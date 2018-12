Miradouros das Caldas do Gerês

Apesar do frio e da perspectiva de alguma chuva, este passeio a pé faz-se perfeitamente fora dos meses estivais. Começa e acaba nas Caldas do Gerês e, no essencial, percorre as encostas da margem direita do rio Gerês. Apesar das cicatrizes dos fogos de 2010 não faltam vistas panorâmicas. Corresponde à Pequena Rota nº 6 marcada pela Câmara Municipal de Terras do Bouro e chamada “Trilho dos Miradouros” com extensão aproximada de 10 km. O reencontro com o único Parque Nacional português, o da Peneda-Gerês, é algo que vale sempre a pena.

O percurso sobe bastante na parte inicial, até atingir o miradouro da Boneca, começando a descer a partir daí, por vezes com troços de mau piso. O desnível total é da ordem dos 500 metros. Atenção ao calçado que utiliza, sendo sempre preferível usar botas e não sapatos de ténis. Igualmente se recomenda roupa adequada: camisolas interiores transpiráveis e agasalhos/corta-ventos respiráveis e impermeáveis. A parte final, no regresso às Caldas faz-se através de uma vereda no bosque, muito bonita.

O mapa e a descrição do passeio existem no posto de turismo ou na delegação do Parque Nacional mas se quiser faça-se acompanhar pela carta militar 1/25000 com o número 43 que cobre todo o trajecto.

Início nas termas

Quer esteja aqui alojado (e não faltam alternativas, a começar pela antiga Pensão Adelaide, com simpático restaurante), quer chegue aqui de automóvel ou de autocarro, tome como referência para início da caminhada o posto de venda de artesanato à entrada das Caldas pela estrada que vem de Rio Caldo. Como vai ter que percorrer a rua principal da vila, aproveite para alguma passagem de última hora pela farmácia, multibanco, supermercados, cafés e afins.

Junto a pérgola das termas vire à esquerda, passe a ponte sobre o rio Gerês e comece a subir, seguindo as indicações do percurso pintadas a amarelo e vermelho, como habitualmente. O primeiro miradouro, ainda relativamente baixo e vizinho das Caldas, é o do Penedo da Freira, onde chega através de um trilho estreito que arranca da rua asfaltada.

Encosta acima até à Fraga Negra

Uma vereda conduz a uma estrada larga que começa a correr para sul e da qual, algumas centenas de metros depois, deverá derivar para a direita, começando a subir a encosta. O trilho irá desembocar na estreita estrada asfaltada que liga as Caldas a Campo do Gerês (entronque à esquerda). Andará pouco tempo nesta via pois terá que subir à direita, passando a cancela que protege o acesso a um segundo miradouro, o da Fraga Negra, já à altitude de 575 m.

O desnível de mais de 200 m relativamente ao ponto de partida proporciona já alguma largueza de vistas, distinguindo-se o azul da albufeira da Caniçada para sul e o vale glaciário do Gerês, para norte, elevando-se na direcção da Portela de Leonte.

A saída do miradouro tanto se pode fazer ligeiramente para trás, procurando um trilho que serpenteia pela encosta acima, como directamente através de um íngreme corta-fogo. Num caso ou noutro serão sempre algumas centenas de metros de trilho estreito e inclinado entre penedos e árvores esparsas. Convém gerir o esforço porque é a zona mais cansativa do passeio, dado o desnível a vencer.

Vistas da Boneca

É já entre árvores (algumas queimadas) que se desemboca num estradão que sobe suavemente, começando, aos poucos, a rodar para sul. A derivação para o Miradouro da Boneca está devidamente assinalada. A ida a este local obriga a um vai-vem de 1,5 km por caminho muito degradado pelas intempéries e que terá de subir no regresso. Mas vale o sacrifício porque a vista é ainda mais bonita que a do miradouro da Pedra Bela, do lado oposto do vale e sensivelmente em frente, à mesma cota.

De regresso à encruzilhada, no final do vai-vem, retome o estradão e comece a descer, passando junto às ruínas da Casa Florestal de Lamas. Um espectáculo triste que nos faz pensar se o país será rico para desperdiçar recursos desta forma. Finda uma longa e sinuosa descida, entronque à direita no asfalto (está, de novo, na estrada Caldas-Campo do Gerês). Os metros que se seguem podem ser menos agradáveis porque a via é estreita, mal dá para dois carros se cruzarem e bermas não há.

É melhor estugar o passo até ao Mirante Novo, mais um local para contemplar a Caniçada e o Gerês doutra perspectiva. Este miradouro liga ao Mirante Velho, mais abaixo, por trilho sempre a descer. A partir daqui está na parte mais bonita do percurso, uma vereda que serpenteia pelo meio do bosque, passando alguns cursos de água até desembocar no asfalto.

Viagem até à aldeia de Brufe

Aí chegado, entronque e siga as indicações pintadas, até apanhar a derivação que passa o rio Gerês e reconduz ao posto de venda de artesanato e ao ponto de início do percurso.

Para retemperar forças, sugiro uma viagem de carro pela estrada para Campo de Gerês por onde passou a pé. Passada a cumeada e iniciada a descida para Campo do Gerês atente à esquerda na Fraga da Calcedónia que maravilhou Miguel Torga, cenário de um outro e mais desgastante passeio a pé.

Chegado a Campo do Gerês, cruze o rio Homem pelo paredão da barragem de Vilarinho das Furnas, suba asfalto estreito e sinuoso mas com boas vistas, até à pitoresca aldeia de Brufe. Aí se situa o “Abocanhado”, restaurante que pratica uma bem-sucedida síntese entre a cozinha tradicional minhota e as influências modernistas. A vista é a condizer com o apuro dos pratos.

Sérgio Granadeiro

