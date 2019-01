A máquina da traição (na era do Tinder)

Querido Willie,

A menina que tomava banhos de mangueira no quintal até ao dia em que o decoro e a lei familiar lhe lembraram que o biquíni era indumentária exclusiva da beira mar, a menina que cresceu a querer escapar “à sorte das mulheres imprestáveis, que era, já se sabe, o abandono” e a esconder que menstruava, para não ouvir coisas como “O Benfica está a jogar em casa”, tornou-se mulher, depois de ter casado, contra todas as expectativas, com o rapaz pelo qual alimentou “um amor desmesurado”. (Afinal, ele sempre fora “um assunto de cama”.)

Eliete, assim se chama, domou “a carne e a alma”, como a avó lhe ensinou, acreditando que apenas fazia o que sempre sonhara: casar, ter filhos e um bom emprego.

Com quarenta anos feitos, uma avó a cargo, por demência, uma mãe desavinda, e duas filhas crescidas, Eliete descobriu-se, num dia de euforia coletiva (aquele em que o golo de Eder deu a vitória a Portugal no Campeonato Europeu) “só, desumanamente só” – estado que tratou de reparar com todas as ferramentas que o tempo lhe colocou ao alcance. E como Portugal, país pequenino, também Eliete se reinventou.

Personagem quase exclusiva do último romance de Dulce Maria Cardoso, Eliete é nome de uma mulher a que pode corresponder a solidão de várias mulheres acompanhadas. Uma personagem tão enraizada nos subúrbios de Lisboa dos últimos quarenta anos quanto no presente. Figura central de um romance que vem do tempo da “sardinha a dividir por sete e da côdea de pão” até ao momento em que as pessoas começam a “ficar cada vez mais parecidas com os seus perfis do Facebook”, ao ponto do seu eu digital “ganhar terreno em relação ao seu eu real”.

Uma marioneta que acompanha as ondas de especulação imobiliária, que ora atiram os remediados para a margem da cidade, ora os alimentam, porque lhes dão trabalho. Heroína de uma narrativa colada à “linha”, aos arrabaldes de Cascais, aos hotéis de encontros no IC19, aos bairros de construção económica onde foram viver os retornados, ao Shopping, aos cadernos da Hello Kitty, ao ZX Spectrum, às fotonovelas e à memória dos romances de Konsalik que a mãe comprava ao homem do Círculo de Leitores. Eliete é afinal uma agente imobiliária e pivô de uma história que começa na época do canal de televisão único e chega à era do frenesim do Facebook, Instagram, WhatsApp e Tinder.

Numa escrita fluida, sem obstáculos, Dulce Maria Cardoso faz, neste último romance, um retrato detalhado e cuidadoso de uma realidade portuguesa, suburbana, cruzada pelos desejos irrealizados de mulheres cuidadoras.

Sem dar outro espaço aos homens que não seja o de adorno, a escritora de “O Retorno” dá conta das mesquinhices de sucessivas gerações femininas, que de uma forma ou de outra atrapalham o próprio crescimento, ainda que lentamente possam atenuar as regras do patriarcado, acionando “a maquina da traição” que também opera sobre elas próprias. Uma máquina na qual o Tinder não é o gatilho. É mera ferramenta transitória.

E assim me despeço, Willie, com esta sugestão de leitura para o fim-de-semana frio que hoje dá entrada, deixando-te ainda uma imagem de um dos mais belos recantos do Jardim Gulbenkian, onde esta semana poderás acompanhar um programa de leituras dedicado a Eça de Queirós e a “Um País Pequenino”.

Carinhosamente,

Winnie

