“O amor depois de uma separação traumática com filhos é como a economia após a recessão”

O amor depois de uma separação traumática com filhos à mistura assemelha-se à economia pós-recessão: depois do colapso, as pessoas investem, mas já não pedem crédito à maluca para o fazer. E mesmo que pedissem, os bancos também não emprestavam. Não senhor. Passamos as contas a pente fino, o plano de negócios, fazemos análises SWOT. Sim, o coração de um separado com filhos é como um tipo todo entusiasmado no Shark Tank a tentar vender um negócio a um investidor céptico: “tenho aqui a Carla Maria que é super boa cozinheira, tem óptimo gosto para música e não é completamente doida, é perfeita para ti! Vai render-te toneladas de felicidade e sexo garantido!” ou “tenho aqui Jorge Manuel que é incrível com as crianças, super ternurento e brincalhão! É muito bem dotado e faz work out! É o sonho de qualquer mulher e tu és a felizarda!”. E depois o business angel do separado começa: “pois, esforçam-se para cozinhar no início, mas ao fim de uns meses é arroz de pato congelado no microondas e quanto a sexo, assim que te fisgar, acabou-se, é uma vez por mês se tiveres sorte” e o business angel da separada começa: “sim, é incrível com as crianças porque só está com elas 5% do tempo, quem toma conta delas é a ex dele e contigo vai fazer o mesmo e além disso é chato, não têm nada em comum, ele nem sequer vê Game of Thrones, era o mínimo”.

Por outro lado, é um facto que após passarem por este processo de pitch e de auditoria ao plano de negócios, podemos admitir que a empresa que dali sair é mais forte e flexível para enfrentar o futuro numa economia emocional cada vez mais globalizada e competitiva, um mundo em que as plataformas digitais abrem novas ameaças às pequenas empresas familiares que são as relações monogâmicas tradicionais no século XXI, em que duas pessoas são fiéis e dedicadas uma à outra independentemente da libido ter morrido há imenso tempo.

Claro que ainda há a concorrência do pequeno comércio tradicional de bairro: uma vizinha nova que se esqueceu das chaves dentro de casa e precisa de tomar duche e que lhe ensaboem as costas, um instrutor de ténis que dá aulas extra para ensinar a manejar a raquete e as bolas com perícia, uma colega de trabalho nova que não sabe mexer num Mac e precisa de sexo ou o amigo de uma amiga que se separou e está triste a precisar de sexo sem compromisso. Mas este pequeno comércio não se compara ao grande capital das multinacionais sofisticadas. Se alguém viver a pelo menos 150 km's de um aeroporto e instalar o Tinder, isso significa que diariamente o seu pequeno negócio sofre a concorrência de centenas de produtos estrangeiros, muito bem produzidos, às vezes com features novas, como cabelo loiro ou olhos em bico. O próprio Papa Francisco, este Natal, avisou as pessoas para os perigos do consumismo desenfreado e era precisamente a isto que se referia.

E a propósito de mensagens de Natal, queria aproveitar para deixar uma mensagem de encorajamento a todos os que se separaram e mesmo assim ainda se levantam do chão para investir as poupanças numa startup incerta, em vez de se reformarem e passarem o resto da vida a jogar golfe: não deixem que as lições do passado vos ensinem qualquer coisa de válido para o futuro. Bem, nunca disse que era bom a dar mensagens de encorajamento.