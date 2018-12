Elogio aos professores

Época de Natal é sinónimo de amor, união, paz e gratidão por estarmos com quem decidimos estar. Yoga é estar no presente, não obstante traço uma perspectiva dos últimos anos, dos degraus que fui subindo e de como cada um dos professores de yoga que cruzou a minha vida me influenciou positivamente. Este pequeno trecho pretende ser uma modesta homenagem a todos eles.

Parampara é uma palavra em sânscrito que traduz a linhagem de ensinamentos transmitida de professor a aluno. É uma sucessão de conhecimentos passados na íntegra com o mínimo de intervenção ou alteração. No contexto do yoga é o modo como o ancestral conhecimento é passado ao longo de consecutivas gerações de guru para discípulo sem que nenhuma mensagem seja perdida pelo caminho. Parampara é a principal razão por que os ensinamentos de yoga sobreviveram ao longo dos anos.

Tive a sorte de ter recebido essas aprendizagens de conceituados professores e ainda de, em cada um deles, ter detetado particularidades que me inspiram. Aprendi assim que yoga também é uma feminilidade que nos desperta e encoraja a avançar nos estudos, é uma liberdade livre, uma consciência de ser, que devemos querer tal como já é, que é a vida que tem planos para nós e não o contrário, que yoga é muita simplicidade e humor, que yoga é humildade e subtileza, é aceitar as diferenças, é amor e gratidão, como se a realidade fosse poesia, que yoga é uma deusa a expressar-se na sua dança e canto, que é a paz e tranquilidade de cada respiração, que é ligação à terra e comunhão com o mar, é arranjar espaço dentro de nós, é conseguir fazer a saudação ao sol de um só fôlego, é retirar de nós o que está a mais e não tanto acrescentar mais valores, é fazer-nos pensar a sério, ser disciplinados e esforçados.

A cada um desses meus professores eu abraço e agradeço o que me deram e dão.

E porque admiro e revejo em mim essas maneiras de ser e estar, espero e desejo fazer o bem às pessoas com quem pratico yoga e com quem vivo esta vida, transmitindo-lhes a alegria, o humor, os ensinamentos sérios, a paz e sobretudo despertando o amor pela vida, fazendo sentir a música da vida que já merecemos, não só em época de Natal, mas todos os dias do ano.

Shanti, Shanti, Shanti.

Que haja paz. Paz em nós, paz entre nós e quem nos rodeia e paz nos fenómenos da Natureza que não conseguimos controlar.