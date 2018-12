“Sei o que é ser mulher e mãe.” Pai Panda assume-se feminista (e até tem dores nos mamilos)

Olá, o meu nome é Pai Panda e sou pai solteiro e quero fazer um texto feminista. Quero partilhar com todas as mulheres e homens os meus problemas. Sei que costumo traçar um cenário idílico da minha paternidade solitária com a Panda. Parece que tudo é perfeitinho entre nós e por vezes sinto-me culpado porque é.

Quando leio histórias de mães a falar dos filhos, das depressões pós-parto, do corpo que já não é o mesmo, da privação de sono, dos desafios de combinar uma carreira com a maternidade, das dores nos mamilos, da culpa, do julgamento das outras mães e outros temas de mulher, sinto que devia ser mais empático e solidário. Sinto que nós os homens quando começamos a tomar conta de bebés e crianças pequenas, em nome do feminismo, temos de ter sensibilidade para não esfregar na cara das mulheres a nossa alegria, sucesso e tranquilidade no processo de paternidade.

Temos de aqui e acolá tentar demonstrar dúvida, sofrimento, angústia, melancolia e outras qualidades femininas. Até porque as temos. Até dores nos mamilos podemos ter se fizermos jogging à chuva com uma t-shirt molhada. Eu próprio já tive os mamilos a sangrar em duas maratonas de estrada. Parecia que tinha aleitado um bebé vampiro. Depois no duche dói bastante. Sei o que é ser mulher e mãe.

Ontem fiz um polvo à lagareiro, prato que a Panda aprecia particularmente e ela não queria comer, dizia que não gostava. Comeu tudo que se lixou, mas fiquei sentido e frustrado. E comecei a olhar para todo o comportamento da Panda e ver que sempre que lhe tento dar algo que não lasanha ou gomas, ela resmunga. Sempre que quero desligar a TV, sempre que não lhe dou tablet, ela demonstra o que parecem ser atitudes de conflito, nomeadamente fugir com o comando da televisão ou o tablet para debaixo da cama ou para dentro de um roupeiro. Bastas vezes redundam em grandes birras.

Então começo a pensar: tu queres ver que ela tem de ter um sistema de regras e valores coerente em minha casa e na casa da Pata Hidrofóbica? Tu queres ver que a Pata tem razão e que não se pode deixar uma criança de cinco anos comer pipocas no banho de imersão com a tijela a flutuar tipo barco? Isto abalou as fundações do meu ser.

Não é bom a Pata Hidrofóbica ter o papel de polícia e fornecedora de regras e de comida saudável e depois eu o Pai Panda sou o pai fixe que a deixa jogar jogos de porrada na playstation e comer lasanha ao pequeno almoço. Como tenho maturidade, reflecti profundamente e cheguei à conclusão que o problema é mesmo eu viver sozinho.

Ao contrário do que as pessoas pensam, eu não sou perfeito. Decidi que é importante eu ter uma relação estável com uma mulher a viver comigo para ter esse papel disciplinador e castrador na vida da Panda: uma Madrasta Má a por-nos aos dois de castigo por causa das pipocas no ralo da banheira. Assim ela teria um equilíbrio nas duas casas e não este sistema híbrido e confuso. Assim eu poderia reclamar em uníssono com a Panda e amuar com ela dentro de um roupeiro a jogar tablet, mantendo o meu o papel importante de referência paterna na sua vida e no seu sistema de valores.

