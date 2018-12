Lost – perdidos para sempre

Todos os anos, por alturas de maio, as principais televisões mundiais acorrem a Los Angeles para assistir ao que é conhecido por L.A. Screenings, um evento informal que se traduz numa semana de visionamentos em avanço das séries que vão estrear nesse outono nos Estados Undos e cujos direitos de exibição noutros territórios estão disponíveis. Se há semana extraordinária na vida de quem trabalha em televisão, esta experiência é sem dúvida das mais memoráveis e recompensadoras que pode haver.

Em 2004, há 14 anos, o wi-fi gratuito era raríssimo em Los Angeles, a Netflix uma palavra nunca pronunciada e os canais de Cabo na Europa um pequeno luxo ou capricho de alguns países, mas nada que merecesse atenção por aí além. Quem fosse à Califórnia ia em busca de séries para seriam exibidas nas televisões generalistas e a indústria era não só muito mais previsível, como as séries francamente melhores. Nesse 2004, em que Friends terminava de vez, a colheita foi incrível. À escolha dos clientes estiveram Anatomia de Grey; Donas de Casa Desesperadas; House MD; Entourage; CSI: Nova Iorque; Boston Legal; L Word; Gallactica ou Lost, que seria traduzido por Perdidos em Portugal.

O episódio piloto de Lost foi um choque para os milhares de executivos das televisões de todo o mundo. Como é que era possível uma série tão boa, tão parecida com um filme, tão estranha e tão cativante? Até onde é que aquilo iria? Quem era aquela gente perdida numa ilha e como escapariam de lá? Como é que havia um urso polar num clima tropical? E a pergunta mais importante, porque carga d’agua foram os americanos gastar para cima de 10 milhões de dólares num dos mais caros episódios de televisão de sempre? Esta última questão até seria das mais fáceis de responder: grande parte do dinheiro foi investido a trazer um Lockheed desmontado para a ilha – e depois a montá-lo - para filmar os destroços do voo 815 da Ocean Flight, de onde aqueles perdidos da ilha saíram.

Encher, encher, encher

A série sempre foi estranha. Desde logo, não seguiu os parâmetros ordinários da ficção americana de grande orçamento. Se normalmente Hollywood fervilha de projetos apresentados às televisões, que escolhe alguns subsidiando os episódios piloto, desta feita a ideia surgiu da cabeça do então presidente da ABC. Supostamente de férias com a mulher num resort de luxo, fartou-se da piscina e foi para o quarto onde acabou por passar a tarde a rever o filme O Náufrago, com Tom Hanks (aquele em que ele fala com a bola de vólei). Ato contínuo, telefonou a um produtor e pediu-lhe que desenvolvesse um conceito do tipo “O Náufrago – a série” para juntar ao tal lote que a ABC apresentaria nos L.A. Screenings em 2004, logo se veria se a coisa avançava ou não. Inesperadamente, dada a ambição criativa, avançou mesmo e entraria na história como uma das mais polémicas séries de sempre.

Qualquer pessoa que visse Lost com alguma atenção, depressa percebia que a série não seguia uma ordem cronológica, convencional, fazendo aliás um uso extensivo e compreensivo do dispositivoflashback (isto é, mostrando cenas com o passado e história dos personagens precedentes ao tempo da ação). Lost não foi a primeira série a usar o flashback, mas terá sido uma das primeiras da “Era Dourada da Televisão” a usá-lo com tanta pertinácia e envolvência no storytelling geral. (Uma série mais contemporânea, como This Is Us, não seria possível sem a pegada deixada por Lost). O resultado foi viciar milhões de pessoas em todo o mundo, dado que Lost foi um êxito esmagador tanto de público como de crítica, pelo menos a princípio. Ainda por cima, por estes tempos – finais de 2004 em diante – as redes sociais começavam a expandir-se e que melhor tema de conversa se não Lost? A ausência ensurdecedora de um antagonista evidente, a ambivalência de quase todos os personagens, as linhas de histórias entrelaçadas, ainda hoje ocupam muito gente e muito espaço na Internet, imagine-se durante a exibição dos episódios, à cadência de um por semana. Poucas vezes uma ficção televisiva foi levada tão a sério, como se uma história arcana sobre os mistérios do mundo estivesse a ser revelada na televisão, fatiada em 121 episódios semanais em seis temporadas. O incrível é tudo isto ter acontecido na televisão generalista, entre 2004 e 2010.

