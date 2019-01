Aventura no sul de Marrocos

Se Marraquexe das muralhas vermelhas é a jóia do sul de Marrocos, a praça Djemaa el Fna (assembleia dos mortos) é o coração desta cidade carregada de história. Cheia de vendedores, saltimbancos, encantadores de serpentes e contadores de histórias, parece saída das páginas d'“As Mil e Uma Noites” ou do cenário de um filme de aventuras.

Se ir a esta praça, à cidade velha e ao mercado tradicional (soukh) por si só justifica a viagem, há muitas outras opções. Tudo depende dos gostos e das expectativas do visitante, pois quem se vire para sul dificilmente não se perderá na contemplação dos cumes do Atlas, cobertos de neve, tal qual estavam quando por lá passei em finais de Novembro.

O deserto do Sara está a umas dezenas de quilómetros para sueste mas chegar lá implica cruzar a cordilheira do Atlas, um mar de picos rochosos e vales profundos, só cartografado pela tropa francesa no começo dos anos 30, após aventurosas missões de fotografia aérea que custaram a vida a, pelo menos, duas tripulações. Era o prelúdio da conquista definitiva do protectorado marroquino que implicou uma vasta e sangrenta campanha militar contra as tribos berberes das montanhas, só concluída em 1932 após muita luta.

De resto, a estrada de Marraquexe para Tizi N’Test que cruza o maciço rochoso para sudoeste, na direcção do longínquo porto atlântico de Agadir, só foi construída entre 1926 e 1932, cruzando a portela homónima a 2093 km de altitude, conforme se celebra num monumento de pedra ali colocado.

Teste às máquinas e aos pilotos

Foi por parte desta estrada que circulámos, ao volante do novo SUV da Citroën, o C5 Aircross por ocasião da sua apresentação europeia à imprensa. Uma escolha compreensível pois não há como a rede rodoviária de Marrocos para testar a resistência e a maneabilidade de um carro. Nas estradas, mesmo nas asfaltadas, o que falta em bermas e sinalização sobeja em valas, buracos e outras armadilhas.

O parque circulante local já não tem só Mercedes 300 e Peugeot 504 como há 20 anos, mas ainda abundam furgões decrépitos carregados até ao tejadilho, curiosos triciclos cheios dos mais diversos carregos, à mistura com crianças e animais de criação, sem esquecer autocarros e táxis em duvidoso estado de conservação. E todos guiados à luz de uma leitura criativa do código da estrada em matéria de ultrapassagens, inversões de marcha ou cruzamentos.

Se dúvidas houvesse acerca do país onde estávamos, dois ou três quilómetros depois de pegar no volante, ao atravessar um arrabalde de Marraquexe a caminho de Tamesloht, à saída de uma curva, a estrada parecia desaparecer no meio de um mar de gente, tendas e bancas: uma feira interminável, um caos de ruídos, cores e aromas. “Isto é Marrocos, que saudades”, pensei eu.

Através do Deserto de Marraquexe

Prosseguindo rumo a sudoeste, entra-se no chamado Deserto de Marraquexe, não de dunas e areia como o Erg Chebbi, mas de pedra, calhaus soltos e terra poeirenta e ressequida. Aqui se se disputou em 2010 a última etapa do Estoril-Marraquexe, prova para carros e motos organizada pelo ACP Motorsport. O asfalto cede a vez aos pisos de terra, aqui e acolá esburacados, lavrados e com uma ou outra zona ainda deixada lamacenta pelas últimas chuvas.

Nada melhor para experimentar a eficácia da suspensão de duplo batente hidráulico do C5 Aircross, que já conhecia do C4 Cactus mas que neste carro mais volumoso e pesado revelou um outro compromisso entre conforto e direccionalidade. Como em tantos outros casos o sistema nasceu na competição, neste caso no Paris-Dakar de 1994 (nos Citroën ZX Rally Raid), por lá se manteve (ainda equipa os C3 WRC) mas veio também beneficiar os carros de todos os dias.

