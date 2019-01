Hot & Not: As tendências de beleza para 2019

Nunca fui o tipo de pessoa “new year, new me”. Contudo, se há coisa que gosto quando o novo ano começa, é de espreitar as tendências. Na beleza, 2019 será um ano moderado, mas com um toque de originalidade. Ao contrário de muitos outros, será um ano em que as tendências poderão ser usadas por todas: das mais tímidas às mais ousadas, das mais clássicas às mais irreverentes.

Cores pastel

Seja na decoração ou no vestuário, as cores pastel são um must-have no novo ano. A tendência, na beleza, vale quer para blushes, quer para batons e sombras. O rosa claro e o salmão serão as cores protagonistas desta trend. Se é loira aposte nos tons quentes, se é morena arrisque nos tons frios.

80’s Vibes

Os anos 80 estão de volta e a beleza dá destaque também a esse revivalismo. Os tons metalizados, seja em batons ou em sombras, ganham destaque. O glitter salta da noite para o dia-a-dia, deixando de ser apenas usado em ocasiões festivas. Lembra-se daquela sombra azul que a sua tia usava nos anos 80, das pestanas até às sobrancelhas? Agora pode recriar o look… mas desta vez, vamos combinar todas, temos que esfumar bem as sombras, sim?

Lip Tint

Depois dos lábios super delineados e batons com formulas opacas, os Lip Tint ganham destaque, para um conferir uma aparência mais natural e descontraída. Este produto apenas mancha os lábios, deixando uma cobertura leve e uma cor desbotada. Aposte nele, sobretudo no dia-a-dia, com cores pastel, para conjugar as duas tendências de ano novo.

Pele Iluminada

Depois de anos a reinar a técnica de contorno, esta deu a vez ao strobbing. A pele quer-se cada vez mais natural e iluminada. Para isso, aposte em bases translúcidas, líquidas ou cremosas, de acabamento natural.Se tem pele oleosa, opte por uma fórmula “oil free”, com acabamento semi-matte.

Não sei qual a vossa tendência favorita, mas eu já comecei a usar as sombras metalizadas no dia-a-dia e tenho adorado! A próxima aposta será numa base luminosa, e num iluminador líquido para potencial o efeito em algumas zonas.

Enquanto anotam estas tendências, eu vou preparar mais um artigo, desta vez para novos produtos que descobri como aliados de inverno, e que já não dispenso.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.