A experiência é o novo luxo

Aprender a fotografar leões no Botswana, descobrir os segredos do esturjão beluga numa masterclass de caviar em São Petersburgo, participar num workshop de cozinha italiana em Portofino. Estas são algumas das sugestões organizadas para os hóspedes dos hotéis do grupo Belmond, conhecido pelos seus locais idílicos e serviço excecional, e onde a curadoria das experiências locais tem um impacto cada vez maior.

Presente em mais de 24 países, e com um portefólio alargado de 46 hotéis, restaurantes, barcos de cruzeiro e comboios, o grupo Belmond é uma referência na hotelaria de luxo: o Hotel Cipriani em Veneza, o Copacabana Palace no Rio de Janeiro, o Reid´s Palace no Funchal e o mítico Expresso do Oriente são apenas alguns dos mais emblemáticos destinos.

Este grupo acaba de ser comprado pelo maior grupo de luxo do mundo, por 3,2 mil milhões de dólares. Com isto, vemos que a LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, dona de marcas como Christian Dior, Louis Vuitton e Bulgari (e os Bulgari Hotels), está a apostar numa das tendências mais fortes no mercado de topo: o luxo experiencial.

Este novo luxo revela que já não basta ter, é preciso ser. Caminhamos para um mundo que quer menos produtos, e mais experiências. Troca a compra do relógio por aquela viagem inesquecível. Esta alteração de comportamento é transversal aos clientes de luxo, embora seja especialmente visível nos millennials. A consultora BCG estima que em 2022, o mercado experiencial represente dois terços do mercado de luxo total, que vale mais de mil biliões de euros.

Poderiam ser más notícias para quem vende produtos, como é o caso da Louis Vuitton, mas esta aquisição mostra que o grupo liderado por Bernard Arnault está focado nos clientes, e está atento às tendências de consumo. O turismo de luxo – desde as malas de viagem aos hotéis e spas – tem um peso pequeno para o gigante do luxo LVMH, mas são as áreas de negócio com maior crescimento dos últimos anos.

As experiências de luxo também passam pela gastronomia, não só na busca de estrelas Michelin mas também de conceitos de restauração inovadores. Há cada vez mais gourmets, que alimentam o crescimento do fine food e das bebidas – onde a LVMH controla o mercado mundial de champagne, com marcas como Dom Pérignon e Moet & Chandon.

Aqui fica um brinde às experiências. Tchim tchim!

