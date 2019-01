Sankalpa – Resolução pessoal positiva para 2019

A passagem de ano é, para a maioria de nós, um momento de formular desejos e acredito que sejam todos bastante parecidos ao longo de anos e anos, incidindo maioritariamente na saúde, amor e paz para nós próprios, os mais próximos e até para todo o mundo. Mesmo que não partilhados e mantidos secretos no nosso íntimo, são análogos os 12 desejos para um novo ano que se avizinha.

No yoga existe um conceito semelhante. Sankalpa é o termo em sânscrito (língua ancestral da Índia) que significa uma firme resolução, algo que queiramos muito para nós, tanto como se já estivesse agora a acontecer, até porque no yoga só existe o agora. Trata-se de um pensamento positivo, um desejo, sonho, propósito que estabelecemos para a nossa vida, intenção forte, expresso no tempo presente e numa frase curta, concisa e clara, que não dê margem para dúvidas. Poderá ser uma resolução do tipo “Sou coragem”, “Tenho saúde”, “Sou livre”, “Deixo de fumar”, “Tenho sucesso profissional” ou outra, mas sempre na positiva ao invés de frases na negativa como por exemplo “não estou doente”.

sta resolução é importante e sabe bem nas práticas de yoga. Chega a parecer a cereja no topo do bolo! Ela pode ser feita logo no aquietamento inicial, mas o mais usual é durante o relaxamento profundo, o chamado yoganidra, que ocorre quase no final da prática. Após a indução da descontração do corpo, mantendo a mente consciente e acordada, quer imaginemos estar noutro contexto visualizando uma paisagem criada ou simplesmente tranquilos no local onde efetivamente estamos, relembramo-nos a nós próprios ou às pessoas que estivermos a guiar que é o momento de fazer o sankalpa, ou seja, de escolher uma boa resolução para a vida. Esta resolução não deve ser verbalizada, apenas repetida mentalmente três vezes durante o relaxamento, meditação ou aquietamento inicial. Curiosamente o sankalpa deve ser o mesmo durante 15 dias, não deve variar, para que lhe seja incutida a força em que nós próprios acreditemos e porque penetra no subconsciente.

D.R.

Como gosto sempre de entender e explicar os termos em sânscrito, inferimos que Sankalpa pode ter uma aceção de maior profundidade. San significa conexão com a mais alta verdade. Kalpa denota tempo ou eternidade, é um voto ou regra para ser seguida acima de todas as outras regras. Então Sankalpa é um voto e um compromisso, que deve honrar o significado mais profundo das nossas vidas, o nosso dharma, o nosso propósito primordial de vida. É uma declaração à qual podemos recorrer para recordar a nossa verdadeira natureza e até guiar as nossas escolhas. Acaba por ser um caminho neste mundo ou uma especial direção a seguir na vida.

Sankalpa pode ser feito ao praticar yoga sobre o nosso tapete, mas também fora dele em qualquer altura do nosso quotidiano e, inclusive, por pessoas que não sejam praticantes de yoga.

Como a vida é tão digna de ser vivida e mesmo com os seus altos e baixos sabemos que após uma intempérie sempre virá a bonança, e como acredito que serão os sentimentos positivos, de amor, alegria e respeito por nós e pelo próximo que farão com que este planeta gire e avance para melhor, que tal fazermos um sankalpa bem coeso, apesar de único?

Proponho assim que façamos uma boa autoanálise do que seria mesmo importante para nós, vendo o que mais valorizamos na vida, ajustada à nossa verdadeira visão, algo feito com o coração. De notar que as escrituras hindus afirmam que aqueles que habitualmente falam verdade desenvolvem o poder de materializar as suas palavras e que qualquer determinação saída do fundo do coração cumprir-se-á.

Feita a reflexão durante estes lindos dias com que fomos contemplados no final do ano e início deste, o que encontrei para mim foi “Amo e cuido bem”: a mim própria e aos que me rodeiam, quer seja o núcleo familiar, os amigos, os vizinhos que encontramos, os colegas, um desconhecido na rua, os animais com que nos cruzamos, o chão que pisamos, a natureza bela.

Bom Sankalpa! Feliz 2019!

