Era uma vez uma série em que a delícia do entretenimento ganhou ao politicamente correto

No final de 2010, estreou na BBC uma nova versão de uma série que em Portugal ficou conhecida como a Família Bellamy. Intitulada “Upstairs, Downstairs”, no original, foi uma produção da ITV, emitida em Portugal de 1976 em diante, que mostrou ao público lusitano como era a vida da alta sociedade londrina no princípio do século XX (que vivia upstairs) e sua relação com a abundante criadagem (que vivia downstairs). Mostrou, mas com legendas, pelo que é de presumir que só os portugueses dos anos 70 “cá de cima” as conseguissem ler e que os seus criados e empregados, menos familiarizadas com a era Eduardiana e o inglês, possam não ter apanhado grande coisa. Talvez seja de culpar os revolucionários que, controlando a RTP, não pareceram importa-se que um seriado tão marcadamente classista como a Família Bellamy entretivesse as famílias portuguesas.

Voltando a 2010, em finais de setembro, estreou Downton Abbey, outra obra inteiramente ficcional (como Bellamy) assente na dinâmica entre os patrões da alta roda e os seus criados, passada igualmente no início do século XX. Criada e escrita por Julian Fellowes, foi um sucesso tão retumbante que nos anos seguintes teria um impacto tremendo na economia britânica e obviamente em toda a indústria de ficção audiovisual com origem no Reino Unido - tanto assim é que haverá um filme em 2019. Downton Abbey foi co-produzida pelo canal (mais ou menos de serviço público) americano PBS e tornou-se também num êxito impressionante na América. Até ao seu final, no Natal de 2015, num total de 52 episódios em seis temporadas, D.A. obteria quase 60 dos mais importantes prémios da indústria e perto de 220 nomeações.

Seria o equivalente a uma obra escrita por um português e emitida numa televisão nacional, decorrida algures numa daquelas casas senhorias na zona do Douro, ali no período de Eça ou Ramalho Ortigão, ter dado origem a uma revolução na televisão nacional, atraindo turistas, impulsionando os nossos atores a fazerem carreira em Hollywood e contribuindo para o que quer que fosse típico voltasse a estar na moda. Porque o produto principal que Downton Abbey exportou foi mesmo a britishness. E o que é isso? Em 2007, o jornal The Times pediu aos seus leitores que definissem o termo em cinco palavras e a frase vencedora acabou por ser uma negativa, “No motto please, we're British” (“Por favor, nada de ditados (ou definições), nós somos british”). Mas todos sabemos o que é e muitos adoramos a rainha e os casamentos reais, os chapéus singulares nas corridas de cavalos, os autocarros de dois andares, o Big Ben, aquele sotaque à vilão de James Bond (ou cavaleiro Jedi) ou o chá e os chapéus de coco. E as séries.

Contos de fadas

A vida razoavelmente pacata dos Crawley e dos seus criados na propriedade ficcional chamada Downton Abbey, algures no Yorkshire, foi um period drama (ou costume drama, ou ainda série de época, como diríamos em português) que se tornou num favorito de toda a Inglaterra, do plebeu à Rainha Isabel II, que supostamente gostava de lhe catar alguns erros e imprecisões históricas, num comportamento que se tornaria passatempo que bem irritou Fellowes. A propensão dos espectadores para levarem tudo o que acontece na televisão muito a sério notou-se neste escrutínio a D.A. – e que se repetiria com The Crown. Desde palavras que não existiam na língua inglesa à época, a garfos que não seriam os corretos, passando por linhas amarelas pintadas nas estradas que só chegariam anos depois, fazer tiro ao alvo à adequação histórica de D.A. ocupou imensa gente durante imenso tempo, com as audiências em subida durante as duas primeiras temporadas e depois a estabilizarem, passado o efeito excitação. Em Portugal, a série foi emitida na SIC em canal aberto (e em canais de subscrição) e também obteve um razoável impacto nas primeiras temporadas, tendo o resplendor abatido daí em diante.



A vida dos criados nunca foi fácil em tempo nenhum, mas na classista Inglaterra de outrora era especialmente dura. Os aristocratas nem sequer se vestiam sozinhos e a ideia de trabalhar não existia, com as mulheres confinadas a serem “lady”, a bordar, usar espartilhos e irem à missa e os homens a fumar charutos. Nas grandes propriedades, passavam-se vidas e gerações a viver de rendimentos e de títulos passados em heranças, até chegar a hora de se vestirem para jantar, bebendo Porto, Xerez ou Whisky antes, clarete durante e brandy ou conhaque a seguir, discutindo política ou jogando às cartas. Ou se era “tory” (conservador”), ou se era “liberal”, sendo que partido trabalhista (os “labour”), de implantação urbana, só começou a ser levado a sério nos anos 20. Ora foi essa vida ociosa e bem vestida a razão do êxito de Downton Abbey e menos, muitíssimo menos, quase nada, a vida dura e muitas vezes inclemente dos serviçais.