Vivendo num tempo diferente do de agora, com menos oferta e em especial menos séries sofisticadas, Lost era propositadamente confusa e ambígua e, durante as primeiras temporadas, quase tudo em quase todos os episódios era dissecado e debatido como sendo parte de uma gigantesca conspiração - ou pelo menos como essencial à explicação final. O espectador, habituado ao cumprir do postulado da arma de Chekov, que nos diz que tudo o que aparece em cena será usado ou referido mais tarde, quase que tomava notas. Haveria de valer a pena um dia e se faltava perceber que conspiração seria essa, aquelas palavras, aqueles personagens, aquelas roupas, aquelas tatuagens não podiam estar ali ao calhas, haveriam de ser parte essencial da teoria unificadora geral de Lost. As explicações mirabolantes abundavam.

Uma das mais famosas elucidações – e na qual ainda muita gente acredita – é que a ilha era nem mais nem menos que o purgatório e que aqueles “perdidos” aguardavam a sua vez de ir para o céu ou para o inferno. Uma outra teoria, bem mais estranha, sustentava que tudo era um caos que decorria na cabeça de um cão. E se isto pode parecer cómico, a verdade é que uma das mais célebres séries americanas dos anos 80 – o medical drama St. Elsewhere – se passou inteirinho na cabeça de uma criança autista e uma temporada inteira de Dallas não foi mais que um simples sonho de um dos personagens.

Navegando neste caldo de perguntas, mistérios e enigmas, Lost iria até maio de 2010 onde esbarrou de frente com outro galardão informal: uma das séries mais marcadas pelo seu final na história da ficção em televisão. O problema é que foi marcante pela negativa.

No fim, perdem todos

Gostemos ou não, o final das coisas marca-nos e é difícil não tomar essa parte pelo todo. Umas férias de sonho que incluam uma perna partida no último dia serão as férias da perna partida para sempre. Um casamento de dez anos com um final abrupto e doloroso será sempre um casamento que terminou mal. Lost, cujo último episódio de mais de duas horas estreou em 23 de maio de 2010, é ainda hoje o exemplo maior da série cujo final marcou negativamente o todo.

Do ponto de vista da arrumação nos géneros, Lost é um híbdrido entre o chamado sobrenatural e a ficção científica, embora tenha começado por ser na aparência mais uma versão de “robinsoniana”, o género narrativo inaugurado com Robinson Crusoe de Daniel Defoe, no princípio do século XVIII e considerada a primeira obra literária de ficção moderna e de entretenimento. Caríssima de produzir e com um vasto elenco, a lenda diz nunca ninguém pensou que Lost passasse da fase piloto. Julgava-se que nenhum canal, nem sequer a própria ABC, selecionaria uma coisa tão estranha para exibir aos seus espectadores, mas a criatura saiu fora do controle do seu criador, com o final ao episódio 121 a ser um dos mais aguardados de sempre e a constituir uma desilusão estrondosa, pela quantidade de perguntas que ficaram sem resposta.

Um dos primeiros problemas de Lost foi o êxito global que lhe assegurou longa vida. Mas como estender então a história em várias temporadas? Os perdidos ficam ou saem da ilha? A ilha é importante? Como reinventar aquilo que já fora reinventado há duas temporadas? Se estão recordados, grande parte da reconstrução do passado dos personagens em flashbacks ia sendo esticado para poder valer mais e mais episódios para completar as temporadas. Refira-se que não falamos de uns 10 a 12, como em Guerra dos Tronos, mas sim em mais de 20 por temporada (nas primeiras três) e assim em Lost a trama perdeu-se nas tramas, enrodilhando-se na própria estrutura, confundido o público, mas também os argumentistas, que se deparavam com becos sem saída e paredes demasiado altas. O desafio criativo era imenso e as exigências de calendário ainda maiores, com os atores e equipa saturados de passar tantos meses por ano no Havai (por causa da ilha).

Lost não resistiu a este esticar exagerado e se o polémico e ambíguo final de The Sopranos foi sendo compreendido e aceite nos anos seguintes, o desenlace de Lost mantém-se uma ferida em carne viva para muitos dos fãs que consideram ter desperdiçados anos de fidelidade para virem a ser tratados ao pontapé no final.

O grande ensinamento de Lost para espectadores, televisões e fazedores de séries foi precioso e, espantosamente, todos se têm mantido leais à lição. Se vais fazer uma série complicada, prometo que aturo os teus caprichos criativos, que a pago, que faço a sua distribuição e exibição, desde que os meus clientes, também conhecidos por espectadores, possam usufruir de um final a que se possam agarrar e não fiquem com dezenas de pontas soltas por atar, explicações desenxabidas para dezenas dos iscos lançados e explicações pobres sobre outros. Foi exatamente isso que aconteceu aos fãs deLost, que sentiram o final como um balde de água tão gelada que muitos ainda tremem de raiva só de pensar nisso. Outras duas séries surgidas a seguir, e que tinham tudo para acabar desastrosamente a la Lost, Fringe e sobretudo The Leftovers beneficiaram desse compromisso e só o final pateta de Dexter destoa, mas mais por ser pateta do que por ser incompleto.

