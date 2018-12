Tâmaras recheadas são um must-have nas vossas mesas de doçaria de Natal. Super fácil de se fazer e uma delicia para as papilas gustativas.



1 tâmara medjool por pessoa

1 c.chá de manteiga de amêndoa (100% amêndoas)

pitada de sal



Com a ajuda de uma faca afiada, abra um lenho na tâmara e retire o caroço. Recheie com manteiga de amêndoa, uma pitada de sal e sirva de imediato.



Super simples, super pratico sem açúcares refinados e deliciosamente saudável.

