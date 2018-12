Vacinas: Esquerda com ‘síndrome de mãos largas’

Pode o mesmo Parlamento tomar uma decisão e o seu contrário? Pode, mas irá parecer um comportamento bipolar. Para já, os sinais observados afastam um diagnóstico de esquizofrenia, indicando que terá sido uma ‘síndrome de mãos largas’ a causa do episódio agudo e nunca visto que na passada semana acometeu os partidos de esquerda na Assembleia da República. Depois de anos a reclamar o reforço de medidas contra a pressão comercial sobre o bem sagrado que é a saúde, eis que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, com votos do PSD, aprovaram a compra de três novas vacinas sem apresentarem, publicamente, a evidência científica - clínica, económica ou epidemiológica, por exemplo - que as leis do país exigem para praticamente tudo o que é pago pelo Serviço Nacional de Saúde.

O caso, raro, já está a ser estudado e tudo indica que os deputados ouviram os argumentos de laboratórios e de representantes dos pediatras. Em silêncio, ficaram os peritos que desde que o país tem um programa universal de vacinação, há 53 anos, dedicam o seu conhecimento à validação científica das imunizações que o dinheiro dos contribuintes portugueses deve pagar. Poder-se-ia ter dado o caso de as vacinas agora compradas não serem coincidentes com as já longamente estudadas, mas são.

Sob o efeito da ‘síndrome de mãos alargas’, PCP e Bloco – proponentes dos projetos para a inclusão das novas doses – quiseram deixar no Orçamento do Estado para 2019 dinheiro garantido para comprar as novas vacinas. A que preço? Quantas doses? Para crianças ou jovens de que idades? Não se sabe. E a Direção Geral da Saúde também não. Mais corretamente, continua sem chegar à resposta.

Em causa estão as vacinas contra a meningite B, o rotavírus e o HPV (Vírus do Papiloma Humano) para rapazes. No caso da meningite, já é dada aos grupos de risco e para os restantes os peritos ainda têm dúvidas face às estirpes que circulam em Portugal. Sobre o agente de gastroenterites, as opiniões dividem-se face à necessidade de imunização num país com o grau de desenvolvimento que hoje temos. Resta o HPV, o vírus que pode matar, mulheres. A ligação mais direta de causa-efeito do HPV é ao cancro do colo do útero e por isso a vacina já é assegurada às raparigas. Dada antes do início da atividade sexual, tem ainda outro efeito escudo: impede a infeção nos rapazes. Para eles, o HPV parece estar associado a algumas doenças, mas a relação é menos evidente e os peritos têm hesitado.

Muitos países já asseguram estas imunizações, mas é igualmente verdade que cada um tem a sua realidade própria. Os peritos portugueses podem estar errados, podem. Mas, numa coisa têm acertado: o Programa Nacional de Vacinação e os resultados obtidos são dos melhores no mundo. E, até prova em contrário, a ciência dá mais provas do que a política.

P.S. Para os leitores que poderão estar a pensar... Sim, sou mãe.

