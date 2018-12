Os melhores produtos de beleza para oferecer este Natal

Há alguns meses, estava a ver uma reportagem sobre beleza e questionei-me sobre quando comecei a ser uma beauty junkie. Vasculhei nas minhas memórias mais profundas e recordei-me das minhas primeiras prendas de Natal. Lembro-me de receber kits de maquilhagem da Barbie e ficar fascinada com as cores, berrantes claro, das sombras azul elétrico e dos batons rosa choque. Desde então, são muitas as memórias felizes que tenho com presentes de beleza.

Há três anos, uma das minhas melhores amigas – que emigrou à procura de melhores condições de vida – ofereceu-me uma das paletas de maquilhagem mais caras do mercado, por saber o quanto eu sonhava tê-la. Aquele presente tornou especial a minha rotina de maquilhagem diária, não apenas pelo tão desejado produto, mas sobretudo pelo gesto.

É inevitável. Todas temos um guilty pleasure de beleza que adorávamos ver realizado. Pode ser um serviço, um tratamento, um produto ou até mesmo, em alguns casos, uma intervenção cirúrgica. Por isso, e com o Natal à porta, decidi partilhar convosco os produtos que me vou oferecer a mim mesma este ano, para vos inspirar também na vossa lista de desejos.

O primeiro, à semelhança do que escrevi neste artigo, é um produto que deu – e continua a dar – muito que falar, e que, finalmente, me deixou convencida! Falo-vos da famosa máquina de limpeza de rosto Foreo, que promete eliminar 99% da sujidade da pele, incluindo bactérias e maquilhagem. Apesar de ser um aparelho caro, são muitos as reviews que comprovam que funciona. Vou, literalmente, pagar para ver e, se quiserem, depois partilho convosco a minha opinião.

Além de produtos de cuidados para a pele, já seria expectável que escolhesse também maquilhagem. E já que em cima falámos em paletas, recomendo-vos as da Huda Beauty: uma influencer muito inspiradora que se transformou numa empresária de sucesso, revolucionando não apenas o Youtube, mas também o mundo da maquilhagem. Who runs the world? Us!

Aconselho-vos ainda a apostarem em crackers, tal como eu vou fazer, para mim e para as minhas amigas. Primeiramente, pelas embalagens! Não há nada mais natalício do que aquelas em forma de rebuçado. Em segundo lugar, pelo próprio conteúdo, visto que marcas high end aproveitam esta altura para fazer conjuntos de miniaturas com os produtos mais vendidos. Vou optar por marcas como Nars e Kat Von D para conhecer alguns produtos famosos, testá-los e perceber se valem a pena o investimento.

Desejo-vos um Natal repleto de beleza! “Vemo-nos” para a semana, com dicas para arrasar na passagem de ano.