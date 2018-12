Sarampo: Nasceu depois de 1971?

Nasceu depois de 1971 e não teve sarampo? Então, não está totalmente protegido contra o vírus mesmo que tenha sido vacinado. Os surtos dos últimos anos registados um pouco por toda a Europa revelaram algo novo: há indícios de que a vacina perde eficácia 15 a 20 depois de ser administrada.

A hipótese de redução da imunidade contra o sarampo entre quem foi vacinado ganhou forma com a ocorrência de casos entre adultos que tinham tomado as duas doses da vacina, incluindo portugueses. Não foram capazes de escapar ao vírus mas, ainda assim, reagiram melhor à doença.

Entre os adultos vacinados que tiveram sarampo, a doença foi mais ligeira e teve uma grande vantagem: não foi transmitida. Ou seja, a vacina tende a perder eficácia na proteção contra a infeção mas consegue travar a transmissão do vírus a terceiros, permitindo parar o ciclo de contágio.

A esta nova forma da doença, os cientistas deram o nome de sarampo modificado. Há estudos a decorrer para chegar a uma explicação, no entanto, supõe-se que a vacina perde eficácia precisamente porque o vírus deixou de circular entre a população. Admite-se que a presença do agente a par com a administração da vacina funcionava como um reforço da imunidade. Com o desaparecimento do vírus, a proteção parece ir enfraquecendo.

Os peritos da Direção-Geral da Saúde estão alerta para esta nova realidade e desde o surto de 2017 em Portugal que os serviços têm indicações para estarem especialmente atentos a quem nasceu depois de 1971, quando o contacto com o vírus se tornou mais esporádico e a maioria da população deixou de ser infetada. Ou seja, quem nasceu antes de 1970 está protegido totalmente, já que a grande parte das pessoas teve sarampo.

A medida de repescagem de adultos para vacinação está a funcionar nos centros de saúde, gratuitamente. Quem não sabe se teve sarampo (nunca teve o quarto todo iluminado a encarnado) ou quem foi vacinado há mais de 15 anos e está sujeito ao risco de contágio - por exemplo, por viajar para o estrangeiro ou trabalhar numa unidade de saúde -, tem indicação para vacinar-se. E muitos já o fizeram: até ao momento, 124 mil pessoas tomaram uma ou duas doses da vacina.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.