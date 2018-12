Manual para jovens poetas (ou como abraçar a solidão, também no Natal)

Querido Willie,

Na semana passada, terminei a minha carta desejando que não te encadeasses com as luzes de Natal. Esta semana tenho uma hipótese concreta para que o possas evitar, caso o desejes. Não é um caminho recto que te proponho. Mas eu acredito que vale a pena fazê-lo.

No segundo dia de Natal de 1908, Rainer Maria Rilke está em Paris. É de lá que o escreve a última carta a um jovem com aspirações a poeta com quem se começou a corresponder em 1903. Nessa carta, Rilke encerra um valioso conselho para a vida, uma possibilidade concreta de enfrentar a solidão, de a abraçar, que desenvolverá nas epístolas anteriores.

Franz Xaver Kappus tem 19 anos, e estuda num colégio militar, quando endereça a primeira carta a Rilke. O jovem desconhecido quer dele uma opinião sobre os seus poemas. Rilke responde-lhe, mas não aceita corresponder ao pedido dele. Nega-lhe, desde logo, qualquer possibilidade crítica, assegurando-lhe que “as coisas não são tão apreensíveis nem tão dizíveis como nos querem fazer crer; quase todos os eventos são inefáveis, desenrolam-se num espaço onde as palavras nunca entram, e os mais inefáveis entre eles são as obras de arte.”

Publicadas por Kappus, depois da morte de Rilke, as cartas são dez preciosos documentos. Não é, porém, a escassez que faz delas valiosas. É a forma como Rilke entende, em primeiro lugar, a vida exterior em relação com a vida interior; e depois com a prática artística.

Em 90 páginas, o autor de “Elegias de Duíno” estabelece um guião espiritual para uma vida mais rica e intensa, à prova de muitos desesperos e angustias, criativos ou não.

Logo na primeira carta diz a Kappus: “Há uma única via. Está dentro de si. Investigue a razão que o leva a escrever, veja se ela lançou raízes no lugar mais recôndito do seu coração, pergunte se morreria caso fosse impedido de escrever. Acima de tudo, na hora mais silenciosa da noite, pergunte a si próprio: Tenho de escrever?”

Bastaria invocar a biografia de Fernando Pessoa para poder defender com afinco a tese de que quotidianos aborrecidos e enfadonhos não impedem a produção de obras de arte profundas, cuja existência perdura, “ao lado da nossa que se perde”.

Mas Rilke assegura-o sem hesitar: “Se o seu dia-a-dia lhe parecer pobre, não o acuse de pobreza; acuse-se a si próprio, reconheça que não é ainda poeta o bastante para conseguir invocar as suas riquezas, pois para um criador não há pobreza e nenhum lugar é indiferente e pobre. E mesmo que estivesse numa prisão, cujas paredes separassem os ruídos do mundo dos seus sentidos, teria sempre a infância, essa riqueza preciosa e imperial, a câmara do tesouro da lembrança”.

Para Rilke, a boa obra de arte obedece a uma profunda necessidade interior, a um diálogo íntimo: “Tem de encontrar tudo dentro de si e na natureza a que se uniu.”

Uma das várias imagens bonitas que estas dez cartas guardam está na ideia de que devemos viver as nossas perguntas, amá-las “como se fossem salas fechadas ou livros escritos numa língua diferente das que conhecemos.” Um conselho que tanto serve para quem quer ser poeta como para quem nunca o almejou. “Por isso, caro Senhor, deverá amar a sua solidão a carregar o sofrimento que acompanha com lamentos melodiosos”.

Confiar na solidão, como abrigo, como casa, como ponto de partida de um caminho, “agora que o Natal se aproxima e que a sua solidão, em dias de festa, começará a pesar-lhe” (como Rilke escreve a Kappus, no dia 23 de dezembro de de 1903) é uma escolha interessante.

Na solidão, diz Rilke, há largueza. A largueza do mundo que cada um traz dentro de si. E isto não serve apenas para os candidatos a poetas. Serve para ti e para mim.

“Celebre o Natal, caro Senhor Kappus, com este sentimento de devoção.”

E é também, por isso, Willie, que me despeço, com a sugestão de que leias ou releias este pequeno livro-preciosidade, que o entendas com o um livro de Natal, que o partilhes com todos os que amas ou lhes relembres da sua existência.

Um livro que eu, como já percebeste, tive a tentação de o transcrever na íntegra, para estas páginas, ainda que tenha deixado de fora outros preciosos entendimentos da vida, que Rilke partilhou com Kappus, e sobre os quais valerá a pena reflectir,

Deixo-te ainda uma canção de uma jovem, Camille Christel, cantautora com menos um ano que o jovem poeta Kappus, aqui.

Não há razão para desesperar no Natal.

Carinhosamente,

A tua Winnie

PS - Envio-te mais uma vez uma imagem Lisboa, tirada numa das minhas caminhadas