Desde o desencanto com o fim de Lost, e num juízo empírico, as séries que conseguem fazer parte do zeitgeist têm-se preocupado mais em recompensar o espectador, como atesta por exemplo Mad Men, cujo episódio final dá ares de concessão, sem que julguemos que qualquer coisa ficou por dizer. Ainda bem. Afinal de contas, somos todos humanos e gostamos de ir dormir descansados depois de ouvir uma bela história com final feliz.

Final feliz

A questão de Lost levanta é apenas essa: porque precisamos de histórias e porque é imperioso que estas terminem bem ou pelo menos num quadro mental que estipulamos? Ninguém sabe, não temos a quem perguntar, muito menos será a mesma coisa para cada um de nós. As histórias servem-nos como simulacros de realidades que poderemos vir a viver, as histórias servem para ilustrar que o nosso sistema de valores é o certo e tem sentido, as histórias permitem-nos ver o outro, estar no lugar do outro e avaliar as suas ações perante o acontecimento. Quando o príncipe beija a Bela Adormecida é o bem que vence contra o mal (e o bonito vence o feio). Quando João e Maria escapam da casa da velha, seguindo a pista de pedrinhas, significa que a argúcia pode ser suficiente para o bem vencer mal mais poderoso. No Capuchinho Vermelho, quando caçador mata o Lobo e salva todos, significa que mesmo no meio do maior dos terrores, vale a pena manter a esperança. São esses os finais que nos fazem dormir bem, foi essa a traição simbólica de Lost. Como foi possível uma história contada em 121 horas não ter um final mais feliz ou pelo menos mais completo, com mais recheio, mais substância e mais recompensador?

No impressionante The Storytelling Animal, de Jonathan Gottschall, o autor especula se as histórias, sagradas ou profanas, não serão a força mais unificadora da Humanidade, aquilo que mais nos mantém coesos e nos trouxe até aqui. Não consta que espécies mais antigas do que nós, como os lagostins e os jacarés, contem histórias e talvez esteja aqui uma das chaves da evolução.

As histórias, incluindo as das séries que vimos ontem e daquelas que vamos ver amanhã, parecem ter uma grande influência ética e moral em nós e contribuem substancialmente para a formação da nossa personalidade. Num estudo que compara espectadores que veem sobretudo séries, novelas ou comédias, comparado com pessoas que veem sobretudo notícias (do psicólogo Markus Appel) revela que os primeiros têm uma ideia de “mundo justo” muito mais forte e convicta do que aqueles que praticamente não veem ficção. O final de Lost atraiçoou-os porque parece ter havido ainda outro pecado: a traição ao género. Afinal de contas, os espectadores fiéis que se sentavam defronte do televisor para ver cada episódio e o tentavam perceber, eram paroquianos do género série-de-televisão e nunca se queixaram do facto de a mensagem de Lost lhes chegar em porções semanais de três quartos de hora porque o ritual “série semanal” era (à época) o ritual televisivo por excelência. Em séries de episódios fechados, o clímax e a resolução acontece nos minutos finais do próprio episódio, em séries “episódicas” ou “serializadas” (como Lost), há a promessa implícita de haver um final algures num tempo futuro. Foi esse o pacto que a série não terá cumprido. Por último, Lost não foi uma produção qualquer, mas sim uma série que por mérito próprio tinha responsabilidades especiais. Ao longo das suas temporadas criou a chamada “mitologia”, um mundo próprio com regras e significados intrínsecos, códigos e procedimentos, protagonistas e hierarquias. Ver Lost era também fazer a sua exegese, compreender aquele mundo, perceber-lhe o sentido e esperar por um final à altura.

E ninguém gosta de promessas que ficaram por cumprir.



P.S.:

Mas que final foi esse afinal que tanta polémica criou e tanto manchou Lost para as gerações vindouras? É impossível responder com exatidão a quem não seguiu a série, nem se calhar interessa muito. A ideia com que se fica é que os argumentistas não se terão apercebido integralmente da responsabilidade que tinham entre mãos. Esqueceram-se de uma evidência: a televisão é extremamente importante na vida das pessoas.

