mais ou menos omissa de grande intriga política visível, em pleno arranque do segundo mandato do perfeito Obama.

Este êxito surpreendeu a Netflix e mudou o seu modo de encarar o negócio. A produção própria era vantajosa porque angariava novos assinantes, colocava a empresa nas bocas do mundo e ainda por cima criava-se catálogo. Ainda assim, nesse tempo a Netflix não visava uma ambição global, no sentido de mostrar as mesmas coisas em todos os países, o que explica que em Portugal a série fosse licenciada ao canal de cabo TV Séries e à SIC Generalista e não estivesse disponível quando a Netflix inaugurou por cá, em 2015.

Seis meses depois de House of Cards é disponibilizada Orange is The New Black (2013), também sem direitos mundiais, até que em dezembro de 2014, a plataforma lança Marco Polo, uma caríssima e ambiciosa produção inspirada no mercador veneziano, que na verdade ninguém viu (e mesmo esses não gostaram) e que terá dado um prejuízo de 200 milhões de dólares. Nessa série, porém, a Netflix já reteve os direitos, aproveitado a lição de House of Cards, e propunha-se agora a conquistar o universo, mas não foi bem por aí que aconteceu. Seria mais através da tração da popularidade das duas temporadas de House of Cards, de OITNB e os lançamentos sucessivos de Stranger Things (2015), Narcos (2015) e The Crown (2016), além de séries documentais como Chef’s Table (2015) ou Making a Murderer (2015), que essa ideia de ubiquidade que hoje temos por normal se instalou.

Casa de papel

Por ter sido escrita para uma plataforma – e não para uma televisão tradicional – os episódios de House of Cards não foram arquitetados tendo em conta intervalos ou esperas de uma semana para se ver o seguinte. Essa escrita diferente deu-nos episódios mais complexos e densos no bom sentido e outros maçudos e desnorteados, em especial da temporada quatro em diante. Quem viu a série, sabe que é essencialmente acerca de viagens de homens (e algumas mulheres) fracos e determinados, rumo ao que acreditam ser o seu destino de conquista do poder. É uma perspetiva redutora e até infantil da ambição masculina, se bem que mais antiga que a Sé de Braga, e o que pode ser dito sobre a personagem de Claire (a mulher casada com Frank Underwood, que chega à vice-presidência e depois à presidência da maior nação do mundo) é que não fez muito diferente do que faria um homem no seu lugar.

As acusações de assédio feitas a Spacey, por um episódio passado há décadas, e que fizeram com que fosse despedido de House Of Cards, revelaram que a Netflix não está disponível para correr nenhum risco reputacional ou ver algum profissional recusar-se a trabalhar com a empresa. Como quaisquer indícios de violência sexual são a nova lepra, os argumentos da que seria a última temporada com Spacey foram parar ao lixo e a história reescrita. Assim, na última temporada (em exibição do TV Séries e na Netlfix), Robin Wright pode ter julgado que seria a sua grande oportunidade, mas a ausência de Spacey (e do personagem Underwood) ressoam em cada cena. Tudo é acerca dele, tudo parte de Frank e tudo vai lá ter, com a personagem Claire a patinar por todo o lado, mal secundarizada pelos antagonistas e em especial pelo personagem Doug, cujo texto é lamentável e até incompreensível.

Tomar a parte final pelo todo é um julgamento bastante comum e talvez injusto. Sempre fui um admirador de Spacey e quem sabe esteja zangado porque ele foi despedido de House of Cards sem apelo nem agravo.

A verdade é que só continuei a ver a série por sua causa e as temporadas quatro e em especial a cinco haviam sido um desapontamento.

Nesta última iteração há tudo o que a série sempre teve de pior, o inverosímil enrolado no aborrecimento e o overacting acamado no overdrama e zero do que tinha de melhor, o gigante Spacey.

O tigre, ou com mais rigor a casa, afinal eram de papel e ficámos esclarecidos. Esta série nunca fará parte de nenhuma lista das melhores de sempre como chegou a indiciar nas duas primeiras temporadas.

