Uma receita turbinada: Panquecas de banana e café

Para 2 pessoas:

2 bananas (meia para decorar)

2 ovos

4 c.sopa de flocos de aveia

1 c.sobremesa de cacau cru em pó

1 c.sobremesa de café instantâneo

Pitada generosa de canela

Pitada de sal



Numa tigela esmague 1 banana e 1/2 com a ajuda de um garfo depois junte os ovos e a aveia e misture muito bem. Por fim junte os restantes temperos e deixe repousar por 2 minutos.

Aqueça uma frigideira anti aderente e faça as suas panquecas (rende 4 para cada pessoa).

Por fim pode adoçar com mel e polvilhar com canela e cacau e use a outra metade de banana para topping!



Delicie-se com estas panquecas de inverno, que o vão deixar cheio de energia logo pela manhã!