Milhões e milhões de espectadores em todo o mundo - muitos certamente excelentes pessoas, com corações do tamanho da sua bondade, que até votam à esquerda – ignoraram o tratamento assumidamente branqueado que Fellowes deu a criados e patrões, para se evadirem nas maravilhosas roupas, carros e refeições que os Crawley exibiam a cada episódio.

No inverosímil Downton Abbey, desde os primeiros episódios que o patronato se preocupa com o pessoal, com a exceção da matriarca interpretada por Maggie Smith (para muitos, o personagem favorito da série), o que motivou alguns reparos de algumas personalidades ligadas à esquerda, mas sobretudo uma indiferença do tamanho da via láctea por parte dos fãs. Ao contrário de uma certa ligeireza que D.A. patenteava, a vida naquele tipo de ambientes era tudo menos agradável para os empregados, com os autores defendendo-se dessa falta de acuidade histórica, reivindicando que D.A. se tratava de ficção e não de um documentário.

© 2011 - Carnival Film & Television Limited. D.R.

Higiene no trabalho

Uma das maiores bênçãos do cinema ou da televisão é também umas das suas maiores limitações: a ausência de cheiro. Numa televisão com cheiro como seria Downton Abbey? É que naquela Inglaterra do princípio do século XX – a série arranca em 1912 - o desodorizante era um capricho de muito poucos e seria impensável que os serviçais soubessem sequer que existisse. Num dia a dia verdadeiro daquele tipo, os criados levantavam-se muito cedo e não paravam de trabalhar o dia inteiro, comendo pouco e mal, carregando carvão e lenha escadas acima e abaixo, transportando e esvaziando penicos e acorrendo a todo o tipo de solicitações, como passar a ferro os jornais para que o senhor da casa não cansasse os olhos com os vincos nas páginas. As condições de alojamento e higiene dos criados eram deploráveis e dificilmente andariam de uniforme aprumado como vemos nas ficções “Upstairs/Downstairs” ou “Downton Abbey” incluídas. No livro “Knowing Their Place: Domestic Service in Twentieth-Century Britain”, a autora Lucy Delap fala de sótãos e caves sem qualquer aquecimento, soalhos a serem constantemente esfregados e tinas e tinas de roupas lavadas à mão em água gelada. Não admira porquanto que os criados andassem desarranjados, sujos e a cheirar mal, com a mãos e braços em ferida por causa da soda cáustica e outros químicos pouco sofisticados usados em limpezas. Somemos a esta provações físicas o sistemático abuso verbal de patrões e patroas; as insinuações e abusos sexuais com as gravidezes indesejadas ou interrompidas em condições perigosíssimas, pagamentos irrisórios ou omissos e despedimentos abruptos e sem qualquer conceito moderno de indemnização associado. Disto, D.A. tem quase nada, só começando a farejar vestígios de realidade real nas temporadas do fim.

N’América

A série começou com uns extraordinários quase dez milhões de espetadores em Inglaterra, tendo terminado no Natal de 2015, com seis milhões. Ao invés, nos Estados Unidos obteve audiências recorde nas temporadas finais e, pelos vistos, as palavras do historiador inglês radicado em Nova Iorque Simon Schama, que chamou a D.A. “necrofilia cultural” e uma “telenovela de criados” na revista Newsweek, não ecoaram nas consciências dos espectadores. Em 2016, o vencedor da Palma de Ouro em Cannes, o realizador Ken Loach, referindo-se ao êxito de D.A., havia criticado a obsessão da televisão com as séries de época e sua versão branqueada do passado, chamando-lhes nostalgia falsa que era útil apenas para adormecer o cérebro.

A questão é que até os espectadores ditos cultos e com mais consciência política não estão nem aí para a luta de classes no consumo que fazem de ficção na televisão e desdenham os produtos televisivos onde esse triunfo das classes mais baixas é mais sublinhada, como as telenovelas. Na verdade, rejeitamos reality shows e mostramo-nos chocados quando este ou aquele concorrente faz isto ou aquilo, mas convivemos facilmente com versões adulteradas de “realidades passadas”, desde que a roupa seja bonita e elegante.

Numa entrevista, o tory Julian Fellowes afirmaria que o segredo da popularidade de D.A. estava no facto de todos os personagens (fossem ricos ou pobres) terem tido direito à sua narrativa e espessura dramática, não havendo uma escolha de lados no esforço criativo. Desse modo, cada qual teria a sua história e o espectador tanto torcia para que uma das Lady encontrasse o seu príncipe, como para que um dos criados conseguisse engraxar os sapatos do seu amo a tempo.

Os ataques a D.A. não se ficaram nas classes. Barry Humphries, um comediante australiano, afirmou que a popularidade de DA nos Estados Unidos se devia ao facto de a série “não ter negros” e um produtor executivo da série defendeu-se, afirmando que a Inglaterra dos anos 10 e 20 não era uma sociedade multirracial, pelo que não faria sentido ter personagens negros ou asiático a eito. Já uma das atrizes da excelente série da BBC, passada nos anos 50 e 60, Call the Midwife, lamentou a falta de reconhecimento mundial da sua série, acusando DA de se valer de decotes e sexo para ter chegado onde chegou.

