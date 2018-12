Verão Azul: Um verão que fez a primavera espanhola

Espanha e Portugal fazem parte daquilo a que o autor Samuel P. Huntington chamou a terceira vaga da Democracia, o passo que faltava para consolidar a Democracia como regime político de referência na construção das sociedades modernas. Se em Portugal temos um dia exato em que se marca a mudança de regime - o 25 de abril de 1974 - a Espanha terá vários. Por cá houve uma revolução, mas aqui ao lado viveu-se uma “transição”, que terá começado com a morte do ditador General Franco, em novembro de 1975 e culminado na aprovação da constituição ratificada em 1978, completaram-se 40 anos neste mês. Só que para outros autores esse período transitivo entre a ditadura franquista e a restauração de uma monarquia constitucional e de um regime democrático deve ser estendido à tentativa de golpe de Estado que, a 23 de fevereiro de 1981, ocupou as Cortes espanholas durante a eleição do presidente do Governo. Como se sabe, o rei Juan Carlos não capitulou aos terroristas que ocuparam o Parlamento de armas em punho, recusando-se a aceitar o golpe e deste modo a Democracia (e a Monarquia) consolidaram-se de vez em Espanha.

E é muito provável que Verano Azul, uma série divertida sobre a vida comum da classe média em férias numa pequena vila costeira da Andaluzia por alturas dessa “transición española” de regimes tenha contribuído para a normalização e consolidação do processo democrático aos olhos do cidadão comum.

Verão Azul teve dezanove episódios e foi emitida na televisão pública espanhola a partir de outubro de 81, meses depois do golpe militar falhado. Hoje talvez não se estreasse uma série cuja ação decorria no verão e na praia nos meses de outono e inverno, mas a televisão daquele tempo não se atinha às minudências de agora. E ninguém se queixou da estranheza sazonal em Verão Azul, porque estavam todos demasiado enfeitiçados por aqueles novos espanhóis que viam semanalmente, aos domingos.

Novas formas de viver

Durante o franquismo, as crianças queriam-se comportadas, atentas e caladas, mas em Verão Azul os protagonistas eram crianças e adolescentes que se fartavam de falar, reivindicar e opinar, sem que os adultos lhes dessem umas chapadas para os calar ou sequer os conseguissem travar. A velha ordem não estragou as férias de Bea, Desi, Javi, Pancho ou Quique, porque essa velha ordem franquista já não existia e na Espanha da Democracia não só os menores podiam ter o que dizer, como os adultos falavam de tudo e mais alguma coisa com eles.

Depois da revolução dos Cravos, a ficção da televisão em Portugal também foi ideológica e política, embora quase sempre sem querer (digo eu). Os telejornais e programas de variedades eram marcadamente celebrativos do novo regime, mas na ficção importada não parecia haver outro critério que não o do entretenimento, relegando a dimensão política das escolhas para um plano secundaríssimo. Em finais dos anos 70, a maioria dos portugueses não se terá apercebido da dinâmica de classes em Família Bellamy (porque não lia legendas, nem seria versado na Inglaterra Eduardiana), da rudeza do Brasil dos Coronéis em Gabriela (porque o folhetim era tão forte e Sónia Braga tão sensual que sobrava pouco espaço mental para mais), e talvez também não tenha refletido sobre os males do colonialismo a propósito de Sandokan, mas para os espanhóis, cujas primeiras eleições desde a guerra civil tinham sido em 1977, Verão Azul foi um marco político fortíssimo.

Um novo mundo

A série obteve um enorme êxito em Espanha – e noutros países, como Portugal – num efeito que perdurou durante décadas. O sucesso e a nostalgia ajudam ao raciocínio, mas dificilmente imaginamos uma música de abertura diferente, outros atores ou trocaríamos aquele naturalismo descontraído de férias na praia, com as primeiras paixões, as amizades instantâneas e fortes como aço, os primeiros cigarritos e as aventuras mais ou menos proibidas, captadas em película com uma cinematografia impressionante. Cara e levada muito a sério, a série – que é aquilo a que hoje chamamos um dramedy, uma mistura de drama com comédia - foi uma empreitada rigorosa da televisão pública espanhola. Apesar de só ter estreado em outubro de 1981, o seu processo começou três anos antes, com a escrita cuidada e programática de guiões, com as filmagens a decorrer no fim do verão e outono do ano seguinte. A ambição foi enorme. Captada em película de 16 mm, Verão Azul demorou um ano e meio a rodar, tendo sido quase toda filmada em Nerja, na Andaluzia, com algumas cenas de mergulhos no mar a serem filmadas em pleno inverno. Refira-se que a pacata Nerja foi escolhida pela sua areia mais escura, porque artisticamente se tornou possível obter os contrastes de imagem desejados.

