A verdadeira experiência nova-iorquina: uma infestação de bedbugs (e saudades de casa)

Agora sim, estou a viver a experiência completa da vida nova-iorquina. O sonho americano completa-se com uma infestação de bedbugs. Descobri um no meu edredon e ia-me dando um fanico; dei o alerta e acionamos o protocolo de emergência — “Oh my God, oh my God! Oh my God!’’.

O senhor exterminador deve ter percebido o estado de pânico geral em que estas três alminhas se encontravam, porque disse logo muito confiante “Don’t worry, I’m the guy who kills the bugs, I’m the killer”, e entra pelo meu quarto adentro com uma maquineta tipo a dos Ghost Busters pronto para a chacina dos malditos. Pegámos nos lençóis que estavam nas nossas camas e fomos para uma lavandaria aberta 24h, até às 3h30 da manhã à espera que o senhor exterminador acabasse o seu trabalho.

A partir daí foi o jogo “Quem é que adormece primeiro?’’. O “Quem Quer Ser Milionário” na televisão ajudava a manter a consciência; o facto de não estar lá absolutamente ninguém, e no entanto haver umas 15 máquinas a lavar, já nem tanto. Todo um ambiente de filme de terror do ano 2000 a passar na televisão no domingo à tarde.

No dia a seguir tive que lavar e secar todo e qualquer item de roupa que possuo. Devo frisar que trouxe cinco malas para cá e só uma era de cabine, ou seja, foi muito muito divertido. Iupi iupi ei. Como tinha aulas tive que executar esta tortura em duas horas. Ninja. Acho que se a senhora da coffeeshop me tivesse perguntado naquele dia “How are you ma’am?” eu era capaz de me ter desfeito ali em lágrimas em cima de um blueberry muffin, com os nervos e a falta de sono. Mas liguei o piloto automático e sobrevivi ao dia, para chegar a casa, perdão, ao acampamento apocalíptico de sacos de plástico onde agora vivemos, e poder revoltar-me mais um bocado com o mundo à minha volta.

Desconfio que a Zoe possa ser uma clarividente de algum tipo. Noites atrás disse estas exactas palavras - “Sleep tight, don’t let the bedbugs bite!”. E aqui estamos. Tivemos que nos rir claro, apesar de estarmos a chorar baixinho por dentro com todo o processo que ainda vamos ter que passar. O que não nos mata torna-nos mais fortes, dizem. Nesta particular situação vou ter que discordar. Eles não me mataram, mas também não me deixaram mais forte, só com umas marcas esteticamente desagradáveis ao olhar, mas tudo bem.

O que me mata são as pessoas que tentam espremer-se dentro das carruagens do metro e ainda rosnam “Excuse me! Excuse me!”. Juro que às vezes me dá vontade de responder “Bom dia, como está? Desculpe, mas pode especificar de que forma inovadora é que pretende que eu diminua aqui e agora o volume que o meu corpo ocupa, para que a senhora seja feliz? Por favor, diga-me, sou toda ouvidos.” Pessoas. Às vezes é difícil. Não me interpretem mal. O ser humano fascina-me, mas ocasionalmente também surge em mim uma vontade de estrangular uns quantos, nada de mais.

Fecho os olhos, respiro fundo, faço ali três técnicas de mindfulness e já estou pronta para passar o dia em harmonia com o Universo. Sentada num banco atrás de mim, uma mulher com headphones cantava baixinho “We all need somebody to lean on”. É verdade, precisamos. Somos seres de contacto. E enquanto atriz numa escola de atores em Nova Iorque, contacto é coisa que não me falta, seja emocional, seja físico (que toda a gente sabe que nós somos é uns sem vergonha que se andam aí a esfregar-se uns nos outros).

Mas às vezes, quando o metro está demasiado cheio e passam quatro comboios sem que eu consiga entrar, ou quando a pessoa decide que “já chega, não aguento mais” porque o abacate ainda está demasiado verde, sinto falta das minhas pessoas. Sinto falta dos meus amigos, e dos meus pais, do colo de mãe e abracinho de pai. E tenho saudades de Lisboa.

Do menu pequeno-almoço da padaria portuguesa, e do Terreiro do Paço — devo ter sido um navegador numa vida passada, sempre achei o lugar especial — dá-me uma sensação de infinito e possibilidade, de vastidão, e sinto-a no corpo, sinto-me maior ali. Tenho saudades do Jardim do Torel, e de beber uma cerveja onde eu bem quiser. E a luz. A luz…Quando o céu fica cor-de-rosa, e a cidade fica um postal perfeito - a Rua da Misericórdia, os cafés, as lojas.

Não nasci em Lisboa, é verdade. Mas vivi lá durante oito anos, e que oito anos. Foi a cidade que me viu tornar adulta. É a minha cidade, sinto isso agora mais do que nunca. Sinto que este lugar, Nova Iorque também pode vir a ser a minha casa. Não tenho que ter só uma. Casa é onde somos felizes, é onde a cidade que pisamos se torna nossa confidente e companheira de explorações, onde horas infinitas a vaguear pelas ruas nunca serão aborrecidas.

Para a semana volto ao meu país, de volta a uma realidade que agora parece quase tão antiga. Meu Deus, o que é pedir uma bica? Poder voltar a utilizar MBWay ou até quem sabe fazer uma transferência sem que ninguém me diga “Why are you making it complicated? Just write a check!”? Americanos e cheques, é todo um love affair que nunca irei entender.

O sistema bancário aqui é qualquer coisa, devo dizer-vos. Já me passou pela cabeça chegar à escola com um saco de atilhos em couro, pousá-lo na secretaria com toda a pujança e dizer “Aqui têm o meu pagamento deste semestre”, que nem pistoleira em 1875 no Faroeste.

Voltando ao tópico do regresso à pátria, é bom saber que temos para onde voltar, que temos um porto seguro. Deste lado sinto que estou sempre em alta rotação com os ponteiros a mexerem-se demasiado rápido; e por vezes esqueço-me que na outra margem o tempo também continua e os dias continuam a ser dias. E há conversas a serem tidas, cafés a serem bebidos, festas de aniversário, lanches de domingo e casamentos até. E eu não estou lá. É quase como se vivesse em duas realidades diferentes, duas dimensões.

Posso dizer que estou muito feliz por voltar à dimensão em que se bebe café. Sou capaz de não dormir durante dois dias com o choque de reajuste à cafeína, mas valerá a pena com certeza. Hoje a senhora da coffesshop perguntou-me se eu queria experimentar o White Chocolate Vanilla Latte. How dare she? Pensamos que alguém nos conhece, que vêem a nossa verdadeira essência e depois tentam dar-nos o nosso pior pesadelo num copo. Sinceramente.