Enquanto as suspensões habituais têm um amortecedor, uma mola e um batente mecânico, estas acrescentam dois batentes hidráulicos, um de distensão e um de compressão. Em compressões e distensões fortes, a mola e o amortecedor trabalham concertadamente com os batentes hidráulicos de compressão e distensão que abrandam os movimentos de forma progressiva, evitando esticões bruscos quando a suspensão atinge o fim de curso.

No C5 Aircross só há um eixo motriz, o dianteiro, mas o sistema grip control que gere o deslizamento das rodas em função do tipo de piso (areia, lama, etc) conferiu razoável tracção nalguns lamaçais e regos fundos que foram aparecendo pelo caminho.

Cenas de montanha

E assim se chegou às margens da albufeira de Lala-Takheroust, visivelmente à espera de mais uns dias de chuva para voltar aos seus melhores dias. Era o fim do trilho não asfaltado e o começo da ascensão para sueste dos contrafortes do Atlas. Primeiro por Tiferouine e depois pelas gargantas de Moulay Brahim, a caminho de Asni, vila de montanha situada a 1150 m de altitude. No regresso a Marraquexe via Tahanaoute, a companhia das águas revoltas de um rio de montanha, o Gheghaia, ora largo, ora sinuoso mas sempre com o leito pejado de portentosos blocos de rocha.

Pelo caminho, sucediam-se campos com cevada, aldeias construídas em socalcos e camponeses vestidos com albornozes às riscas, de capuzes bicudos, conduzindo pela arreata burricos com volumosos alforges de tecido. Imagens que parecem saídas dos diários de Charles de Foucauld ou doutros exploradores oitocentistas mas tão reais e actuais como nós próprios.

Os 180 cavalos do motor diesel e a caixa automática de oito velocidades do C5 Aircross proporcionaram a força e elasticidade necessárias e suficientes para vencer longas rampas ou abordar sem dificuldade encadeados de curvas sucessivas. Faltou, por razões de tempo, aquele que teria sido o teste decisivo: a subida até ao ponto mais alto do norte de África, o Djebel Toubkal (4167 m).

E também não apareceram rampas onde fosse preciso engatar o controlo electrónico de descida. Quanto ao carro, cujos preços variam entre € 27750 (gasolina, caixa manual, 130 cv) e € 41750 (diesel 180 cv, caixa automática), já está disponível em Portugal (existe ainda uma versão intermédia a gasóleo com 130 cv e transmissão manual ou automática).

Drama no Toubkal

O referido monte Toubkal é um local de atracção para montanhistas e caminhantes vindos de todo o mundo, cujo campo base se situa na cidadezinha de Imlil, a sul de Asni. Recentemente (18 de Dezembro) as férias de duas jovens montanhistas, uma dinamarquesa e outra norueguesa, acabaram tragicamente quando um grupo de quatro indivíduos fanatizados as atacou quando acampavam num local isolado (e sem a companhia de guias locais, precaução recomendada a todos os montanhistas) e as matou ritualmente, numa cerimónia atroz, filmada para efeitos de propaganda jiadista.

Os suspeitos, detidos pela polícia, não tinham, segundo esta, ligações orgânicas aos grupos da Síria ou Iraque nos quais se dizem ter inspirado. Eram provenientes de bairros pobres dos subúrbios de Marraquexe, onde têm alguma expressão o tráfico e consumo de droga e a prostituição.

Desde o atentado à bomba de 2011 na praça Djemaa el Fna (17 mortos, atribuídos à Al-Qaeda do Magrebe Islâmico) não havia incidentes graves nesta região, tão central para o turismo marroquino. Contudo, nada disto faz de Marrocos um país a evitar, como sublinha Orlando Romana, do ACP Motorsport, que dirigiu a prova de motos do referido Estoril-Marraquexe. Continua a vir aqui frequentemente e insiste em que, mesmo a pista entre o Erg Chebbi e Zagora, paralela à fronteira da Argélia, se mantém praticável e segura.

“Há um grande esforço das autoridades locais em garantir a segurança dos turistas mas há ingenuidades em que estes não devem cair, como foi o caso das montanhistas acamparem sozinhas num local ermo e sem a companhia de guias locais. É tudo uma questão de bom senso”, concluiu Orlando Romana.