Quem não se importou com a questão racial ou com o retrato cor-de-rosa da vida dos empregados foi a “fanática” Michelle Obama, que acolheu a seu convite o elenco na Casa Branca e recebia DVDs com os episódios em avanço.

Belos tempos, belos negócios

No plano original de Fellowes, Downton Abbey seria uma série com vida curta e, no seu caso particular, uma segunda visita ao mundo “upstairs/downstairs”, que lhe valera um óscar pelo melhor argumento no filme Gosford Park. As expectativas eram médio-baixas e Fellowes começa a ação em 1912 (com o desastre do Titanic, no qual dois familiares dos Crawley morrem), e não, por exemplo, na viragem do século (a rainha Vitória morreu em 1901), como poderia ter feito. A saga perderia algum do seu encanto por causa da maldição do sucesso: até a personagem interpretada por Maggie Smith amoleceu e muitas das tramas tornaram-se telenovelescas e enroladas, como é tão frequente em séries cujo êxito intenso as faz gastaram-se depressa (aos olhos do espectador).

Sublinhe-se que a ITV preferiu uma ficção de texto original a outra adaptação, fosse do cânone literário britânico (Dickens, Defoe, Austen, etc), fosse dos inúmeros romances mais leves passados naquela época, onde o mais certo seria patrões e empregados terem retratos mais realistas. Pelos vistos, acertou em cheio. Em pouco tempo, a inventadíssima D.A. revelou-se muito mais do que um programa de televisão e passou a ser um modo de vida, a tal “britishness” materializada e monetizada. A English Cream Tea Company reportou aumentos de vendas de 500% de chá cada vez que estreava uma nova temporada e o número de mordomos ingleses a irem trabalhar para a China, a América ou o Dubai quadruplicou. Mesmo na Inglaterra, a profissão ressurgiu de poucas centenas nos anos 80 para os milhares depois da estreia. E sim, colarinhos engomados e cartolas voltaram a estar na moda e a ser vendidos nos grandes armazéns, que se apressaram a criar linhas de produtos com a insígnia D.A. ou pelo menos com aquele ar Eduardiano.

As visitas à propriedade Highclere Castle (a casa verdadeira onde decorre a série) subiram para mais de mil pessoas ao dia, com as receitas a contribuírem decisivamente para o seu restauro, como aliás todo o turismo rural, com estadias “tipo D.A.”, com criados e mordomos vestidos a preceito, a serem organizadas por toda a Inglaterra. Até as vendas do nosso Vinho do Porto (e de Xerez) cresceram.

A verdade da mentira

Na “ideologia” dominante da televisão, é muitíssimo comum os ricos abusarem a sua posição e serem retratados como infelizes, velhacos, neuróticos e até monstruosos. Os desfavorecidos costumam ser vítimas do seu poder e caprichos. Ora em Downton Abbey, nenhum dos Crawley surge como mais pecador ou pior carácter do que qualquer um dos criados e, em alguns quadrantes, a série acabou por ser arrumada na curiosa categoria das séries “conservadoras” (ou de “direita”) também porque os ricos não eram retratados como alcoólicos, espaventosos, ocos e tarados. Um crítico, assumido fã e escrevendo na Forbes, defende-a, dizendo que a boa televisão não precisa de “ser de esquerda” e cita palavras de Fellowes numa entrevista em que este afirma, (algo paternalisticamente digo eu), que quis retratar um mundo em que as pessoas se davam bem, em vez da habitual representação da luta de classes que tende a ser a norma neste tipo de ficção de época.

Pela minha parte, interessa-me mais constatar que cinema e televisão bonita, bem decorada, bem filmada, bem vestida e bem iluminada é sempre uma chatice e um desafio para as nossas convicções e para o que julgamos ser e valer enquanto gente. Na televisão, lava-se muito pouca roupa, raramente se aspira, não se descascam batatas a não ser que o personagem precise se ser clarificado aos olhos do espectador.

Perante tanto brilho, a nossa capacidade metafórica e interpretativa baralha-se e perdemos de vista a ideia de justiça que de certeza habita o nosso coração. Assistindo a D.A., quantas mulheres emancipadas e esclarecidas de hoje, não desejaram usar aqueles vestidos e ser cortejadas daquela forma subtil por homens de casaca e cartola?

Downton Abbey é como a tal lata de chocolates Quality Street (como lhe chamou o citado Ken Loach) e a esmagadora maioria das pessoas não viu mal nenhum nisso. Eu, pelo menos, assim que vejo uma dessas latas de bombons e caramelos, começo a salivar de gula e esqueço todas as promessas que fiz ao dentista, à balança e ao tipo do ginásio que não para de me chatear.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.