Apesar de Nerja nunca ter sido nomeada no mundo ficcional da série, a verdade é que os habitantes e autoridades locais abraçaram o projeto com alma e coração e na ainda hoje Nerja continua a beneficiar turisticamente dessa associação. Aqueles adolescentes, crianças e os ocasionais adultos tornaram-se tão parte da vila nos arredores de Málaga, na Costa do Sol espanhola, que dão nome a ruas e a um parque, além de sustentarem bastantes negócios de turismo nostálgico. Quem lá passar, percebe depressa que a memória de Verão Azul está bem viva.

Verão Azul foi muito mais que uma série sobre miúdos de férias. Temas progressistas à época como filhos fora do casamento, o divórcio (aprovado em Espanha em 1981), a mulher emancipada (a personagem Julia, que mesmo depois de enviuvar, não desiste da vida e não se rende ao preto do luto) ou a passagem das raparigas para a idade adulta, pontuavam os argumentos óbvios infantojuvenis, com humor e aventura a abundarem. A ideia “democrática” de que valia a pena lutar por aquilo que se acreditava e que as pessoas comuns tinham voz, perpassava as histórias quase como um manifesto. Num dos episódios mais célebres, os miúdos unem-se e batem o pé a uma fábrica que despeja resíduos químicos na água para noutro impediram a construção de um empreendimento turístico gigante que obrigava à remoção do barco de um dos personagens mais marcantes. Não deixa de ser curioso que já em 1981, a série aborde o ordenamento do território e a especulação urbanística, o que demonstra quem nem sempre aquilo que julgamos ser do nosso tempo é apenas do nosso tempo.

Uma nação de luto

Do ponto de vista narrativo, Verão Azul é um coming of age e a intenção também era essa, a de mostrar como o processo de descoberta na vida é transformador e como as férias na infância e na adolescência podem ser das melhores memórias que teremos. A ambição educativa e formativa dos autores levou-os ao ponto de lidarem com a questão da perda e da morte. No penúltimo episódio, os argumentistas optaram por se desviar do plano inicial e em vez de matarem um dos personagens infantis, escolhem o pescador Chanquete, o ancião local aliado dos miúdos e um dos principais modelos de retidão para as famílias espanholas, que seguiram os dezassete episódios precedentes com devoção. A decisão deu origem a um dos acontecimentos principais da história moderna de Espanha, com a morte do personagem a 7 de fevereiro de 1982 (o ator só morreria em 2000) a chocar a nação e a ser capa em jornais de referência e revistas ditas sérias, com muitos pais e educadores e até padres, a aproveitarem aquela morte televisiva para falar da morte na vida real aos seus paroquianos, alunos ou filhos. A memória do acontecimento funcionou muitas vezes como fator de união e de reconciliação na sociedade já que toda uma Espanha inteira verteu lágrimas por alguém (mesmo que inventado) inequivocamente bom, simples e puro com a pergunta “também choraste com a morte de Chanquete?” a ficar como uma espécie de senha de identificação coletiva da primeira geração espanhola crescida em democracia, além de ser usada como superlativo – quando algo inesperado ou grave acontecia, dizia-se ter sido “pior que a morte de Chanquete”. Ainda hoje a “efeméride” é lembrada.

Na semana em que Chanquete morreu, o alcaide da vila de Nerja (da verdadeira) colocou uma tarja negra na bandeira no Auyntamento, mas convém lembrar que a morte do personagem foi uma opção narrativa livre dos autores, que pode muito bem ter sido um erro, dado que impediu que a série pudesse vir a ter novas temporadas nos anos subsequentes. Ou pelo menos travou essa continuação. Com o personagem Julia, a viúva residente em Nerja, Chanquete era uma das poitas dos principais dos enredos e essencial à dinâmica dos miúdos citadinos. Com a sua morte, todo um contexto colapsou e as férias de anos seguintes nunca seriam iguais.

Apesar do tema ser debatido de quando em vez, ainda hoje, a TVE não quis, não conseguiu ou não foi capaz nem de realizar uma sequela, ou de fazer um remake, tamanha foi a pegada deixada pelo original desenlaçado na morte do velho pescador. O público espanhol parece concordar. Quando a televisão pública espanhola repôs a série mais uma vez em 2014, a palavra “Chanquente” foi trend topicmundial no Twitter durante a emissão do episódio da sua morte.

Sempre ensimesmados, nós portugueses temos memórias intensas e saborosas de Verão Azul, que a RTP emitiu pela primeira vez em 1983, mas perdemos larguissimamente comparados com os búlgaros. Em Sofia não só têm uma Rua Verão Azul (no bairro Simeonovo), como ainda hoje a série é um legado que se passa de pais para filhos, tal como nós por cá continuamos a ver o Sozinho em Casa em família por alturas do Natal.

Os mais curiosos poderão ver a quantidade de búlgaros que escrevem (em inglês) sobre as saudades que ainda têm da série na página de IMDB e verificar como do lado de lá da Cortina de Ferro, as férias grandes dos espanhóis da cidade passadas na costa, nos primeiros anos em liberdade, lhes fizeram todo o sentido.

Siga Vida Extra no Facebook e no Instagram.