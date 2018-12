Vou ao médico

É pura coincidência, mas é um facto que poucas semanas depois de ter escrito que nunca tivera médico de família, foi-me atribuído um. Na sexta-feira, por e-mail - um sinal de modernidade – fui informada que passara a ter um especialista em medicina geral e familiar para acompanhar o meu agregado e a pertencer a uma unidade de saúde familiar bastante próxima da minha residência. Desconhecendo as referidas instalações, pesquisei e descobri que tinham sido inauguradas precisamente naquele dia.

Entusiasmada com a possibilidade de, finalmente, ter um médico de família, um profissional para ajudar a promover a minha saúde, telefonei para marcar consulta. Dada a moderna comunicação por correio eletrónico, perguntei se podia fazer a marcação também por esta via ou outra mais expedita. E pronto, voltei à realidade. As consultas, para já, só podem ser marcadas presencialmente e em horários que não se compaginam com quem trabalha.

Esperarei por novas melhorias na recém-inaugurada unidade de saúde familiar para onde fui deslocada, sem aviso prévio, para marcar consulta com o meu clínico assistente. Fica como uma das tarefas para o novo ano: ir ao médico. Vamos ver se a habitual sequência de perguntas se mantém. O que faz? Sou jornalista. Jornalista onde? No Expresso. E escreve sobre o quê? Sobre Saúde. Ah, e faz-se silêncio...

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.