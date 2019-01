Kit inverno: os aliados da beleza para enfrentar o frio

Esta semana as temperaturas baixaram e trouxeram-me a necessidade de partilhar os meus produtos favoritos de inverno. No verão, com os mergulhos e a transpiração, é certo que a pele necessita de hidratação. O que não é do senso comum, é que essa mesma hidratação é igualmente necessária no inverno.

Sabia que até mesmo as constipações se podem evitar se beber mais água? Para que cuide de si sem hibernar, preparei uma lista dos meus favoritos de beleza para enfrentar o frio.

Pés de Cinderela em 20 minutos

Sempre que sentiam os pés ásperos, a minha mãe e a minha avó tinham um truque: antes de dormir, besuntavam os pés com o famoso creme da lata azul, calçavam uma meias e iam dormir. No dia seguinte, voilá, pés de cinderela.

O ano passado, descobri um truque semelhante mas ainda mais rápido e eficaz.

As máscaras de pés são meias descartáveis, ensopadas em vitaminas e cremes, que têm diversas mais-valias: umas apenas hidratam, outras aliviam os pés cansados, outras ainda têm efeito reparador.

A grande vantagem é que, grande parte destes produtos, apenas tem que atuar 20 minutos. Ou seja, já não precisa de esperar pela noite para ter pés perfeitos quando mais precisa.

Sem dúvida um dos meus melhores aliados nesta estação.

O batom mágico

Mais um produto que descobri recentemente, e que é um upgrade de uma técnica que já usava. É inevitável, com o frio, os lábios não ficarem com cieiro. Para evitar esse mal, costumava misturar açúcar e mel e massajar os lábios por dois minutos.

Hoje em dia, um dos meus S.O.S. de beleza é um batom esfoliante, com grãos de açúcar, que faz exatamente esse efeito. Novamente, a vantagem é que posso utilizar este produto durante o dia, em qualquer lado, mantendo os meus lábios sempre esfoliados e hidratados.

Cabelos descongelados

Inverno é sinónimo de chuva, que é sinónimo de humidade que, por sua vez, significa cabelos desalinhados e sem brilho.

Para evitar o frizz, para além de uma placa de cerâmica ou uma escova a vapor, pode também utilizar um produto de styling que ajude a prolongar o penteado sem frizz.

No meu caso, descobri um sérum com diversos benefícios, em que, não só controlo o frizz, como também tenho proteção térmica e hidratação. Pode encontrar produtos semelhantes em perfumarias ou farmácias.

Pele de seda

Pode parecer contraditório mas sou a pessoa mais preguiçosa no que diz respeito a rotinas de beleza que impliquem muito trabalho. Uma delas, para a qual não tenho mesmo paciência, é a hidratação corporal após o banho.

Este inverno, para me simplificar a tarefa, apostei num produto em spray feito à base de óleo de coco. Remédio santo!

Por ser em spray, a aplicação é fácil e rápida. O facto de a textura ser em óleo, facilita a absorção. No que diz respeito aos ingredientes, o óleo de coco é um dos mais hidratantes e, por isso, sinto a pele sempre hidratada e mega cheirosa. Encontrei este spray num supermercado, por isso, certamente, existirão muitas opções semelhantes, das mais caras às mais em conta.

Como veem, agora não há desculpa para passarmos o inverno com pele ou cabelo descuidado. Mesmo para as mais preguiçosas, como eu!

Partilhem estes produtos com a vossa amiga que arranja desculpas para não se cuidar, ou ofereçam-lhe um destes miminhos. Tenho a certeza que será um inverno repleto de beleza para todas.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.