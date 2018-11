Esta é a verdadeira definição de comfort food: Gnocchi de batata doce

200g de batata doce cozida

45g de farinha de arroz

Sal e pimenta

Topping opcional: Molho de tomate e manjericão

Azeite

1 dente de alho

Coza a batata doce com bastante água e um pouco de sal.

Retire a pele e esmague com um garfo até ficar em puré. Tempere com sal e pimenta e junte a farinha.

Amasse com as mãos e faça uma bola. Dívida em duas partes e faça vários rolinhos e corte com uma faca em vários gnocchis.

Com a ajuda de um garfo calque cada um.

Coloque um tacho com água a ferver e depois da água estar em ebulição junte os gnocchis um a um até virem ao de cima, nesse momento estarão prontos.

Pode saltear os gnocchi em azeite e alho. Depois pode juntar molho de tomate ou pesto caseiro!

É simplesmente reconfortante e delicioso. Ideal para dias frios em que só nos apetece um prato quente e cheio de sabor.

