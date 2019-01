Outras Guerras (sexo e amor por Christiane Amanpour e Anthony Bourdain)

Querido Willie,

Hoje, venho falar-te de Shunga. Não é chunga como estás a pensar, embora se saiba que Shunga é, de facto, responsável pelo esse mesmo chunga.

Tudo tem a ver com sexo e amor ou com a falta deles. A começar pelo Japão e pelos japoneses, porque é também por aí que se inicia a nova série documental da conceituada jornalista Christiane Amanpour – repórter de guerra durante quase todo o seu percurso profissional.

Presença assídua no Iraque e no Afeganistão, editora de internacional na CNN, correspondente de guerra durante um longo período, Amanpour é uma conhecedora privilegiada (o termo é desadequado, bem sei Willie) de muitas desgraças do mundo.

“Sex & Love, Around the world”, assim se chama, tem seis episódios na sua primeira temporada, e é provavelmente um dos últimos legados de Anthony Bourdain, (1956-2018) que assina a produção executiva da série.

Numa abordagem bastante calorosa e envolvida, Christiane Amanpour começa por perseguir o desejo das japonesas, tendo em conta “que o dos homens japoneses está bem documentado”.

Num país onde os casamentos ficaram fora de moda, a taxa de natalidade é muito baixa, os homens morrem a trabalhar e o sexo está fora das prioridades dos rapazes e das raparigas, a jornalista experiente descobre-se perante cenas de sexo explícito impressas em ilustrações do XVII, exemplos de uma arte erótica cunhada com o nome Shunga. Como Amanpour explica, estes pergaminhos preciosos eram oferecidos às noivas antes da noite de núpcias e faziam parte de um plano de educação sexual e emocional.

Atualmente são um tabu. Os pergaminhos que restam, e que escaparam à destruição de que foram alvo depois da chegada dos estrangeiros ao Japão (leia-se portugueses, e portugueses padres, da Ordem de Jesuítas) ainda hoje vivem na obscuridade. Amanpour consegue vê-los, em privado, numa galeria em Tóquio.

Shunga foi, no entanto, uma arte muito popular, e foi também, como diz a investigadora japonesa que serve de cicerone à jornalista, uma arte que correspondeu a uma época, o período Edo, em que “as pessoas eram provavelmente mais felizes”; e em que se “vivia uma grande libertação sexual para homens e mulheres” apesar das regras serem diferentes para os dois géneros.

Depois vieram “os estrangeiros”. E depois dos estrangeiros tudo se transformou. A colonização dos costumes conseguiu chegar ao âmago de uma cultura milenar, ao ponto de remeter a intimidade para um território desconhecido. No caminho percorrido, o sexo e o amor tornaram-se coisas estranhas.

A influência dos “estrangeiros” no Oriente não fica por aqui. No segundo episódio, Amanpour aterra na cidade de Nova Deli, para descobrir uma realidade semelhante.

Escolhendo novamente a perspectiva das mulheres, a jornalista aprofunda questões: os casamentos arranjados, a violência contra as mulheres, os novos casamentos por amor influenciados pelo Ocidente, a perseguição de que são alvo os jovens que casam por amor, e ainda o número aterrador de violações, e de abuso de que as mulheres são vítimas em qualquer idade.

Como no Japão, descobre-se uma Índia doente, longínqua dos seus alicerces culturais, enterrados sobre pedras, depois da colonização inglesa, da razia vitoriana.

O que se percebe é que tal como Shunga, o Kama Sutra, foi remetido para o lugar de artefacto, passou a ser chunga, ou seja “uma porcaria”. E isto deveria ser suficiente para pensar de onde viemos e onde estamos.

E com esta te deixo, querido Willie, para ir ver os episódios seguintes.

Tem um bom fim-de-semana!

Carinhosamente,

Winnie

PS - Esta semana envio-te uma fotografia da Cochinchina, memória de um casamento ocidentalizado no coração do Cambodja, bem perto dos templos Angkor Vat

