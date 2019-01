Método Pai Panda. “Uma menina pequena deve ter mais margem para se ‘portar mal’¨

Como educar uma menina? Vou explicar-vos o meu método. Este sábado ela simplesmente decidiu que eu tinha de rapar a cabeça porque “gosta quando o meu cabelo pica”. E fomos ao cabeleireiro da rua rapá-lo. O deleite dela ao dar instruções à cabeleireira para cortar “mais curtinho ali” e a ver o cabelo cair-lhe aos pés, não tem preço. Este é o meu método.

Percebo que alguém que de repente me visse a mim e à Panda no nosso habitat, ficasse ofuscado pelo caos, contudo, há um método no meu caos. Ele vem de décadas de observação de mulheres que foram elas fruto de uma educação e também da surpresa que foi eu ser pai de uma menina.

Sempre pensei que ia ter um menino primeiro. E que isso ia ser mais divertido. Enganei-me e tive de mudar o chip. Estou hoje convicto que foi muito melhor ter uma menina.

Todos os pais têm de tomar decisões pedagógicas, mas sem manual de instruções para escolher. Lidar com os nossos pandas é um pouco como estar a jogar blackjack no Casino Lisboa. Nunca sabemos bem o resultado de uma decisão até a carta virar e não ser possível voltar atrás. Depois baralha e volta a dar. Excepto até de repente eles chegarem à adolescência e depois idade adulta em que o nosso efeito na sua formação é totalmente marginal, quando não mesmo irrelevante. Aí não nos dão mais cartas. Só podemos assistir e comentar da bancada.

A primeira parte do método do Pai Panda envolve a aceitação de que os pandas têm um feitio inato e que a personalidade é um potencial. Não somos nós que os fazemos, eles já São, com ’S’ grande. Os pandas são expansionistas. A melhor forma de visualizar um panda é assim: é um balão de personalidade que incha incha incha. Nós somos um molde que contém o balão. Os piores pais são os que nem se esforçam para conter o balão por desleixo. São os que geram crianças mal comportadas, egocêntricas, que fazem asneiras constantemente, que toda gente detesta e de quem os pais são autênticos reféns. Mas o risco também é de sermos um molde demasiado apertado. É aqui que a subtileza começa.

Os meninos e meninas são diferentes. O tipo de brincadeiras tende a ser diferente. Os rapazes fazem proezas físicas, ensaiam lutas e geralmente portam-se bem pior que as meninas. As meninas tendem a ser mais cooperantes, delicadas e maduras. O molde deve permitir que impulsos positivos dos pandas se expandam. E eu acredito que no caso das meninas o molde deve ser menos apertado porque o balão expande menos e porque a sociedade - então num país como Portugal! - comprime mais as meninas de qualquer maneira.

Se não for em casa, é na escola onde lhe vão dizer que é uma menina e por isso não joga à bola. É nas roupas que vão ter flores e coisinhas delicadas e não super-heróis. É nos rapazes que se vão achar no direito de lhe atirar piropos ou pior. Aos três anos a Panda já me pediu para não usar saias porque os rapazes levantam as saias das meninas para ver as cuecas (percebem o que quero dizer sobre o molde mais apertado para os meninos?).

Uma menina pequena deve ter mais margem para se ‘portar mal’, ser mais afoita quando pode. Deve ouvir menos vezes “não faças isso”. Deve poder ser parva, palerma e palhaça porque as probabilidades dela ser assim espontaneamente já são menores. Deve poder decidir coisas no dia a dia. Claro que não é deixar a pequena portar-se mal e desobedecer, mas as hipóteses que uma menina, mesmo na ausência de grande pressão, se porte mesmo muito mal, são baixas. Aplicar pressão onde é importante (ex: obedecer sempre, portar-se bem na escola etc.)

Se tiver de dar um conselho a mães é que descontraiam. É curiosa a quantidade de mulheres que conheço que guarda memórias ternurentas de transgressões que cometeram com o pai, como estar num balcão de uma cervejaria até tarde, ver um filme assustador ou ir ao futebol.

Eram coisas “de adulto” ou pedagogicamente erradas e parece que eram feitas à revelia das mães. E também de relevo o facto de não ouvir tantas histórias assim ao contrário - de meninas que se lembram que a mãe as levou a qualquer lado fazer algo que não era suposto fazerem, de se portarem mal as duas. As mulheres são mais responsáveis, sim, mas a cumplicidade vem da transgressão, por isso transgridam as regras com as vossas filhas. Nem preciso dizer isto a pais solteiros porque já somos ursos.

Uma boa metáfora que encontro é a Masha e o Urso. Na série a Masha é afoita, mete-se em grandes sarilhos sem qualquer medo. O Urso é um protector, como se ela fosse um pequeno diabo da Tasmânia à solta. Não é por acaso que não colocam uma Ursa na história que já tem uma tradição oral antiga na Rússia. Uma ursa dava dois grunhidos na Masha para ela ficar sossegada logo no início do episódio.

Por isso quando a Panda me trata por “ó meu”, me atira insultos como “cabeça de alforreca com ovos mexidos”, e rimos os dois, ou vai às minhas cavalitas pela rua a fazer-me festinhas no cabelo rapado, sei que sou o urso dela. É verdade. Nem foi uma escolha consciente.

Se ela aprender com isto que os homens são para ser ursos, acho que fiz o meu papel, porque é assim que quero que ela encare os homens de um conselho de administração de uma empresa para a qual seja contratada por exemplo.

