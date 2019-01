Por este Paiva abaixo

Um das modas dos últimos anos são os Passadiços do Paiva. Correm ao longo deste rio, perto de Arouca, e chegam a ser visitados por milhares de pessoas por dia. Em bom rigor não são os únicos: existem percursos semelhantes pelo menos no Parque Nacional da Peneda- Gerês (Sistelo, Arcos de Valdevez), no Alto Tejo (Alamal, Gavião/castelo de Belver) ou na Bacia do Vouga (Fiães, Santa Maria da Feira). E todos têm em comum, além da beleza inerente aos itinerários de beira-rio, a circunstância de já terem sido ameaçados ou parcialmente destruídos por incêndios florestais

Ana Marques

Voltemos ao Paiva, um dos mais selvagens e menos poluídos rios portugueses. Afluente da margem esquerda do Douro, nasce na serra de Leomil, passa em Castro Daire e Arouca, confluindo com o Douro em Castelo de Paiva. O percurso pedestre, construído em 2015 por iniciativa da Câmara de Arouca, corre ao longo da margem esquerda, entre as praias fluviais de Areinho, Vau e Espiunca (todas a meia hora de carro de Arouca por estrada sinuosa, nem sempre muito larga mas bem assinalada).

Táxis para todo o serviço

São cerca de 8 km de itinerário pedestre que, na pior das hipóteses, se fazem em três horas. Há parques de estacionamento nos dois extremos do percurso e táxis sempre disponíveis e de preço tabelado para nos reconduzir ao ponto de partida pela módica quantia de € 12,50 por viagem e por viatura. Portanto, pode deixar o carro num dos topos e, finda a caminhada, regressar de táxi. Ou estacionar no final e ir de táxi para o ponto de partida (a prudência joga a favor desta última opção porque não sabe com que disposição vai chegar ao fim do passeio nem a que horas e muito menos com que fome).

É um passeio inesquecível, sempre por cima de uma plataforma larga de madeira com corrimão (e degraus ou rampas nos desníveis), com o rio a correr lá em baixo, ora calmo, ora revolto, com serra e mata a toda a volta, às vezes com cicatrizes dos incêndios. Um regalo para a vista mas que também pode ser um pesadelo se for feito em más condições.

Atenção à altimetria

Em primeiro lugar convém que os interessados olhem para a altimetria do itinerário antes de se lançarem ao dito que nem leões a sair das catacumbas do coliseu romano. Tenha presente que de Areinho para Espiunca, ou seja a favor da corrente (opção que recomendo), o trajecto é predominantemente a descer, embora com uma excepção importante.

Cerca de 400 metros a jusante do ponto de partida (a praia fluvial do Areinho), logo após cruzar o asfalto à entrada de uma ponte, vai encontrar uma escadaria monumental em madeira que corresponde, mais coisa menos coisa, à subida de um prédio de 30 andares, seguida, é claro, duma descida quase equivalente. Portanto, se está acompanhado por idosos ou crianças pequenas ou não está em perfeita forma física, talvez seja melhor deixar para outro dia…

Preparar a jornada

Não é preciso ser atleta para transpor o referido obstáculo (o monumental escadório de madeira) mas convém um mínimo de forma física, calçado adequado (sapatos de caminhada e meias de qualidade) e ter o bom senso de abordar os sucessivos lances de escada com calma, de forma a não perder o fôlego, descansando onde seja necessário, até porque há muita vista para gozar.

De uma forma geral é conveniente levar água porque só vai encontrar onde a comprar nos dois extremos do percurso (Areinho e Espiunca) e à passagem pelo ponto intermédio, a praia fluvial do Vau. A intervalos regulares há telefones de emergência semelhantes aos das auto-estradas, embora em geral a cobertura de telemóvel seja razoável. Faltam, à evidência, mais caixotes do lixo e também mais bancos para se poder descansar uns minutos gozando a paisagem.

