Ano novo, ilusões velhas

Bom ano. A renovação do calendário é motivo de empenho reforçado para fazer mudanças. Há quem prometa deixar de fumar, fazer dieta, mudar de vida, ir ao ginásio e tantas outras metas que raramente resistem aos primeiros dias do novo ano. A convicção ‘é desta’ quando chegam ao fim os 365 dias do calendário faz parte, como as dietas falhadas em janeiro para perder o peso ganho em dezembro. É isto que lhe diriam o psicológo ou o nutricionista se existissem consultas no seu centro de saúde.

O Governo promete neste novo ano colocar mais 80 profissionais, contudo, a seleção vai demorar, pois são quatro mil os candidatos. Enquanto se espera pela possibilidade de consultar um psicólogo ou um nutricionista nos cuidados primários, os dois bastonários adiantam já algumas explicações sobre os comportamentos na mudança do ano.

“Fins de ciclo são, habitualmente, momentos para balanços onde se analisam resultados, processos, satisfação e se identificam oportunidades de melhoria ou de implementação de mudanças. Qualquer tomada de decisão, neste caso para o estabelecimento de objetivos para um novo ciclo (ano novo), implica motivação para a ação e esta será tão maior quão maior for o significado atribuído e a relevância pessoal da resolução”, afirma Ricardo Rodrigues Miranda, bastonário da Ordem dos Psicólogos. Ou seja, “se o compromisso for forte e a identificação das etapas e tarefas a concretizar existir, então não é importante quando se fixam as metas para que estas sejam alcançadas.”

O bastonário acrescenta ainda que “os restantes 364 dias do ano são igualmente oportunos, queiramos nós mudar. Os processos psicológicos subjacentes à mudança comportamental podem ser facilitados para potenciar a motivação, a mudança e a sua manutenção ao longo do tempo.”

E fazer dieta é, provavelmente, a promessa mais comum na mudança de ano, sobretudo para apagar os excessos cometidos durante as festas. A ideia é boa, mas não faz efeito. “A realização de dietas restritivas e radicais após este período de ‘excessos’ pode criar desequilíbrios no organismo que são vivamente desaconselhados”, explica Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas. E alerta: “Atualmente não existe evidência científica que valide que o recurso às ‘dietas detox’ é garantia de uma perda adequada de peso. Na verdade, esta abordagem condiciona a perda de peso como resultado de uma restrição calórica extrema e desequilibrada, embora a mesma não seja sustentável por períodos prolongados de tempo. É errado pensar-se que as ‘dietas detox’ são facilitadoras da perda de peso per si, sem que ocorram outras mudanças no comportamento alimentar e no estilo de vida.”

Para mudar é preciso fazê-lo nos 365 dias do ano. “Dar início a um estilo de vida mais saudável no início de um novo ano é uma situação relativamente comum, contudo interessa que estas práticas perdurem ao longo de todo o ano e não apenas nesta fase inicial. Para os mais sedentários, será também um bom momento para incrementar a prática de atividade física diária.” Alexandra Bento recomenda, por isso, que se “restabeleça (ou inicie) a rotina alimentar quotidiana o mais rapidamente possível, considerando as práticas gerais de uma alimentação saudável, com destaque para o consumo adequado de água, fruta e hortícolas e o controlo da ingestão de alimentos ricos em açúcar, sal e gorduras.”

O importante é tentar. Se falhar, basta ter presente que vai voltar a existir um momento zero. É só esperar pelo fim deste ano.